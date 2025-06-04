بيلي جويل يحمل سجلًا رائعًا للحفلات الموسيقية لمدينة نيويورك

كانت المسرح في Madison Square Garden ، ساحة مانهاتن الطوابق ، أسود. فجأة ، أضاءت ضوء مرحلة واحدة رجلاً يجلس خلف بيانو كبير. كان بيلي جويل يرتدي معطفًا رياضيًا ، وربطة عنق ، وسلطات جينز وهو يصفر بهدوء بينما رقصت أصابعه عبر المفاتيح. عندما بدأت سلالات “The Stranger” من الألبوم الذي يحمل نفس الاسم في الانتفاخ ، انفجر الحشد المباع في التصفيق. كان ذلك في 14 ديسمبر 1978 ، وسيساعد هذا العرض الأول في Madison Square Garden على كسب مكان في كتب التاريخ.
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وقال جويل لصحيفة “تريبيون نيوز” في عام 2018: “أتذكر أول عرض لي في الحديقة ، كان هذا علامة فارقة. في وقت لاحق ما يقرب من 50 مباراة ، حصل المغني وكاتب الأغاني على مكان في غينيس وورلد ريكوردز لـ “معظم العروض التي قام بها موسيقي في Madison Square Garden”. على طول الخط ، سيكون هناك كل من النشوة والمعاناة على المسرح الشهير ، بما في ذلك الأداء هناك في عام 2002 الذي كان من المحتمل أن يكون له نسب – واحدة من عدة مرات فقط نجوم موسيقى الروك على خشبة المسرح.
صعود بيلي جويل إلى القمة
ولد بيلي جويل في عام 1949 ونشأ في هيكسفيل ، لونغ آيلاند. بدأ لعب البيانو في سن الرابعة ، وبحلول منتصف سن المراهقة ، كان يلعب بالفعل في فرق مختلفة. أصبح جويل في وقت لاحق مغنيًا وكاتب أغاني ، لكن النجاح لن يأتي لسنوات عديدة ، مجرد جزء من قصته المأساوية في الحياة الواقعية. مع ألبومه الخامس ، “The Stranger” ، وصل جويل أخيرًا إلى الوقت الكبير. انفجر الألبوم في شعبية ، حيث رسم في المركز الثاني في الولايات المتحدة ، حيث وصلت أربعة من أغانيه الفردية إلى أفضل 40 عامًا. سيصبح ألبوم الاستوديو الأكثر نجاحًا في مسيرته الطويلة.
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في عام 1978 ، بدأ جويل جولة في 46 مدينة انتهت بسلسلة ثلاث ليال من العروض المباعة في Madison Square Garden-أول ظهور له في مكان ما يقرب من 20.000 مقعد. كان عمره 29 عامًا ، ولم يكن لديه أي فكرة أنه بعد حوالي 50 عامًا ، في سن 75 ، سيلعب عرضه الـ 150 هناك ، وينهي إقامته الشهرية التي بدأت في عام 2014.
سر النجاح؟ فقط لا تموت
في 25 يوليو 2024 ، قدم بيلي جويل أدائه النهائي في Madison Square Garden كجزء من ولايته هناك (لم يستبعد لعب المكان مرة أخرى). في تلك الليلة ، بينما كان يتذكر من المسرح على مسيرته المهنية والأماكن التي لا تعد ولا تحصى حيث كان يؤديها ، اعترف بأنها ماديسون سكوير جاردن التي تصدرت القائمة. “لكن من بينهم جميعًا ، قال جويل (عبر Billboard) ،” هذا هو الأفضل! ” خلال 150 عروضه في الحديقة ، قام بأداء مع Sting و Elton John ، حيث أدى الأخير إلى أداء Joel’s Drunken 2002 (حصل لاحقًا على رصين).
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أدى جويلز تايم في الحديقة أيضًا إلى ألبوم حي – “12 Gardens Live” – وبث تلفزيوني لـ CBS لمظهره المائة هناك. إلى جانب ألبومات الاستوديو الـ 13 (بالإضافة إلى تسجيلات Live and Greatest Hits) التي باعت أكثر من 150 مليون نسخة ، حصل جويل على العديد من الجوائز والأوسمة. حصل على خمسة Grammys ، وشرف مركز كينيدي ، وحث على قاعة مشاهير الروك آند رول ، من بين آخرين. لكنه يمكن أن يدعي واحدة لا يمكن لأي شخص آخر القيام بها مع سجله في موسوعة غينيس لعروض ماديسون سكوير جاردن. مرة أخرى في عام 2018 ، قال جويل إن عمله القياسي في الحديقة جاءت إلى شيء واحد. وقال لصحيفة تريبيون نيوز الخدمة ضاحكة “سر النجاح؟ فقط لا تموت”.
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