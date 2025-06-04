بيلي جويل يحمل سجلًا رائعًا للحفلات الموسيقية لمدينة نيويورك

كانت المسرح في Madison Square Garden ، ساحة مانهاتن الطوابق ، أسود. فجأة ، أضاءت ضوء مرحلة واحدة رجلاً يجلس خلف بيانو كبير. كان بيلي جويل يرتدي معطفًا رياضيًا ، وربطة عنق ، وسلطات جينز وهو يصفر بهدوء بينما رقصت أصابعه عبر المفاتيح. عندما بدأت سلالات “The Stranger” من الألبوم الذي يحمل نفس الاسم في الانتفاخ ، انفجر الحشد المباع في التصفيق. كان ذلك في 14 ديسمبر 1978 ، وسيساعد هذا العرض الأول في Madison Square Garden على كسب مكان في كتب التاريخ.

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وقال جويل لصحيفة “تريبيون نيوز” في عام 2018: “أتذكر أول عرض لي في الحديقة ، كان هذا علامة فارقة. في وقت لاحق ما يقرب من 50 مباراة ، حصل المغني وكاتب الأغاني على مكان في غينيس وورلد ريكوردز لـ “معظم العروض التي قام بها موسيقي في Madison Square Garden”. على طول الخط ، سيكون هناك كل من النشوة والمعاناة على المسرح الشهير ، بما في ذلك الأداء هناك في عام 2002 الذي كان من المحتمل أن يكون له نسب – واحدة من عدة مرات فقط نجوم موسيقى الروك على خشبة المسرح.