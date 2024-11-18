بيونسيه ستؤدي في نهاية الشوط الأول من مباراة هيوستن تكسانز ضد بالتيمور رافينز يوم عيد الميلاد

تعود بيونسيه إلى مسقط رأسها في يوم عيد الميلاد لتقديم عرض نصف نهاية دوري كرة القدم الأمريكية خلال مباراة هيوستن تكسانز ضد بالتيمور رافينز في لون ستار ستيت الشهر المقبل.

تم الإعلان عن أداء نجمة البوب ​​​​الضخمة في ملعب NRG في هيوستن ليلة الأحد، وستكون المرة الأولى التي تقوم فيها بإصدار الأغاني مباشرة من ألبومها Cowboy Carter الذي حطم الأرقام القياسية، وفقًا لبيان صحفي.

وألمحت شركة Netflix، التي تبث المباراة بين الفريقين الآسيويين، إلى أنه من المتوقع أن تجلب بيونسيه “بعض الضيوف المميزين” الذين ظهروا في الألبوم الجديد.

وأظهر مقطع فيديو نشرته بيونسيه وعائلة تكساس على إنستغرام، مغنية “Texas Hold Em” فوق سيارة تنتشر فيها الورود بينما تعزف أغنيتها “AMERIICAN REQUIEM” في الخلفية.

كان المغني يرتدي قبعة رعاة البقر ويمسك بكرة القدم خلال الإعلان التشويقي القصير.

لن يكون الأداء المفاجئ هو أول مسابقات رعاة البقر لبيونسيه على مسرح اتحاد كرة القدم الأميركي.

لقد ترأست عرض نهاية الشوط الأول Super Bowl XVII في عام 2013 حيث انضمت إليها أعضاء Destiny’s Child كيلي رولاند وميشيل ويليامز، وانضمت إلى برونو مارس وكولد بلاي في عام 2016 للعب في الشوط الأول خلال Super Bowl XV.

خلال أداء عام 2016، تصدرت الموسيقي، البالغة من العمر 43 عامًا، الأخبار عندما قامت هي وأفراد الطاقم الآخرون بتكريم حزب الفهد الأسود.

وكانت بيونسيه، التي ولدت في هيوستن، في مدينة تكساس الشهر الماضي للقيام بحملة نيابة عن نائبة الرئيس كامالا هاريس، قبل خسارتها أمام الرئيس السابق والمستقبلي دونالد ترامب.

تعد لعبة Texans-Ravens واحدة من مباراتين من ألعاب NFL في عيد الميلاد مع المباراة الأولى بين Pittsburgh Steelers وKansas City Chiefs.

ليس من الواضح ما إذا كانت صديقة ترافيس كيلسي، أشهر معجبي كي سي وصديقة ترافيس كيلسي، نجمة البوب ​​تايلور سويفت، ستكون متاحة للمباراة.