تأخرت لعبة Padres-Dodgers 2 بعد أن قام المشجعون بإلقاء أشياء على أرض الملعب

أصبحت الأمور قبيحة في ملعب دودجر يوم الأحد في المباراة الثانية من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية بين دودجرز وبادريس، بما يتجاوز مجرد فوز سان دييغو على لوس أنجلوس في الملعب.

بدأ مشجعو المراوغ في إلقاء الأشياء في اتجاه لاعبي بادريس جوريكسون بروفار وفرناندو تاتيس جونيور قبل نهاية الشوط السابع.

في البداية، بدأ المشجعون في رمي كرات البيسبول في اتجاه بروفار في الملعب الأيسر، مما أثار حفيظة بروفار.

كان بحاجة إلى إعاقته من قبل زملائه في الفريق حتى يتمكن من الهدوء.

يمكن رؤية بروفار وهو يجري محادثة مفعمة بالحيوية مع الحكم أيضًا.

أصدر مذيع الخطاب العام في الملعب إعلانًا يطلب من المشجعين عدم رمي الأشياء في الملعب.

ثم بدأ مشجعو لوس أنجلوس في إلقاء القمامة في الملعب الأيمن، بالقرب من المكان الذي كان يقف فيه تاتيس.

وذكرت شبكة ESPN أنه كان هناك “ما يقرب من 20 حارس أمن يقفون على طول الخطوط الفاسدة” أثناء محاولة استعادة النظام داخل الملعب.

وحاول أمن الملعب تحديد هوية مثيري الشغب، وفقًا لـ KTLA، واستمر التأخير في الإجراء لمدة 12 دقيقة تقريبًا.

أمضى كل من بروفار وتاتيس لحظات من المباراة في التفاعل مع الجماهير أيضًا.

في الجزء السفلي من الشوط الأول، سرق بروفار Mookie Betts من المنزل من خلال الوصول إلى المدرجات ليمسك في الحقل الأيسر.

حدق بروفار في بعض المشجعين بينما كان بيتس يدور حول القواعد معتقدًا أنه خاض جولة على أرضه، فقط لكي يكشف بروفار أنه قام بالفعل بالاستيلاء على الكرة.

عاد Tatis أيضًا إلى المنزل في وقت سابق من المباراة ويمكن رؤيته وهو يحتضن تمامًا صيحات الاستهجان من مشجعي Dodgers وهو يرقص في المجال الصحيح.

عادل فريق بادريس السلسلة بنتيجة 1-1 بفوزه 10-2 على دودجرز.