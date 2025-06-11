تاريخ الطائرات الذي يجلب الأمل في عام آرون جلين السنة القوية

رياضة
تاريخ الطائرات الذي يجلب الأمل في عام آرون جلين السنة القوية

آرون جلين لا يغمض في مواجهة التاريخ: جفاف الطائرات التي تختنق لمدة 14 عامًا ، والتي تتأثر الجفاف الذي يبلغ طوله 56 عامًا والمنتدى.

كانت مهمته منذ اليوم الأول تجمع امتيازًا صدمًا للقذيفة للاعتقاد معه بأنهم فريركين في نيويورك ، وقد تم بناؤهم لهذا الغرض.

لن يضع جلين يركز على الليزر فقط على هنا والآن ولا يعطي ما يحدث في بيتسبيرغ أو في أي مكان آخر خارج فلورهام بارك ، لكن يجب أن يكون مشجعًا ليعرف أن هناك تاريخًا إلى جانبه أيضًا.

يصل كل مدرب صاعد يتحدث عن النجاح المستمر ، وفشل الكثير منهم. لكنه لا يمنع اصطياد البرق في زجاجة كمبتدئ.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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