تايلر أونيل ينضم إلى ريد سوكس لصالح الأوريولز بعقد بقيمة 49.5 مليون دولار

سيغادر تايلر أونيل بوسطن لكنه سيبقى في الدوري الأمريكي الشرقي.

يتجه اللاعب جنوبًا إلى بالتيمور للانضمام إلى الأوريولز بعقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 49.5 مليون دولار، أفاد جون هيمان مراسل صحيفة واشنطن بوست يوم السبت.

تتضمن الصفقة إلغاء الاشتراك بعد الموسم الأول.

بعد موسمين مخيبين للآمال في عامي 2022 و2023 لاختتام فترة عمله مع الكاردينالز، وجد أونيل قوته بشكل كبير بعد انتقاله إلى ريد سوكس الموسم الماضي.

سحق اللاعب الضارب 31 لاعبًا بنسبة 0.511 في 113 مباراة فقط حيث غاب عن الوقت بسبب ارتجاج في المخ والتهاب في الركبة وعدوى في الساق.

على مدى سبعة مواسم في البطولات الكبرى، وصل أونيل إلى .246/.322/.469 مع 109 نقطة على أرضه و278 نقطة RBI.

إنه مهروس بشكل خاص مع مهنة 133 OPS + ضد Southpaws.

في أخبار جيدة لضارب يميني مثل أونيل، أعلن الأوريولز في وقت سابق من هذا الموسم أن الفريق يخطط لتحريك جدار الملعب الأيسر مرة أخرى أقرب إلى الأبعاد الأصلية للملعب في عام 2025 بعد أن قام الفريق بنقل السياج بشكل أعمق وأعلى 2022.

يتمتع أونيل، الحائز على جائزة القفاز الذهبي مرتين، بالقدرة على لعب جميع المراكز الثلاثة في الملعب، لكنه لعب فقط في الضربات الركنية لصالح بوسطن.