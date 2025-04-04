تايلور سويفت ، ترافيس كيلس يستمتع بـ “الهروب” بعد خسارة الرؤساء السوبر بول

يبدو أن Travis Kelce و Taylor Swift قد وجدوا طريقة للابتعاد عن خسارة Super Bowl في فبراير.

كان الزوجان يستمتعان بـ “الهروب الجميل” من دائرة الضوء ، تم الإبلاغ عن الصفحة السادسة لأول مرة.

بعد خسارة Kanas City للانفجار أمام النسور ، لم يظهر Kelce و Swift بعد ظهورًا علنيًا ، حيث اختاروا الوجهات الخاصة والتسلل داخل وخارج المطاعم.

وقال مصدر للصفحة السادسة: “يتم قضاء الكثير من وقتهم في المنزل في الاسترخاء. على الرغم من شهرتهم ، إلا أنهم حقًا مثل أي زوجين آخرين”.

يأتي وقت Kelce و Swift بعيدًا عن العين العامة بعد موسم NFL في النهاية الضيقة وجولة العصر القياسية في جائزة Grammy 14 مرة.

وقال المصدر: “إنهم يحبون احتضان الأريكة ومشاهدة الأفلام ، ويلعبون ألعاب الطاولة ، وقضاء بعض الوقت مع العائلة ، وطهي العشاء معًا وتسكع”.

“هذه المرة بعيدًا عن الأضواء كانت منعشة للغاية بالنسبة لتايلور وترافيس. إنهم يعتزون حقًا هذه المرة بينما يمكنهم أن يعرفوا أنه لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.”

شوهد الاثنان بعد Super Bowl في شهر مارس خلال ليلة في مدينة نيويورك حيث تسللوا عبر الباب الخلفي لشبكة Del Frisco في Brookfield Place.

في الأسابيع التي تلت خسارة Super Bowl ‘، أشعلت الشائعات حول تقاعد Kelce المحتمل من اتحاد كرة القدم الأميركي قبل أن يؤكد اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا أنه سيعود لموسم آخر.

وقال كيلس في مارس / آذار على بودكاست “المرتفعات الجديدة” الذي يستضيفه مع شقيقه جيسون: “أعتقد أن أكبر شيء هو أنني أحب لعب لعبة كرة القدم”. “ما زلت أشعر أنني أستطيع اللعب على مستوى عالٍ وربما على مستوى أعلى مما فعلت في العام الماضي. لا أعتقد أنها كانت أفضل نزهة لي. أعتقد أنني خذلت رفاقي في لحظات أكثر بكثير مما ساعدتهم.

“خاصة إذا نظرت إلى سجل حافل وكيف كنت في السنوات الماضية. أريد أن أعطيها جولة جيدة. لدي طعم سيء في فمي في كيفية انتهائي من العام ومدى جودة ألعب وكيف كنت مسؤولاً عن الناس من حولي. وأنا أحب الكثير من الناس في مدينة كانساس سيتي ، في تلك المنشأة وفي المجتمع ، ومتولى لي.”