تايلور ليوان، مذيعة برنامج Barstool، ضمن “القائمة المختصرة” لمباراة NFL على Netflix Christmas

يبدو الأمر وكأن إحدى مباريات عيد الميلاد في دوري كرة القدم الأميركي على Netflix ستحظى بمراسل جانبي مثير للاهتمام.

قال تايلور ليوين، لاعب خط الهجوم السابق الذي شارك ثلاث مرات في بطولة Pro Bowl مع فريق تيتانز والمضيف المشارك لبرنامج “Bussin’ With the Boys” على قناة Barstool Sports، في برنامجه في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه موجود في “القائمة المختصرة” ليكون جزءًا من مباراة عيد الميلاد المزدوجة على Netflix.

وفي يوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة واشنطن بوست حصريا أن شبكة فوكس سبورتس رفضت طلبا من خدمة البث لكيفين بوركهارت لتعليق إحدى المباريات وأن نتفليكس تستهدف الآن إيان إيجل ونوح إيجل ونيت بورليسون وجريج أولسن كمذيعين.

ستشهد المباريات المزدوجة على Netflix مباراة بين فريق Chiefs وفريق Steelers وفريق Ravens وفريق Texans.

كشف ليوان في برنامج “Bussin'” هذا الأسبوع أنه كان يُنظر إليه لدور في هذا العرض الضخم.

تفاجأ المضيف المشارك ويل كومبتون وسأله إذا كان هذا يعني أنه قد يكون معلقًا ملونًا.

“لا، ربما على هامش الملعب”، قال ليوين.

“سيكون الأمر لطيفًا نوعًا ما، أليس كذلك؟ أعتقد أنه سيكون من الغريب أن أقوم بتعليق مباراة واحدة فقط. مباراة واحدة.”

وقال كومبتون إنه يعتقد أن ليوين سيكون “رائعًا” في هذا الأمر.

“أنا أيضًا”، قال ليوان. “مثلًا، إذا حصل توم على 300 مليون؟ أعطني… مباراتين. أود أن أشارك في مباراة واحدة”.

وفي وقت سابق من هذا العام، انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن ليوان قد يستضيف مسلسلًا واقعيًا قادمًا على Netflix.

ذكرت تقارير أن شركة Netflix ستدفع مبلغًا إجماليًا قدره 150 مليون دولار مقابل مباراتين من دوري كرة القدم الأميركي.