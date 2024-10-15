تبدو الشباك حادة في هزيمة ويزاردز قبل بداية الموسم

بالنسبة للرجل، يقول فريق نتس إن هذا هو المعسكر التدريبي الأكثر قسوة الذي مروا به على الإطلاق. ويزعمون أنهم واثقون من أنهم سيحصدون الفوائد في النهاية، خاصة على الجانب الدفاعي.

بدأ النيتس في إظهار علامات هذا المردود يوم الاثنين بفوز مهيمن 131-92 على ويزاردز الزائر في المباراة الافتتاحية على أرضه قبل بداية الموسم.

تقدم فريق Nets بما يصل إلى 43 نقطة من رمية ثلاثية من Cui Yongxi الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء.

مرة أخرى، إخلاء المسؤولية الإلزامي عن الانتصارات والخسائر في فترة ما قبل الموسم لا يعني الكثير. لكن العادات تفعل ذلك، ويظهر فريق نتس، الذي غرق في بعض العادات السيئة الموسم الماضي، عادات مشجعة.

وفي معسكر صعب، ركز المدرب الجديد جوردي فرنانديز على التكييف والقدرة التنافسية وشدد على الدفاع والسرعة.

قام فريق Nets بمضايقة واشنطن في تسديد 40 بالمائة فقط و 7 من 39 من خلف القوس.

وأجرى نتس 19 تمريرة حاسمة مقابل 35 نقطة، وكان متقدما 26-7 في نقاط الكسر السريع.

بعد تقديم مباراة انتقالية قوية في خسارة الأسبوع الماضي أمام كليبرز، قبل أن يخسر معركة البدلاء في وقت متأخر، واصل فريق نتس تألقه هذه المرة.

وتقدم كام توماس على جميع الهدافين برصيد 17 نقطة في تسديد 7 مقابل 13 ليحصل على خمس متابعات. وسجل الحارس الاحتياطي شيك ميلتون 16 نقطة وجالين ويلسون 14 نقطة ليحقق نيتس 74-45 في النقاط الاحتياطية.

“كان لديكم الضغط والثقة في بعضكم البعض لدعمنا عندما نتعرض للهزيمة. قال توماس: “هذا هو المفتاح الرئيسي حقًا”. “في هذا الدوري، سوف تتغلب على المراوغة. هؤلاء الرجال هم لاعبون هجوميون جيدون. لذا طالما يمكنك الوثوق بزملائك في الفريق لدعمك والتغطية عليك، أشعر أن هذا هو كل ما يهم. ومن الواضح أن ضغط الكرة، وتحركنا في كامل الملعب، جعلناهم يخطئون. لذلك أشعر أن هذا سيساعدنا حقًا.

بالطبع، تجدر الإشارة إلى أن هذا هو الموسم التحضيري، مرة أخرى، وأن السحرة بائسون. لكن ما سيلاحظه مشجعو نتس هو اللعب القوي وحركة الكرة، مع 27 تمريرة حاسمة وسبع تحولات فقط.

وساعد في تمريرهم ثنائي دينيس شرودر (13 نقطة وسبع تمريرات حاسمة) وبن سيمونز، رغم أن الأخير عليه التعود على مراكز الدفاع بدلا من المصاب نيك كلاكستون. واحد فقط في قائمة الأشياء التي يجب العمل عليها.

وقال فرنانديز: “أنا سعيد الآن”. “من الواضح أنني يجب أن أشاهد الفيلم. أنا لست منبهرًا لأن هذا الامتداد في الربع الثاني لم يكن رائعًا، لكن بشكل عام أشعر أنني بحالة جيدة الآن.

“لكن نعم، الضغط على الكرة كان جيدًا. لقد حاول الجميع، ومن الجيد أن تبدأ في رؤية اللاعبين يتحدثون مع بعضهم البعض ويقولون لبعضهم البعض “الضغط على الكرة”. افعل هذا. عندها بدأت اتصالاتنا تتدفق، وعندها اتخذ دفاعنا وتصدياتنا في الشوط الثاني الخطوة التالية.

وتأخر نتس بنتيجة 45-39 بعد ركلة ركنية من جوردان بول قبل 4:04 من نهاية الشوط الأول. لكن بن سيمونز (11 نقطة وخمس متابعات في 13 دقيقة قبل أن يغادر في الشوط الأول) أطلق العنان لـ 20-1 الذي امتد خلال فترة الاستراحة وفتح المباراة مفتوحة.

ومرر شرودر الكرة إلى سيمونز قبل نهاية الشوط الأول مباشرة ليضع نتس في المقدمة بنتيجة 55-46. ثم ضرب توماس بمؤشر ثلاثي بعد 40 ثانية فقط من بداية الشوط الثاني ليتوج الهجوم ويرفع النتيجة إلى 59-46.

خرج ويلسون من مقاعد البدلاء للمساعدة في وسادة تلك الوسادة. ومنحت سرقته وتمريرته السريعة إلى جايلين مارتن التقدم لفريق نتس 89-70 لينهي الربع الثالث، ثم عززت رميته الثلاثية قبل 9:42 دقيقة من نهاية المباراة التقدم 99-74.

كان المؤشر الثلاثي الذي قدمه Cui، والذي يطلق عليه أيضًا “Jacky”، مجرد تتويج.

أمام فريق Nets الكثير من أعمال إعادة البناء خلال العام أو العامين المقبلين، لكن هذا البناء يبدأ بمعسكر مرهق – معسكر شهد مشاجرات عالية الطاقة وعملًا لا معنى له.

“أنا سعيد بالتحسن. قال فرنانديز: “لكن هذا لا يعني أننا مستعدون للتأرجح بنسبة 100 بالمائة”. “سيتعين علينا مواصلة النمو ومواصلة العمل، ليس فقط في تلك المباراة الأولى ولكن طوال الموسم. هذه هي الطريقة التي من المفترض أن تعمل بها.”