تبرز مسابقة جالين برونسون في مدينة نيويورك المشجعين المتنزهين بينما ينتشر فاصلة فاصلة في نيكس

حمى نيكس يستمر في الانتشار.

تنافس أكثر من عشرة مشجعين في مسابقة جالين برونسون التي تشبه في مانهاتن الاثنين ، حيث كانت الفائز بالمركز الأول-صورة قريبة من حارس نقطة القابض-موهوبة في مباراة التصفيات المنزلية التالية في نيويورك في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

أقيم حدث Doppelganger عبر الشارع من Madison Square Garden ، وحتى كان له ظهور موجز من زميله في فريق Brunson ، جوش هارت ، الذي ساعد في اختيار الفائز على Facetime ، بعد يوم من فوز نيويورك على Pacers وقطع سلسلة إنديانا إلى 2-1 مباريات.

تم تزيين معظم المشاركين الـ 15 وواحد من الجرو الرائع في قمصان برونسون ، لكن من مشجعي نايكس مدى الحياة زاكاري ديفيدسون هو الذي كان أقرب تشابه مع حارس نقطة كل النجوم.

أخبر ديفيدسون صحيفة “بوست” أنه منذ أن جاء برونسون من دالاس مافريكس في عام 2022 ، يقارن المارة في شوارع بيج أبل باستمرار بالاعب.

قال: “لقد توقفت في الشارع كل خمس ثوان أخبرني أنني أبدو مثل جالين”. “كان لدي 100 رسالة (مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي) تخبرني أنني أبدو مثل جالين ، لذلك تعلم أنه كان علي أن تظهر.”

تم استضافة المسابقة من خلال عرض آخر Take Show ، و Sports Comedy Show على الإنترنت ، برعاية تطبيق المراهنة الرياضية Novig.

مات هيلمان ، المعروف باسم ماتي آيس ويستضيف عرض رفاق الغرفة مع برونسون وهارت ، كان في متناول اليد وتم الاتصال به في هارت للمساعدة في اختيار الفائز بين المتسابقين الثلاثة الباقين في الجولة النهائية.

كانت جائزة ديفيدسون لشبهه الغريب لبرونسون زوجًا من التذاكر إلى اللعبة 5 في الحديقة ليلة الخميس ، والتي تصل حاليًا إلى ما لا يقل عن 600 دولار في السوق الثانوية.

ستكون أول مباراة له في MSG ، ويخطط لجلب صديقه.

وقال دافيسون: “أشعر بالثقة ، فاز بالفوز (اللعبة 3) ، أعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة”.

“وجب أن تحافظ على الإيمان ، يجب أن تبقي الأمل على قيد الحياة.”

قال منافس آخر لـ The Post إنه مستعد لرؤية Knicks حتى سلسلة يوم الثلاثاء على الطريق.

قال جيف ، الذي أعطى اسمه الأول فقط: “نيكس في ستة”. “ظهر الدفاع أخيرًا في وقت متأخر من الليلة الماضية وسيستمر ذلك ، على ما أعتقد.”

New York تتولى Pacers for Game 4 – وفرصة لعقدة السلسلة – ليلة الثلاثاء في الساعة 8 مساءً