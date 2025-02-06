تتطلب نيويورك ونيو جيرسي وكونيتيكت AGS المصعد الأمثل Lift Msg Blackout

يريد كبار المدعين العامين في نيويورك ونيو جيرسي وكونيتيكت كابلًا مملوكًا للملكين إما لرفع تعتيم شبكات ماديسون سكوير جاردن أو عملاء استرداد الأموال الذين لم يتمكنوا من الوصول يوم سنة.

شارك المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس ، المدعي العام في ولاية كونيتيكت ويليام تونغ ، ومحامي نيو جيرسي ، ماثيو بلاتين ، خطابًا إلى شركة الكابلات يوم الخميس يحثون على أحد أكبر مزودي الكابلات في البلاد على تعديل المعجبين.

وقال جيمس: “يتم وضع مشجعي الرياضة في نيويورك في صندوق العقوبة ، وأجبروا على التخلص من أموالهم المكتسبة بشق الأنفس للقنوات التلفزيونية التي لا يستطيعون مشاهدتها”.

“لقد دفع العملاء الأمثل ثمن القنوات لمشاهدة فرقهم الرياضية المنزلية ، لكن شركة الكابل الخاصة بهم لا تقدم هذه القنوات أثناء شحنها على أي حال.”

قالت جيمس إنها “مصممة على تأمين حل لسكان نيويورك الذين اضطروا إلى تحمل هذه الانقطاع التيار الكهربائي غير العادلة وأحث على الأمثل و MSG في الوصول أخيرًا إلى صفقة حتى يتمكن سكان نيويورك من مشاهدة فرقهم المحلية.”

ينبع النزاع من مواجهة العقد بين الشركة الأم Optimum و Altice USA و MSG Networks ، مما أدى إلى إزالة قنوات الرياضة والترفيه الرئيسية من خطط الكابلات المثلى.

منذ 1 يناير ، لم يتمكن العملاء المثلى من الوصول إلى قنوات MSG ، التي تبث ألعاب لفرق بما في ذلك نيويورك نيكس ، نيويورك رينجرز ، نيويورك جزر ، نيو جيرسي ديفيلز وبوفالو سابرز.

وقد حث جيمس في السابق Altice و MSG على حل مفاوضاتهما بسرعة لمنع اضطرابات الخدمة لمستهلكي نيويورك.

الآن ، يطالب المحامون العامون بإجراء عمليات استرداد تلقائية للعملاء الذين دفعوا ثمن القنوات التي لم يعد بإمكانهم الوصول إليها.

يقوم المحامون العامون بالاتصال بـ Altice لإصدار المبالغ المستردة تلقائيًا ، بدلاً من مطالبة العملاء بالتنقل في عملية المطالبات – لضمان حصول المشتركين المتأثرون على تعويضات عادلة عن خدماتهم المفقودة.

مع استمرار المفاوضات بين Altice و MSG ، يظل العملاء المتضررون في الوسط – دفعهم للبرمجة التي لا يمكنهم مشاهدتها ، وفقًا للمحامين العامين.

أصدرت MSG بيانًا أشاد به المحامين.

وقال مندوب الشركة لـ POST: “نشهد على المحامين العامين في مطالبة Altice Do بشكل صحيح من قِبل مشتركيها وإما إصدار استرداد كامل أو توصل على الفور إلى اتفاق لإعادة شبكات MSG إلى الأمثل للمشتركين”.

قدم متحدث باسم Optimum بيانًا إلى المنشور ردًا على الرسالة.

وقال متحدث باسم “المتحدثين باسم” في بيان “:” النداءات المثلى على محامينا المحليين العامين للعمل معنا لإصلاح نموذج برمجة الفيديو المكسور وضمان أن يكون للمستهلكين المزيد من الخيارات “.

قال مزود الكابلات إنه “يركز على الحد من تعطيل العملاء من خلال الانخراط بشكل استباقي مع العملاء لتقديم مساعدة مخصصة وحلول بديلة لعشاق الرياضة ومشجعين غير الرياضيين على حد سواء.”

“من النشرات الصحفية وحملات الوسائط الاجتماعية إلى رسائل البريد الإلكتروني للمجموعة ومقاطع الفيديو التعليمية ، كنا صريحين بشأن الخيارات التي لدينا متاح -من المساعدة في تعويض تكلفة الرياضة أو Fubo إلى نقل العملاء إلى عروض فيديو جديدة توفر لهم متوسطًا وقال المتحدث “من 25 دولارًا شهريًا”.

قال Optimum إنه يحث العملاء على “الاتصال بنا أو الدردشة معنا حتى نتمكن من الاستماع إلى احتياجاتهم الفريدة ومساعدتهم”.

وقالت الشركة: “كما قالنا مرارًا وتكرارًا ، يتم كسر نموذج الفيديو القديم لأن الموزعين مثل الأمثل يستمرون في اليدين من قبل المبرمجين مثل شبكات MSG الذين يطالبون بتوفير محتواهم لأغلبية العملاء ، بغض النظر عن اهتمام المشاهد الفعلي”.

قال Optimum إن “هذا النموذج القديم … يفرض رسومًا مرتفعة وأحد معدلات الاختراق” التي تزيد من تكاليف حزم الفيديو القديمة وتمنح الموزعين مثل القليل من المرونة لضبط الأسعار- خاصة في مشهد تلفزيوني متطور حيث يكون للمستهلكين الآن المزيد من الخيارات من أي وقت مضى. “

اتهمت Altice MSG ورئيسها ، جيمس دولان ، برفض متابعة اتفاق بحسن نية بسبب عبء ديون MSG Networks.

في الأسبوع الماضي ، ذكرت The Post أن شبكة الرياضة الإقليمية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها ، كانت تجري محادثات للتوصل إلى اتفاق لتجنب الإفلاس وأن شركة الإعلام كانت تغرب المستثمرين المحتملين بما في ذلك Amazon.

تخلفت MSG Networks على قروضها في الخريف الماضي ، لكن المقرضين قاموا بتمديد الموعد النهائي للدفع عدة مرات ، وآخرها من 10 يناير إلى يوم الجمعة الماضي في منتصف الليل.

هذه المرة ، الهدف هو التوصل إلى صفقة بدلاً من مجرد تمديد الموعد النهائي مرة أخرى ، تم إطلاع المصادر في المناقشات.

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