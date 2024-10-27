تتفاعل زوجة فريدي فريمان مع مسيرته الثانية في بطولة العالم على أرضه

كانت زوجة فريدي فريمان تحب آخر لحظاته الوحشية في بطولة العالم 2024.

في قصصها على Instagram يوم السبت، احتفلت تشيلسي فريمان بالجولة الثانية لنجم دودجرز أول لاعب أساسي على أرضه من أفضل سلسلة من أصل سبعة ضد يانكيز – انفجار الشوط الثالث في اللعبة 2 في ملعب دودجر – بعد ساعات من مشي- خارج البطولات الاربع الكبرى في فوز الجمعة في المباراة الأولى.

تعليقًا على المنشور، “واحد آخر”، هتف تشيلسي لفريمان، 35 عامًا، حيث تقدم فريق دودجرز 2-0 يوم السبت بفوزه 4-2 في المباراة الثانية.

فريمان، الذي أبعده التواء كاحله الأيمن عن المباراتين 4 و 6 من NLCS، لعب دور البطل يوم الجمعة بانفجار الشوط العاشر الذي دفع فريق دودجرز للفوز 6-3 لافتتاح السلسلة.

وقال فريمان، الذي أهدى البطولة الكبرى لوالده: “شعرت وكأنني لا شيء، مجرد نوع من الطفو”. “هذه هي الأشياء، عندما تكون في الخامسة من عمرك مع شقيقيك الأكبر سنًا وتلعب كرة الويفلبول في الفناء الخلفي، تلك هي السيناريوهات التي تحلم بها – فوزان، قواعد محملة في إحدى مباريات بطولة العالم. لكي يحدث ذلك بالفعل ونحقق الفوز على أرضنا ونخرج من المباراة لنمنحنا التقدم 1-0، فهذا أمر جيد كما يحدث هناك.

يسعى فريمان لتحقيق أول فوز له في بطولة العالم كعضو في فريق Dodgers، الذي وقع معه عقدًا مدته ست سنوات بقيمة 162 مليون دولار في مارس 2022 بعد فوزه بلقب مع Braves في عام 2021.

لقد كان عامًا صعبًا بالنسبة لفريمان وعائلته، حيث تم تشخيص إصابة ابنه مكسيموس البالغ من العمر 3 سنوات باضطراب نادر يُعرف باسم متلازمة غيلان باري خلال الصيف مما أدى إلى إصابته “بالشلل الكامل للجسم”.

تم إدخاله إلى المستشفى في أوائل أغسطس وقضى ثمانية أيام في وحدة العناية المركزة للأطفال قبل إطلاق سراحه.

قدمت تشيلسي، المتزوجة من فريمان منذ عام 2014، تحديثًا مشجعًا في منتصف أغسطس.

“لقد شهدنا الكثير من التقدم في الأسبوع والنصف الماضيين. ينام ماكس في الغالب طوال الليل مرة أخرى. إنه يجلس دون مساعدة، حتى أنه بدأ في الزحف للجيش في الأيام القليلة الماضية. وكتبت على إنستغرام في ذلك الوقت: “تتكون حياتنا من مواعيد الطبيب والعلاج الطبيعي والكثير من وقت السباحة”.

في وقت سابق من هذا الشهر، أخبرت تشيلسي – التي تشارك أيضًا ابنيها فريدريك وبراندون مع فريمان – متابعيها على إنستغرام أن طبيب الأعصاب الخاص ماكس “سعيد جدًا” بتقدمه.

“بمساعدة الكثير والكثير من PT، يقترب ماكس أكثر فأكثر من أن يكون على طبيعته المتمردة. مرة أخرى، شكرًا جزيلاً لكم جميعًا على الصلوات والتمنيات الطيبة لعائلتنا،” شاركت في 10 أكتوبر.

تنطلق المباراة الثالثة من بطولة العالم يوم الإثنين الساعة 8:08 مساءً على ملعب يانكي.