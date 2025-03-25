تتوقعات خوان سوتو المثيرة للضغط مع نوع مختلف من الضغط

رياضة
تتوقعات خوان سوتو المثيرة للضغط مع نوع مختلف من الضغط

كان هذا بورت سانت لوسي ، في منتصف مارس 2004. كان توم سيفر في المدينة لبضعة أيام ، وكلما ظهر في حقل في تلك السنوات ، اهتم الجميع. لقد لاحظ الجميع ، على الرغم من أنه ألقي آخر مرة في لعبة غضب في مباراة كبرى في الدوري قبل 18 عامًا.

مشى Seaver إلى حيث كان مايك بيازا يعاني من الصيد مع جيسون فيليبس ، الرجل الذي سيحل محل بيازا كصاحب رئيسي في ميتس اليومي الآن بعد أن بدأ بيازا في تناول الكرات الأرضية في البداية. أضاء وجه بيازا.

“امتياز!” قال.

“ليس بهذه السرعة” ، قال سيفر. قال مازحا عن Piazza وهو يرتدي قبعة – “مثل كل ما تبقى منا Layabouts” – بدلاً من خوذة لأول مرة يمكن أن يتذكرها. ثم أخبر بيازا شيئًا ، بعد ذلك ، اعترف باختنقه قليلاً.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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