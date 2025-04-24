تتيح لك عربة البار الخشبية من Ikea DIY محطة تنظيم مخصصة

خيارات التخزين للمنزل موجودة في كل مكان هذه الأيام ، ولكن العديد منها يأتي مع علامات سعر شديدة الانحدار. هذا هو المكان الذي تدخل فيه IKEA ، حيث تقدم خيارات معقولة أنيقة وحتى قابلة للتخصيص. لا تهبط عربة Loshult Utility في خشب الصنوبر فقط على الطرف السفلي من مقياس السعر عند 49 دولارًا (قد يختلف السعر حسب الموقع) ، ولكن يمنحك أيضًا قائمة فارغة لإنشاء تصميمك الفريد الخاص بك ، سواء كنت تستخدمه كقاعدة مدرسية متنقلة ، أو شريط مقهى متداول ، أو لتخزين أساسيات التنظيف.

تتميز عربة Loshult Bar في Ikea بقاعدة خشبية طبيعية تتسول عمليًا لتكون شخصية. رأى Tiktoker @TinalEmacsaw الإمكانات وأعطتها ترقية مذهلة مع جوانب متقلب وتفاصيل زهرية مربوطة يدويًا. للحصول على المظهر ، بدأت بتلطيخ القطع الخشبية (قبل تجميعها) مع وصمة الخشب الكلاسيكية المخترقة في أوائل أمريكا ، والتي أعطت الصنوبر صبغة دافئة.

على أرجل العربة ، قامت بقياس مستطيلات رأسية بعرض 2 بوصة تقريبًا وأضفت خطًا أفقيًا واحدًا من خلال كل واحد لتقسيمها. بعد ذلك ، باستخدام Behr Paint’s Siam Gold وفرشاة رغوة ، رسمت كل مربع آخر لإنشاء مظهر متقلب. لقد تابعت ذلك بأشكال ناعمة تشبه الزهور داخل كتل الذهب وتضاف السيقان الخضراء والأوراق في الفراغ-الانتهاء من كل أزهار مع دائرة صفراء ذهبية في الوسط. على الرغم من أن تصميمها لطيف بلا شك ، إلا أنه يمكنك جعله خاصًا بك تمامًا – حاول طلاء الفطر بدلاً من ذلك أو التمسك بالنمط المتقلب بلون آخر. فقط تأكد من استخدام الطلاء الآمن من الخشب مثل الأكريليك أو اللاتكس أو القائم على الزيت.