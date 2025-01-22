تثير التجارة غير العادية بين Jazz-Suns شائعات عن جيمي بتلر

وضع The Suns نفسه كمنافس رئيسي على نجم هيت الساخط جيمي بتلر مع اقتراب الموعد النهائي لتداول الدوري الاميركي للمحترفين في 6 فبراير.

أعلن فريق فينيكس يوم الثلاثاء أنه أرسل اختياره غير المحمي في الجولة الأولى لعام 2031 إلى يوتا لثلاث اختيارات مستقبلية في الجولة الأولى.

سيحصل فريق Suns على الاختيارات الأقل تفضيلاً في الجولة الأولى في أعوام 2025 و2027 و2029 من بين اختيارات Jazz وCavaliers وTimberwolves في تلك السنوات.

كان اختيار 2031 بمثابة الاختيار الوحيد في الجولة الأولى الذي كان على Suns التداول فيه، وهو ما قد يكون مؤشرًا على أنهم يستعدون للقيام بخطوة قادمة في القائمة.

لدى موسيقى الجاز الآن 11 اختيارًا للجولة الأولى في السنوات السبع المقبلة.

قال مارك شتاين، أحد المطلعين على الدوري الاميركي للمحترفين، إن “الدوافع المفترضة” للصفقة زادت من فرص فينيكس “في تجميع تجارة جيمي بتلر متعددة الفرق”.

أوضح مهاجم كل النجوم ست مرات أنه يريد صفقة تجارية خارج ميامي، حيث ذكرت ESPN يوم الاثنين أن بتلر “تضاعف ثلاث مرات بناءً على طلبه التجاري”.

وبحسب ما ورد يضع بتلر أنظاره على فينيكس.

خلال حلقة بودكاست “Hoop Collective” يوم الاثنين، قال برايان ويندهورست من ESPN: “يتم تداول تركيز جيمي رقم 1، ويفضل أن يكون، مع فينيكس صنز. كل شيء آخر هو أمر ثانوي – لا يتم تداوله مع “الفريق X”، ولا يتم تداوله مع “الفريق Y”.

وعاد باتلر إلى تشكيلة هيت للمرة الأولى منذ أسبوعين خلال خسارة ميامي 133-113 أمام دنفر ناجتس يوم الجمعة الماضي، بعد أن قضى عقوبة الإيقاف سبع مباريات بسبب سلوك ضار بالفريق.

وسجل 18 نقطة وثلاث متابعات وتمريرتين في خسارة ميامي على أرضه في مركز كاسيا.

أثار نجم هيت ضجة كبيرة لدى المشجعين عندما ارتدى أحذية رياضية بألوان الشمس – البرتقالي والأرجواني والأصفر – في خسارة يوم الثلاثاء 116-107 أمام بورتلاند تريل بليزرز.

جاءت صفقة Suns-Jazz بعد أن ذكرت ESPN الأسبوع الماضي أن التوترات بين بتلر وهيت بدأت قبل موسم 2023-24 عندما دعا رئيس الفريق بات رايلي إلى اجتماع مع الوسط بام أديبايو لتتويجه قائداً للامتياز.

وبحسب ما ورد شعر بتلر أن هذه علامة على عدم وجوده في خطط هيت المستقبلية.

ذكرت ESPN سابقًا أن بتلر أخبر رايلي أنه لن يوقع على تمديد مع الفريق وأنه يخطط “لاستخدام خيار اللاعب الذي تبلغ قيمته 52 مليون دولار للفترة 2025-2026 في موسم الإجازة فقط كمناورة تجارية”.

يحصل بتلر على 49 مليون دولار هذا العام بعد توقيع تمديد عقد لمدة أربع سنوات بقيمة 184 مليون دولار في عام 2021.