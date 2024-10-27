تجديد غرفة المعيشة التي قامت بها مارثا ستيوارت قد يلهمك

على مدى العقود العديدة الماضية، اكتسبت مارثا ستيوارت سمعتها كمصدر أساسي لكل ما يتعلق بالتدبير المنزلي. بفضل مجموعتها الواسعة من كتب الطبخ المنشورة، وعدد لا يحصى من أدوار الاستضافة، وخطوط متعددة من الأدوات المنزلية في العديد من بائعي التجزئة المشهورين، أصبحت واحدة من أكبر الأسماء في مجالها. من الواضح أنها تعرف شيئًا أو اثنين حول ما يلزم لجعل المساحة تبدو وكأنها منزل، ولكن عندما شاركت إعادة تشكيل غرفة المعيشة الخاصة بها في منشور على Instagram، كانت الآراء مختلطة حول المظهر النهائي. كما هو الحال مع أي قرار تصميم شخصي، سيكون هناك حتمًا منتقدون، لكن ستيوارت دافعت عن إعادة تصميمها. تكتب: “لقد سررنا لأن القطع تناسب الغرفة بالفعل وكانت متناسبة مع الحجم الكبير للمساحة. (هذا) لم يكن تركيبًا احترافيًا “للديكور”. لقد كانت محاولة للتغيير بسرعة وكفاءة، مما يجعل المنزل منزل “(لكل Instagram). ومع ذلك، أعرب أولئك الذين كانوا من المعجبين بالتصميم الكلاسيكي عن دعمهم، وأشار الكثيرون إلى أنهم يرغبون في إنشاء مظهر مماثل في منازلهم.

في حين أن أسلوب ستيوارت شهد تغيرات واضحة على مر السنين، إلا أنها كانت تميل دائمًا نحو مزيج من التصميم الكلاسيكي والديكور الريفي، وغرفة معيشتها الجديدة ليست استثناءً. على الرغم من أنه من غير المرجح أن يقوم معظم القراء بتجديد غرفة معيشة كبيرة مثل غرفتها، إلا أنه لا يزال بإمكانك استخدام قطع أثاث وديكور مماثلة في مساحتك الخاصة. سواء كنت تبحث عن طرق لترتيب غرفة المعيشة التي تحلم بها بحيث تكون مثالية للترفيه عن الضيوف أو كنت في حيرة من أمرك بشأن كيفية جعل ديكور منزلك متماسكًا، فإن مساحة ستيوارت يمكن أن توفر لك الإلهام.