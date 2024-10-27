تجديد غرفة المعيشة التي قامت بها مارثا ستيوارت قد يلهمك

على مدى العقود العديدة الماضية، اكتسبت مارثا ستيوارت سمعتها كمصدر أساسي لكل ما يتعلق بالتدبير المنزلي. بفضل مجموعتها الواسعة من كتب الطبخ المنشورة، وعدد لا يحصى من أدوار الاستضافة، وخطوط متعددة من الأدوات المنزلية في العديد من بائعي التجزئة المشهورين، أصبحت واحدة من أكبر الأسماء في مجالها. من الواضح أنها تعرف شيئًا أو اثنين حول ما يلزم لجعل المساحة تبدو وكأنها منزل، ولكن عندما شاركت إعادة تشكيل غرفة المعيشة الخاصة بها في منشور على Instagram، كانت الآراء مختلطة حول المظهر النهائي. كما هو الحال مع أي قرار تصميم شخصي، سيكون هناك حتمًا منتقدون، لكن ستيوارت دافعت عن إعادة تصميمها. تكتب: “لقد سررنا لأن القطع تناسب الغرفة بالفعل وكانت متناسبة مع الحجم الكبير للمساحة. (هذا) لم يكن تركيبًا احترافيًا “للديكور”. لقد كانت محاولة للتغيير بسرعة وكفاءة، مما يجعل المنزل منزل “(لكل Instagram). ومع ذلك، أعرب أولئك الذين كانوا من المعجبين بالتصميم الكلاسيكي عن دعمهم، وأشار الكثيرون إلى أنهم يرغبون في إنشاء مظهر مماثل في منازلهم.
في حين أن أسلوب ستيوارت شهد تغيرات واضحة على مر السنين، إلا أنها كانت تميل دائمًا نحو مزيج من التصميم الكلاسيكي والديكور الريفي، وغرفة معيشتها الجديدة ليست استثناءً. على الرغم من أنه من غير المرجح أن يقوم معظم القراء بتجديد غرفة معيشة كبيرة مثل غرفتها، إلا أنه لا يزال بإمكانك استخدام قطع أثاث وديكور مماثلة في مساحتك الخاصة. سواء كنت تبحث عن طرق لترتيب غرفة المعيشة التي تحلم بها بحيث تكون مثالية للترفيه عن الضيوف أو كنت في حيرة من أمرك بشأن كيفية جعل ديكور منزلك متماسكًا، فإن مساحة ستيوارت يمكن أن توفر لك الإلهام.
كيفية ترتيب الأثاث للترفيه
تركز الكثير من أعمال مارثا ستيوارت على استضافة الحفلات وترفيه الضيوف، لذلك ليس من المستغرب أن تكون غرفة معيشتها مصممة لاستيعاب الحشود بشكل مريح. في منشورها على Instagram، كشفت عن العديد من المناطق المختلفة المليئة بالأرائك المريحة والطاولات الوظيفية والكراسي ذات الطراز العتيق. إذا كنت، مثل ستيوارت، تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من مساحة كبيرة، فقد يكون هذا أسلوبًا رائعًا. بدلًا من ترتيب الأثاث الخاص بك حول نقطة مركزية واحدة، قم بتقسيمه إلى عدة مناطق محتواة مع نقطة محورية أصغر في كل منها. يقوم العديد من الأشخاص بتصميم غرف المعيشة الخاصة بهم من خلال وضع جميع الأثاث بحيث يكون مائلًا نحو التلفزيون، ولكن في مكان ترفيهي، يجب أن يكون الهدف هو تشجيع المحادثة والاختلاط. تعتبر مناطق الجلوس الأصغر حجمًا والمرتبة حول طاولات القهوة مثالية لذلك.
حتى إذا كنت لا تتطلع إلى الاستضافة بشكل متكرر، فهناك نصيحة مفيدة أخرى يمكن العثور عليها في غرفة معيشة ستيوارت: لا تخف من ملء المساحة. إذا كنت تحاول إنشاء منزل أكثر إلهامًا بالبساطة، فمن الواضح أن هذا لن ينطبق، لكن الغرفة المليئة بالأثاث ستشعر براحة أكبر وأكثر راحة من الغرفة التي بها فجوات كبيرة بين القطع. فقط تأكد من الحفاظ على كل شيء متماسكًا إلى حد ما – قد تشعر وكأنك تسير في صالة عرض بسبب وجود الكثير من الأنماط أو الألوان المختلطة. إنها تستخدم قطعًا باللون البيج مع لمسات سوداء مزخرفة وعناصر ريفية مثل الطاولات والمقاعد المصنوعة من جذوع الأشجار. ركز على إضافة هذه العناصر للحصول على مظهر مماثل.
كيفية خلق مظهر متماسك مع الديكور
غالبًا ما يكون الديكور هو ما يضفي الشخصية والأسلوب على المكان، ولكن قد يكون من الصعب ترتيبه بطريقة تبدو طبيعية. إذا كنت تبحث عن الإلهام، فإن جدار المعرض الذي شاركته مارثا ستيوارت على Instagram هو مثال مثالي لكيفية تحقيق ذلك. لقد قامت بترتيب 11 مطبوعة مؤطرة حول المدفأة – جميعها مطبوعات حجرية من كارول تايسون – لإنشاء عرض متميز يجلب الكثير من الاهتمام للغرفة دون أن يطغى عليها. جميع هذه المطبوعات من نفس الخط، لذا من الواضح أنها مثالية للاقتران معًا، ولكن يمكنك تحقيق مظهر مماثل بنفسك طالما حافظت على تناسق الإطار الخاص بك واخترت فنًا بألوان وزخارف مماثلة. إذا كنت تريد مظهرًا مشابهًا لمساحة ستيوارت، فاطلع على PrintShopByTheLake’s Audubon Prints Birds of Maine على Etsy.
هناك طريقة أخرى يحافظ بها ستيوارت على تدفق كل شيء وهي الالتزام بلوحة متسقة في جميع أنحاء المساحة. تحتوي الغرفة بالفعل على لمسات خشبية في جميع أنحاءها، لكنها بنيت على تلك الألوان البنية الدافئة مع الجدران والأرائك الصفراء الفاتحة، وقطع الأثاث السوداء، والأعمال الفنية ذات اللون الكريمي، وبقع من الذهب. حتى لو قررت جلب ألوان أكثر حيوية، فإن المخطط المتماسك من الألوان المحايدة سيمنحك قاعدة صلبة خالدة وتسمح لكل شيء آخر بالتألق. علاوة على ذلك، ضع في اعتبارك أن ستيوارت يوضح على Instagram أن المساحة لم تكتمل بعد. تكتب: “بالطبع سيكون هناك ألوان ونباتات ومرايا وسجادة جديدة أو اثنتين وفنون وأشياء أخرى”. لا تنس أيضًا تضمين هذه العناصر لتجعل المساحة أكثر حيوية.