تجد شجرة الدولار متعددة الاستخدامات التي تعطي الجرار الماسون الزجاجية ترقية رئيسية

مع وجود العديد من الطرق الذكية لإعادة استخدام الجرار الزجاجية القديمة حول المنزل ، من لا يحب جرة ماسون جيدة؟ سواء كنت تحول جرة Mason القديمة إلى ديكور المنزل على الطراز القديم أو تستخدمه لشرب القهوة المثلجة الصباحية ، فإن هذه الجرار بالفعل متعددة الاستخدامات. حتى أغطية جرة Mason القياسية يمكن استخدامها لإنشاء قطع مركزية لطيفة منعشة. ومع ذلك ، مع بعض أغطية الجرة الفاخرة من شجرة الدولار ، يمكنك نقل هذه الأوعية الزجاجية المذهلة إلى مستوى جديد تمامًا.

من الأغطية التي تحتوي على سلاسل معلقة وأسطح شاكر على شكل ديزي إلى أغطية خشبية تضيف ذوقًا ريفيًا ، هناك الكثير الذي يمكنك تحقيقه مع ترقية الأشجار السهلة للدولار. مقابل 1.25 دولار فقط لكل منهما ، يمكنك الاختيار بين أغطية الجرة بنمط الشبكة القوي ، ونمط Daisy Shaker ، وسلسلة تعليق ، وغطاء مقطوع النجوم مع مقبض قوي. تعثرت بعض المتسوقين من الأشجار بالدولار أيضًا على أغطية خشبية للعلامة التجارية في خمس عبوات. مع وجود العديد من أنماط الغطاء المختلفة للاختيار من بينها ، ارتفعت خياراتك الخاصة بحرف Mason Jar.