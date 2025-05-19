تجد شجرة الدولار متعددة الاستخدامات التي تعطي الجرار الماسون الزجاجية ترقية رئيسية

مع وجود العديد من الطرق الذكية لإعادة استخدام الجرار الزجاجية القديمة حول المنزل ، من لا يحب جرة ماسون جيدة؟ سواء كنت تحول جرة Mason القديمة إلى ديكور المنزل على الطراز القديم أو تستخدمه لشرب القهوة المثلجة الصباحية ، فإن هذه الجرار بالفعل متعددة الاستخدامات. حتى أغطية جرة Mason القياسية يمكن استخدامها لإنشاء قطع مركزية لطيفة منعشة. ومع ذلك ، مع بعض أغطية الجرة الفاخرة من شجرة الدولار ، يمكنك نقل هذه الأوعية الزجاجية المذهلة إلى مستوى جديد تمامًا.
من الأغطية التي تحتوي على سلاسل معلقة وأسطح شاكر على شكل ديزي إلى أغطية خشبية تضيف ذوقًا ريفيًا ، هناك الكثير الذي يمكنك تحقيقه مع ترقية الأشجار السهلة للدولار. مقابل 1.25 دولار فقط لكل منهما ، يمكنك الاختيار بين أغطية الجرة بنمط الشبكة القوي ، ونمط Daisy Shaker ، وسلسلة تعليق ، وغطاء مقطوع النجوم مع مقبض قوي. تعثرت بعض المتسوقين من الأشجار بالدولار أيضًا على أغطية خشبية للعلامة التجارية في خمس عبوات. مع وجود العديد من أنماط الغطاء المختلفة للاختيار من بينها ، ارتفعت خياراتك الخاصة بحرف Mason Jar.
استخدامات لأغطية جرة ماسون البديلة
عندما يتعلق الأمر بوضع هذه الأغطية الجرة للاستخدام ، فإن الاحتمالات لا تنتهي تقريبًا. بالنسبة للغطاء مع سلسلة معلقة ، احصل على خطاف الراعي وشمعة مزيفة أو سلسلة صغيرة من الأضواء الخيالية لإنشاء مصابيح إضاءة معلقة في الهواء الطلق جميلة. ستعمل هذه الفكرة بشكل جيد مع غطاء النجوم أيضًا لأنه يحتوي أيضًا على مقبض للتعليق على خطاف الراعي.
تعتبر الجرار Mason رائعة بالفعل لأقلام الإسكان ، وتعرض الزهور ، وتخزين الأعشاب الطازجة ، والشرب. الآن ، مع غطاء الشبكة القوي ، يمكنك الحفاظ على الأقلام والزهور والأعشاب والقش بشكل آمن. يعمل غطاء Daisy-Cut أيضًا بشكل جيد للحفاظ على قشتك في مكان واحد بدلاً من الانزلاق حول حافة جرة الخاص بك أثناء الشرب. ومع ذلك ، من الأفضل استخدام هذا الغطاء على شكل زهرة كوسيلة سهلة لتحويل الجرار العادية إلى الهزازات. من الدقيق والتوابل إلى اللمعان ، سيساعدك هذا الغطاء على تفريق محتويات جرة الخاص بك بالتساوي. على الرغم من أن الغطاء الخشبي لا يختلف كثيرًا عن غطاء جرة Mason Standard ، إلا أنه وسيلة ممتعة لتبديل المظهر ، وهو أمر رائع عند استخدام الجرار Mason بشكل أساسي للديكور.