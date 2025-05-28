تجنب أخطاء التصميم الشائعة هذه إذا كنت تحب أرضيات الخشب الخاصة بك

ستكون الأرضيات الخشبية دائمًا الخيار الصحيح للمنزل. سواء كان الخشب الصلب أو LVT أو الخشب أو الخشب أو الخشب المصمم هو نوع الأرضيات الذي يقف لاختبار الزمن ولا يبدو أنه لا ينفد من الموضة. إنه يوفر أي مساحة إحساس تقليدي وريفي دون الإدلاء ببيان تصميم كبير ، ويمكن تصميم مئات الألوان والتشطيبات الخشبية المتوفرة لتناسب مساحتك الفردية اعتمادًا على الجمالية المفضلة لديك.
ولكن يمكن بسهولة تصميم الأرضيات الخشبية بشكل غير صحيح. من المهم أن تكون على دراية بأخطاء التصميم الشائعة التي عادة ما يتم صنعها وأفضل طريقة لتجنبها لجعل أرضك تلمع في أفضل ضوء. تشمل الأخطاء المتكررة تصديق أن نغمات الخشب للأثاث والأرضيات يجب أن تتطابق ، وفشل في تخطيط نظام الألوان الخاص بك ، وأنواع الخلط والمطابقة في مساحة مفهوم مفتوح.
خيارات التصميم يمكن أن تجعل مساحتك تشعر بأنها مفككة
أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي سترغب في تجنبها عند تصميم غرفة بأرضيات خشبية لا تفكر من خلال نظام الألوان الخاص بك بشكل صحيح. الخشب عادة ما يكون دافئًا ، ولكن هناك مجموعة واسعة من الخيارات ، على طول الطريق من الماهوغوني المظلم والغني إلى الأخشاب المغسولة التي تشعر بالبرودة والطازجة. سيحدد لون الأرضيات الخشبية نوع نظام الألوان الذي يجب أن تذهب إليه عند اختيار بقية لوحتك.
إذا كانت ألوانك على نقطة وما زلت تشعر بأن مساحتك لا تتدفق ، فقد تواجه مشكلة في الأرضية نفسها. هل أنت مذنب في اختيار أنواع الأرضيات المختلفة في منطقة مخطط مفتوحة؟ قد يكون هذا هو السبب في أن مساحتك تشعر بأنها مفككة. إذا كان لديك غرفة معيشة مفتوحة ومطبخ ، واحدة ذات أرضيات خشبية وواحدة ذات البلاط ، على سبيل المثال ، فإن هذا يمكن أن يجعل المساحة بأكملها تشعر بالأصغر ومثلها لا تنتمي معًا.
من ناحية أخرى ، فإن ترك مساحة شاسعة من الكشف الخشبي المكشوف يمكن أن يجعل مساحة تشعر بأنها عارية وغير محددة ، خاصة بدون الجدران والميزات الأخرى لكسرها. في هذه الحالات ، من المهم إضافة نوع من الملمس لجلب المزيد من الاهتمام للمساحة والمساعدة في التمييز بصريًا مناطق منفصلة.
كيفية تصحيح هذه الأخطاء الشائعة
يعد إنشاء العمق والبعد أحد العناصر الرئيسية للتصميم الداخلي ، لذا بدلاً من اختيار المفروشات الخشبية التي تتطابق تمامًا مع طوابقك ، والتي تخلق حتماً غرفة “مسطحة” ، واختيار مجموعة متنوعة من ظلال الخشب المختلفة التي لها نغمات متشابهة. قد يبدو خلق التباين مع مزيج من النغمات والقوام المختلفة بمثابة خطر ، ولكنه يمكن أن يمنح مساحتك المزيد من التنوع والاهتمام.
عندما تخطط لوحتك ، تأكد من التفكير من خلال نظام الألوان الخاص بك بعناية. تعظيم استخدام الألوان الدافئة في خطط التصميم الداخلي الخاص بك ، مثل المحايدة الكريمية والصفراء والبني ، إذا كان لديك أرضيات ذات نغمات العسل. على العكس من ذلك ، بالنسبة للأرضيات المبردة ، يجب أن تميل إلى الرمادي والبلوز لإنشاء تطابق ألوان متماسك.
إذا كنت تفكر في اختيار أنواع مختلفة من الأرضيات لمساحة مخطط مفتوح ، فقد يكون من المفيد تجنب ذلك عن طريق الحفاظ على نوع واحد من الأرضيات الخشبية طوال الوقت. هذا لا يعني أنك ما زلت لا تستطيع تفكيك خطة الأرضية المفتوحة. يعد استخدام سجادة للمنطقة خارج منطقة معينة طريقة رائعة لحل هذه المشكلة دون المساس بالأناقة.