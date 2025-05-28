تجنب أخطاء التصميم الشائعة هذه إذا كنت تحب أرضيات الخشب الخاصة بك

أحد الأخطاء الأكثر شيوعًا التي سترغب في تجنبها عند تصميم غرفة بأرضيات خشبية لا تفكر من خلال نظام الألوان الخاص بك بشكل صحيح. الخشب عادة ما يكون دافئًا ، ولكن هناك مجموعة واسعة من الخيارات ، على طول الطريق من الماهوغوني المظلم والغني إلى الأخشاب المغسولة التي تشعر بالبرودة والطازجة. سيحدد لون الأرضيات الخشبية نوع نظام الألوان الذي يجب أن تذهب إليه عند اختيار بقية لوحتك.

إذا كانت ألوانك على نقطة وما زلت تشعر بأن مساحتك لا تتدفق ، فقد تواجه مشكلة في الأرضية نفسها. هل أنت مذنب في اختيار أنواع الأرضيات المختلفة في منطقة مخطط مفتوحة؟ قد يكون هذا هو السبب في أن مساحتك تشعر بأنها مفككة. إذا كان لديك غرفة معيشة مفتوحة ومطبخ ، واحدة ذات أرضيات خشبية وواحدة ذات البلاط ، على سبيل المثال ، فإن هذا يمكن أن يجعل المساحة بأكملها تشعر بالأصغر ومثلها لا تنتمي معًا.

من ناحية أخرى ، فإن ترك مساحة شاسعة من الكشف الخشبي المكشوف يمكن أن يجعل مساحة تشعر بأنها عارية وغير محددة ، خاصة بدون الجدران والميزات الأخرى لكسرها. في هذه الحالات ، من المهم إضافة نوع من الملمس لجلب المزيد من الاهتمام للمساحة والمساعدة في التمييز بصريًا مناطق منفصلة.