تجنب أخطاء الحلاقة هذه إذا كنت لا تريد حرق الحلاقة

حرق الحلاقة هو تهيج الجلد شائع وغير مريح في كثير من الأحيان يمكن أن يتطور بعد الحلاقة. عادة ما يظهر كبقع حمراء أو حكة أو ملتهبة على الجلد وقد يكون مصحوبًا بإحساس حرق أو لاذع. على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي مكان تحلق فيه-مثل الوجه أو الساقين أو الإبط أو منطقة البيكيني-فمن المحتمل بشكل خاص في مناطق حساسة أو عالية الدعامة. عادة ما يكون حرق الحلاقة مؤقتًا ، ولكن يمكن أن يكون مزعجًا ، خاصةً عندما يرافقه المطبات أو الشعر الناشئ (إليك كيفية التخلص من الشعر الناشئ).
ينتج هذا التهيج عن الاحتكاك بين الحلاقة وبشرتك ، غالبًا عندما يتعرض حاجز واقي الجلد للخطر أو قطع الشعر عن كثب. العديد من أخطاء الحلاقة الشائعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحرق الحلاقة. باستخدام حلاقة مملّة أو حلاقة بدون تزييت أو الضغط على الحلاقة بشدة ضد بشرتك هي المذنبين الرئيسيين. سنشرح هذه الأخطاء وأكثر من ذلك ، ونظهر لك كيف يمكنك منعها.
الأخطاء الشائعة التي تسبب حرق الحلاقة
عادة ما يكون حرق الحلاقة ناتجًا عن ممارسات الحلاقة التي تهيج أو تلحق الضرر بالجلد. واحدة من أكثر الجناة شيوعين هو استخدام حلاقة ممل ، التي تتجاهل الشعر بدلاً من قطعها بشكل نظيف ، وزيادة الاحتكاك والتهيج. يمكن أن يؤدي الحلاقة دون تزييت مناسب – مثل كريم الحلاقة أو الهلام أو حتى الماء – إلى حرق الحافة من خلال السماح للشفرة بالسحب تقريبًا عبر الجلد. الحلاقة بسرعة كبيرة أو مع الكثير من الضغط يمكن أن يزيد المشكلة ، خاصة في المناطق الحساسة.
تشمل العوامل الأخرى المساهمة الحلاقة بشكل متكرر ، والتي لا تمنح الجلد وقتًا كافيًا للتعافي ، واستخدام المنتجات التي تحتوي على مكونات مزعجة مثل الكحول أو العطور الاصطناعية. قد يوفر الحلاقة ضد حبوب الشعر حلاقة أوثق ، ولكنه يزيد أيضًا من خطر حرق الحرق والشعر الناشئ. معا ، يمكن لهذه العادات أن تهدد حاجز البشرة وتؤدي إلى احمرار telltale ، اللدغة ، ومطبات حرق الحلاقة.
كيفية منع حرق الشفرة
يبدأ منع حرق الشفرة بروتين حلاقة لطيف وصديق للبشرة. وفقًا لجمعية الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية ، يمكنك تقليل التهيج عن طريق ترطيب بشرتك وشعرك دائمًا بالماء الدافئ قبل الحلاقة ؛ هذا يخفف الشعر ويفتح المسام. يساعد تطبيق كريم حلاقة أو جل مرطب على الانزلاق بسلاسة ويحمي الجلد من الاحتكاك. ومع ذلك ، لا تحتاج حقًا إلى استخدام كريم الحلاقة ؛ ستعمل حواجز الجلد الأخرى على ما يرام.
يذكرون بالإضافة إلى ذلك أنه من المهم استخدام حلاقة حادة ونظيفة وأن تحلق في الاتجاه الذي ينمو فيه الشعر ، وليس ضده. بعد كل ضربة ، شطف النصل للحفاظ عليها نظيفة وفعالة. يساعد الحلاقة مع ضغط الضوء ، بدلاً من الضغط بشدة ، على تجنب تجنب الجلد.
عند الانتهاء من ذلك ، شطفه بالماء البارد وقم بتطبيق مرطب لطيف خالٍ من الكحول لتهدئة المنطقة. إن أخذ وقتك واتباع هذه الخطوات يمكن أن يقلل بشكل كبير من فرصك في تطوير حرق الحلاقة ، والمطبات ، والتهيج.