تجنب أخطاء الحلاقة هذه إذا كنت لا تريد حرق الحلاقة

حرق الحلاقة هو تهيج الجلد شائع وغير مريح في كثير من الأحيان يمكن أن يتطور بعد الحلاقة. عادة ما يظهر كبقع حمراء أو حكة أو ملتهبة على الجلد وقد يكون مصحوبًا بإحساس حرق أو لاذع. على الرغم من أنه يمكن أن يحدث في أي مكان تحلق فيه-مثل الوجه أو الساقين أو الإبط أو منطقة البيكيني-فمن المحتمل بشكل خاص في مناطق حساسة أو عالية الدعامة. عادة ما يكون حرق الحلاقة مؤقتًا ، ولكن يمكن أن يكون مزعجًا ، خاصةً عندما يرافقه المطبات أو الشعر الناشئ (إليك كيفية التخلص من الشعر الناشئ).

ينتج هذا التهيج عن الاحتكاك بين الحلاقة وبشرتك ، غالبًا عندما يتعرض حاجز واقي الجلد للخطر أو قطع الشعر عن كثب. العديد من أخطاء الحلاقة الشائعة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بحرق الحلاقة. باستخدام حلاقة مملّة أو حلاقة بدون تزييت أو الضغط على الحلاقة بشدة ضد بشرتك هي المذنبين الرئيسيين. سنشرح هذه الأخطاء وأكثر من ذلك ، ونظهر لك كيف يمكنك منعها.