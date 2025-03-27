هل لديك غسالة أو مجفف هو منصب العيون؟ ليس بعد الآن! كل ما تحتاجه هو قضيب ستارة قابل للتعديل والستارة ، والأجهزة مخفية بينما تبدو لطيفة في نفس الوقت. ومع ذلك ، لا تنخدع بمدى البساطة. عندما يتعلق الأمر بستائر الغسيل هذه ، يعتقد الكثير منا أن معظم الأخطاء تحدث أثناء تعليق الستار ، ولكن ماذا لو قمنا بإخبارنا أن جزء الشراء يمكن أن يكون صعبًا بنفس القدر؟ لا يمكنك فقط شراء أي ستارة تتوقع أن تناسب مساحتك بطريقة سحرية. عند رفع هذه المنطقة ، سترغب في تجنب الأخطاء الشائعة عند شراء ستارة الغسيل مثل القياسات غير الصحيحة وخيارات القماش السيئة.

قبل الدخول إلى الشجاعة الدقيقة ، هناك بعض الأسئلة التي ستحتاج إلى طرحها على نفسك عند شراء ستارة الغسيل. أولاً ، ستحتاج إلى ملاحظة كيفية إعداد مجموعة الغسالة والمجفف. على سبيل المثال ، هل الأجهزة جنبًا إلى جنب ، مدسوس تحت طاولة المطبخ ، أو مكدسة في خزانة مغسلة؟ سيحدد هذا شكل الستار ونوع القضيب الذي تحتاجه لتعليقه. بالنسبة للمساحات الأكبر ، قد تختار حتى لوحين للستائر التي تفتح في الوسط. أيضا ، هل تتدفق أجهزتك بالجدار أو الخزانة؟ إذا كان لديك جهاز يتمسك به ، فلن يسمح قضيب الستار القياسي أو قضيب التوتر المستقيم للستارة بالوضع ؛ بدلاً من ذلك ، قد يحل قضيب الستار القابل للتعديل أو قضيب التوتر المنحني مشكلتك.