هل لديك غسالة أو مجفف هو منصب العيون؟ ليس بعد الآن! كل ما تحتاجه هو قضيب ستارة قابل للتعديل والستارة ، والأجهزة مخفية بينما تبدو لطيفة في نفس الوقت. ومع ذلك ، لا تنخدع بمدى البساطة. عندما يتعلق الأمر بستائر الغسيل هذه ، يعتقد الكثير منا أن معظم الأخطاء تحدث أثناء تعليق الستار ، ولكن ماذا لو قمنا بإخبارنا أن جزء الشراء يمكن أن يكون صعبًا بنفس القدر؟ لا يمكنك فقط شراء أي ستارة تتوقع أن تناسب مساحتك بطريقة سحرية. عند رفع هذه المنطقة ، سترغب في تجنب الأخطاء الشائعة عند شراء ستارة الغسيل مثل القياسات غير الصحيحة وخيارات القماش السيئة.
قبل الدخول إلى الشجاعة الدقيقة ، هناك بعض الأسئلة التي ستحتاج إلى طرحها على نفسك عند شراء ستارة الغسيل. أولاً ، ستحتاج إلى ملاحظة كيفية إعداد مجموعة الغسالة والمجفف. على سبيل المثال ، هل الأجهزة جنبًا إلى جنب ، مدسوس تحت طاولة المطبخ ، أو مكدسة في خزانة مغسلة؟ سيحدد هذا شكل الستار ونوع القضيب الذي تحتاجه لتعليقه. بالنسبة للمساحات الأكبر ، قد تختار حتى لوحين للستائر التي تفتح في الوسط. أيضا ، هل تتدفق أجهزتك بالجدار أو الخزانة؟ إذا كان لديك جهاز يتمسك به ، فلن يسمح قضيب الستار القياسي أو قضيب التوتر المستقيم للستارة بالوضع ؛ بدلاً من ذلك ، قد يحل قضيب الستار القابل للتعديل أو قضيب التوتر المنحني مشكلتك.
نصائح مفيدة لصيد الستار والتركيب
قد يبدو الأمر وكأنه غير عقلاني لقياس مساحتك ، ولكن نظرًا لأنك تستخدم ستارة لمنطقة ليست نافذة ، فقد لا تأتي تلك التي تحتاجها بحجم قياسي. قم بقياس المساحة مع شريط فولاذي قياس إلى أقرب ⅛ بوصة للتأكد من أن الستار الخاص بك واسع بما فيه الكفاية ولا تسحب على الأرض. لا تنس التفكير في أي طيات أو فتحات الوسطى التي قد ترغب في إنشاؤها ، والتي تتطلب المزيد من المواد لتغطية الآلات.
أفضل جزء من شراء ستارة الغسيل هو العثور على التصميم الذي تحبه ، ولكن لا يتم إنشاء كل النسيج على قدم المساواة. سترغب في التفكير ليس فقط المظهر ولكن وظيفته. قد تبدو الستائر الرصلية وعلامة التبويب لطيفة وذات ، لكنها أيضًا تجعل قضيب غير جذاب من السهل تحديد موقعه. لتجنب هذا ، نوصي بستائر الجيب. لا يمكننا أن ننسى أحد أهم الأشياء التي تحتاج إلى مراعاتها أثناء اختيار ستارة الغسيل: العفن والعفن. هذه الفطريات تزدهر في المناطق الرطبة مثل غرفة الغسيل الخاصة بك. ضع في اعتبارك مواد مقاومة للعفن مثل البوليستر والنايلون أو ستارة دش مقاومة للعطول للحفاظ على مساحتك صحيًا وآمنًا. تجعل الأقمشة الخفيفة الوزن أيضًا استخدام الستار بشكل أسهل نظرًا لأن الأقمشة السميكة يمكن أن تتعب أثناء فتح أبواب الماكينة وإغلاقها.
ليس عليك استخدام هذه النصائح لستارة الغسيل وحدها. إذا قمت بتحويل غسالة الصحون القديمة إلى تخزين خزانة وظيفية أو لا تحب الطريقة التي تبدو بها الأجهزة الضخمة الأخرى ، فيمكنك نقل هذه الأفكار بسهولة لإنشاء مساحة تعشقها.