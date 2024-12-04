تجنب هذه الأخطاء الشائعة في تنظيم المنزل لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة

تعتبر عملية التخلص من الفوضى عملية صعبة لكثير من الناس. من الصعب إلقاء نظرة طويلة على ممتلكاتك وتحديد ما تريد التخلص منه أو التبرع به. ومع ذلك، فإن بعض الأخطاء يمكن أن تجعل العملية أكثر عبئًا، وتجنبها يمكن أن يجعلها أقل ألمًا. إن محاولة التنظيف أثناء تقدمك ومحاولة تنظيم عدة أماكن في وقت واحد يمكن أن يبطئ من تحقيق أهدافك، على الرغم من أنها قد تبدو فكرة جيدة في ذلك الوقت.
ولكي نكون صادقين، فإن الرغبة في القيام بهذه الأشياء أمر منطقي. قد يرغب عقلك في جعل المساحة نظيفة ومتألقة أثناء تنظيمها، مما يجعلها مثالية بمجرد الانتهاء منها. وإذا كنت تقوم بتنظيف خزانتك، فلماذا لا تقوم بتنظيف خزانة الملابس الخاصة بك في نفس الوقت؟ لكن هذا لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد المهمة، مما يزيد من احتمال إرهاقك قبل انتهاء العمل الرتيب. بدلًا من ذلك، من الأفضل التركيز على التقليم وترك التنظيف العميق ليوم آخر. فيما يلي نظرة فاحصة على كيف أن تجنب هذه الأخطاء سيزيد من كفاءتك.
لا تنظف كما تذهب
هذا هو الأمر – يختلف التخلص من الفوضى كثيرًا عن التنظيف. في حين أن بعض الأشخاص قد يستخدمون الكلمات بالتبادل كمرادفات، إلا أنها تعني شيئين مختلفين تمامًا. من خلال التخلص من الفوضى، أنت ببساطة تحاول إزالة الأشياء غير الضرورية أو غير المرغوب فيها من الخزانات والأدراج والخزائن. أنت تقوم فقط بالطرح. من خلال التنظيف، فأنت تقوم بإزالة الغبار والتراكمات والأوساخ من المساحة، وغالبًا ما تستخدم أدوات مثل المنافض والمكانس الكهربائية والبخاخات. من خلال تنظيم الفوضى، فأنت لا تحاول التنظيم أو الترتيب أو التخلص من الغبار أثناء المضي قدمًا، على الرغم من أن الإغراء قد يكون رائعًا. بعد كل شيء، إذا كنت تقوم بترتيب خزانة حمامك ولاحظت مدى اتساخ المساحة الموجودة أسفل الحوض، فقد يكون من المنطقي استخدام رذاذ متعدد الأغراض وقطعة قماش من الألياف الدقيقة. لكن تجنب هذه الرغبة.
من خلال صرف انتباهك عن التنظيف والتنظيم، فإنك تجعل المهمة الكبيرة أكثر ضخامة. لم تعد تقوم فقط بالتخلص من الفوضى، بل تقوم بالتنظيف العميق. وإذا كان هدفك هو تنظيم مناطق متعددة، فإن المهمة الآن تبدو ضخمة لأنه ليس عليك فقط تقليل الفوضى، ولكن إزالة كل الغبار والأوساخ أيضًا. وعندما يصبح أمر ما صعبا للغاية، فإن الكثير منا يتخلى عنه ببساطة. لذلك، إنها ليست استراتيجية جيدة لترتيب منزلك. إنه نفس السبب الذي يجعل ترتيب درج واحد أسهل بكثير من ترتيب خزانة كبيرة: كلما كانت المهمة أصغر، زاد معدل الإنجاز. لذا اترك التنظيف ليوم منفصل تمامًا.
لا تقم بتفكيك مناطق متعددة في وقت واحد
على غرار المنطق الكامن وراء تجنب التنظيف أثناء تنظيم الفوضى، فأنت تريد أيضًا تجنب تنظيم مناطق متعددة في الغرفة في وقت واحد. إذا قمت بذلك، ستصبح المهمة أيضًا مرهقة، وسرعان ما ستفقد الطموح لإنجازها. فكر في الأمر بهذه الطريقة: من الأسهل بكثير إخراج محتويات خزانة مطبخ واحدة وتقليص حجمها بدلاً من تفريغ محتويات كل خزانة ودرج في منتصف الغرفة والبدء في التقليم. يبدو من المرجح أن يتم الانتهاء من واحد في ساعة أو ساعتين؛ ومن المرجح أن يستغرق الآخر عدة أيام.
ولهذا السبب، أجبر نفسك على تنظيم قسم واحد فقط في كل مرة. إذا استطعت، حاول التخلص من الفوضى بسرعة وسهولة خلال 10 دقائق أو أقل. ركز على تقليص تلك الخزانة أو الدرج الفردي، ثم ضع الأشياء التي ترميها في صندوق التبرعات، ثم امنح نفسك فترة راحة أو اتخذ قرارًا بمعالجة خزانة أخرى. من خلال الحفاظ على حجم المهمة، فإنك تجعلها أكثر قابلية للإدارة، وبالتالي، ستكون أكثر تحفيزًا لإنهائها.