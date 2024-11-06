تحتاج الطائرات إلى التركيز هذا الأسبوع قبل حتى التفكير في “الجري”

الجري.

واصل فريق Jets، خلال سلسلة هزائمهم التي استمرت خمس مباريات، والتي وضعوها أخيرًا نهاية رحيمة يوم الخميس بفوزهم على فريق تكساس، الحديث عن القيام بجولة للقفز بأنفسهم في محادثة التصفيات.

هذا هو الشيء المتعلق بالركض. يمكنك التحدث عن كل ما تريد. ولكن لكي تتمكن من الركض، عليك الفوز بالمباريات. واحدا تلو الآخر. بمجرد أن تجمع بعض الانتصارات معًا، فأنت في حالة فرار.

الطائرات، حتى الآن، لم تثبت جدارتها بالتشغيل. ومن الممكن أن يتغير ذلك بالطبع. ولكن حتى إشعار آخر، نحن في وضع الانتظار والترقب.

خرج فريق Jets من مباراة اعتقد القليل أنهم سيخسرونها قبل أسبوعين في نيو إنجلاند ضد باتريوتس المتواضع، وفازوا بمباراة لم يصدق الكثيرون أنهم يستطيعون ذلك عندما تغلبوا على فريق 2-6 ومع موسمهم على حافة الهاوية. 6-2 تكساس ليلة الخميس.

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بعد شوط أول مليء بالكارثة، بدا الفريق جيدًا كما كان طوال الموسم في آخر 30 دقيقة من مباراة هيوستن.

إذن… هناك أمل.

الآن: إعادة تعيين.

يخرج فريق Jets من وداعًا صغيرًا في عطلة نهاية الأسبوع بعد فوزهم على هيوستن ويعودون يوم الأربعاء إلى الملعب للمرة الأولى للتحضير لمباراة الأحد ضد الكاردينالز في أريزونا.

تجدر الإشارة إلى أن فريق Cardinals ربما كان يعتبر فوزًا سهلاً نسبيًا في تلك الجولة المفترضة بناءً على تاريخهم الحديث باعتباره امتيازًا خاسرًا.

على الرغم من ذلك، فإن الكاردينالز هم 5-4 ويقودون NFC West ولا يبدو أنهم يشبهون لفة الإصبع على الزجاج للطائرات أثناء محاولتهم تجميع هذا السباق الذي كانوا يتحدثون عنه.

أفضل شيء يمكن أن يفعله فريق Jets الآن هو نسيان أي جولة والفوز بمباراة يوم الأحد.

لأن الفوز على الكاردينالز سيوصلهم إلى 4-6 ومن ثم سيكونون جزءًا شرعيًا من المحادثة كفريق فاصل محتمل في الاتحاد الآسيوي.

سئل لاعب الوسط جيتس آرون رودجرز، الذي تحدث يوم الثلاثاء خلال مكانه الأسبوعي المدفوع في برنامج “The Pat McAfee Show”، عن هذا السباق والنظر إلى الصورة الكبيرة.

قال رودجرز: “أشعر أنه يتعين عليك ذلك”. “هذا الدوري والكليشيهات حيث يخبرونك دائمًا بمباراة واحدة في كل مرة، ويومًا تلو الآخر، أعتقد أن الطبيعة البشرية تدور حول التركيز بشكل فردي على المهمة هذا الأسبوع، ولكن أيضًا معرفة ما ينتظرك في المستقبل. “.

إنه بيان عادل وصادق من رودجرز، ولكنه مكان محفوف بالمخاطر، قادم من فريق فاز بمباريات متتالية مرة واحدة هذا الموسم – ضد العمالقة (الذين 2-6) والوطنيين (2-7).

تتمثل الحيلة التي يواجهها فريق Jets هذا الأسبوع في إعادة إنتاج المستوى الذي قدموه في الشوط الثاني ضد فريق تكساس – حيث سجلوا ثلاث نقاط هبوط في الهجوم ومضايقة هجوم هيوستن من خلال اندفاعهم الشرس في التمريرات.

كان رودجرز 15 من 18 لمسافة 179 ياردة وثلاثة هبوط في ذلك الشوط الثاني الذي لا تشوبه شائبة. أمسك الدفاع بلاعب الوسط في تكساس سي جيه ستراود عند 11 فقط من 30 وأقاله ثماني مرات في المباراة.

قال مورجان موسيس هذا الأسبوع: “لقد قلنا ذلك (الأسبوع الماضي) – يتطلب الأمر فوزًا واحدًا لبدء هذا الأمر، وقد حصلنا عليه”. “الآن الأمر متروك لنا لنأخذ الزخم.”

يعد الأسبوع التاسع وحتى الأسبوع العاشر مبكرًا جدًا لمشاهدة لوحة النتائج، لكن فريق Jets كان يتمتع بيوم أحد جيد أثناء استرخائهم في وداعهم الصغير، مع اثنين من زملائهم المتنافسين على بطاقة البدل في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إنديانابوليس (4-5) ودنفر ( 5-4) الخسارة.

يمكن أن يزود هذا الأسبوع فريق Jets بمزيد من الأخبار الجيدة المحتملة حول منافسيهم للحصول على مكان في البطاقة البرية، حيث يلعب فريق Bengals (4-5) مع Ravens 6-3، ويلعب Colts 7-2 Bills وBroncos يلعبون 8 -0 رؤساء.

كل هذه الفرق الثلاثة هي المستضعفين في تلك المباريات. ستكون خسارة الثلاثة مفيدة للغاية لقضية جيتس، ولكن فقط إذا اعتنوا بأعمالهم الخاصة وتغلبوا على الكاردينالز.

سيتطلب ذلك البناء على الأشياء التي فعلوها بشكل جيد ضد هيوستن، وتشديد دفاعهم ضد فريق مندفع قوي في الكاردينالز.

قال الظهير ذو الطاقة العالية كوينسي ويليامز هذا الأسبوع إن ما حدث ضد هيوستن كان “لمحة عما سيأتي” بالنسبة للطائرات.

تبين لنا. الفوز في المباراة القادمة. جعلها اثنين على التوالي.

ثم يمكننا أن نتحدث عن الجري.