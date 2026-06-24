تحصل هذه الثلاجة جنبًا إلى جنب على خصم كبير في تخفيضات Sam’s Club لعام 2026 في الرابع من يوليو

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إذا كنت تبحث عن طرق ذكية لتوفير الثلاجات، فيمكنك التركيز على شراء الموديلات القديمة التي تحمل خصمًا أو على القيام بالتسوق خلال فترات التخفيضات الخاصة بالعطلات. يقدم Sam’s Club تخفيضات في الرابع من يوليو 2026 على إحدى العلامات التجارية الشهيرة لثلاجات Samsung جنبًا إلى جنب.

يقدم Sam’s Club ثلاجة Samsung RS27T5200SR، وهي ثلاجة بعرض 36 بوصة ومساحة 27.4 قدم مكعب جنبًا إلى جنب مقابل 1095 دولارًا حتى 8 يوليو. وهذا السعر أرخص بأكثر من 100 دولار من أسعار البيع المتاحة لدى تجار التجزئة الرئيسيين الآخرين للأجهزة، مثل Lowe’s وHome Depot وBest Buy. ومع ذلك، فإن تخفيضات Sam’s Club تنطبق فقط على لون الفولاذ المقاوم للصدأ لهذا الجهاز. يكلف اللون الأسود المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ حوالي 1300 دولار لدى كبار تجار التجزئة، بما في ذلك Sam’s Club.

كوسيلة للحصول على قيمة أكبر عند شراء هذا الجهاز من بائع التجزئة ذو العضوية في المستودع، يمكنك الاستفادة من عرض “Sam’s Cash”. إذا قمت بشراء جهازين مؤهلين من أجهزة Samsung حتى 8 يوليو، فسوف تحصل على 100 دولار نقدًا من Sam’s Cash. شراء ثلاثة أجهزة Samsung مؤهلة يمنحك 300 دولار نقدًا من Sam’s Cash. نظرًا لأن العمر الافتراضي لثلاجة سامسونج يتراوح عادةً بين 10 إلى 15 عامًا، فمن المحتمل أن تحصل على قيمة جيدة على مدار أكثر من عقد من الزمان، حتى لو قمت بشراء الثلاجة فقط.