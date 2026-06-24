تحصل هذه الثلاجة جنبًا إلى جنب على خصم كبير في تخفيضات Sam’s Club لعام 2026 في الرابع من يوليو

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إذا كنت تبحث عن طرق ذكية لتوفير الثلاجات، فيمكنك التركيز على شراء الموديلات القديمة التي تحمل خصمًا أو على القيام بالتسوق خلال فترات التخفيضات الخاصة بالعطلات. يقدم Sam’s Club تخفيضات في الرابع من يوليو 2026 على إحدى العلامات التجارية الشهيرة لثلاجات Samsung جنبًا إلى جنب.
يقدم Sam’s Club ثلاجة Samsung RS27T5200SR، وهي ثلاجة بعرض 36 بوصة ومساحة 27.4 قدم مكعب جنبًا إلى جنب مقابل 1095 دولارًا حتى 8 يوليو. وهذا السعر أرخص بأكثر من 100 دولار من أسعار البيع المتاحة لدى تجار التجزئة الرئيسيين الآخرين للأجهزة، مثل Lowe’s وHome Depot وBest Buy. ومع ذلك، فإن تخفيضات Sam’s Club تنطبق فقط على لون الفولاذ المقاوم للصدأ لهذا الجهاز. يكلف اللون الأسود المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ حوالي 1300 دولار لدى كبار تجار التجزئة، بما في ذلك Sam’s Club.
كوسيلة للحصول على قيمة أكبر عند شراء هذا الجهاز من بائع التجزئة ذو العضوية في المستودع، يمكنك الاستفادة من عرض “Sam’s Cash”. إذا قمت بشراء جهازين مؤهلين من أجهزة Samsung حتى 8 يوليو، فسوف تحصل على 100 دولار نقدًا من Sam’s Cash. شراء ثلاثة أجهزة Samsung مؤهلة يمنحك 300 دولار نقدًا من Sam’s Cash. نظرًا لأن العمر الافتراضي لثلاجة سامسونج يتراوح عادةً بين 10 إلى 15 عامًا، فمن المحتمل أن تحصل على قيمة جيدة على مدار أكثر من عقد من الزمان، حتى لو قمت بشراء الثلاجة فقط.
مميزات ثلاجة سامسونج جنبًا إلى جنب
بالإضافة إلى سعر البيع المرغوب فيه في Sam’s Club، يتمتع Samsung RS27T5200SR بالعديد من الميزات المتقدمة. يشتمل طراز Samsung على موزع مياه مفلتر، وموزع ثلج (يمكنه تخزين ما يصل إلى 4.4 رطل من الثلج)، وإضاءة داخلية LED، وأربعة صناديق بحجم جالون في الباب، ورف علوي قابل للتعديل. يمكن لموزع الثلج توفير الثلج المكعب أو المجروش. تتمتع ثلاجة سامسونج بتغطية ضمان شاملة لمدة عام واحد، وضمان لمدة 5 سنوات لنظام الختم، وضمان لمدة 10 سنوات على الضاغط.
مع الأبواب المرفقة، يبلغ حجم جهاز سامسونج هذا أقل بقليل من 36 بوصة عرضًا و70 بوصة طولًا و33.5 بوصة عمقًا. لا داعي للقلق بشأن كيفية نقل الجهاز الذي يبلغ وزنه 289 رطلاً إلى منزلك عند شراء الثلاجة من موقع Sam’s Club الإلكتروني. يقدم نادي المستودعات شحن مجاني للبضائع كجزء من السعر الإجمالي.
يتميز Samsung RS27T5200SR بتصميم نظيف مع عدم وجود مقابض ممتدة على البابين. وقال أحد العملاء على موقع Sam’s Club على الويب: “إنها جميلة ومصممة بشكل جيد، وأنا أحب أنها لا تحتوي على مقابض أمامية”. “إنها أنيقة وحديثة ولكنها تبدو جميلة مع التحف الخاصة بي.” على الرغم من أن بعض تشطيبات الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ تميل إلى إظهار بصمات الأصابع واللطخات، فإن تصميم سامسونج هذا يتميز “بطبقة نهائية مقاومة لبصمات الأصابع” تعمل على تحسين مظهر الجهاز مع تقليل كمية التنظيف التي يتعين عليك القيام بها.
سعة الثلاجة والفريزر
إحدى المزايا الرئيسية لجهاز Samsung RS27T5200SR هي قدرته الكبيرة على تخزين مشترياتك من البقالة. بسعة إجمالية تبلغ 27.4 قدمًا مكعبًا، فهي واحدة من أكبر الثلاجات جنبًا إلى جنب بعرض 36 بوصة في السوق. وفقًا لقائمة تضم 42 ثلاجة مقاس 36 بوصة جنبًا إلى جنب، قامت مجلة Consumer Reports باختبارها ومراجعتها، سبعة منها فقط لديها حجم تخزين أكبر مما توفره Samsung RS27T5200SR. قال أحد مراجعي العملاء على موقع Sam’s Club الإلكتروني: إنها “ثلاجة جميلة (ذات) سعة كبيرة (و) تحافظ على برودة كل شيء باستمرار”.
إذا كنت تريد معرفة الفرق بين الثلاجات جنبًا إلى جنب والثلاجات ذات الأبواب الفرنسية، فإن الطرازات ذات الأبواب جنبًا إلى جنب تميل إلى تخصيص مساحة أكبر لقسم الفريزر مقارنة بالثلاجات ذات الأبواب الفرنسية. يحتوي جهاز سامسونج هذا جنبًا إلى جنب على ثلاجة بسعة 9.5 قدم مكعب وثلاجة بسعة 17.9 قدم مكعب. بالنظر إلى سعة الفريزر الكبيرة لهذا الطراز، يمكنك شراء الطعام بكميات كبيرة في Sam’s Club للاستفادة من الأسعار المنخفضة تقليديًا لمتاجر التجزئة وتوفير المال. قال أحد مراجعي العملاء: “يوفر التصميم الداخلي الفسيح مساحة كبيرة لمشتريات البقالة، مما يجعل من السهل تنظيم الأطعمة الطازجة والمجمدة على حد سواء”.
ومع ذلك، ذكر العديد من المراجعين أن موزع الثلج لا يعمل كما هو متوقع، مما يتسبب في حدوث تسربات ومشاكل في تكوين الثلج. يمنح مختبرو تقارير المستهلك أيضًا صانع الثلج الموجود على Samsung RS27T5200SR تصنيفًا أقل من المتوسط.