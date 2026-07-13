تحقق الشرطة في وفاة جايدن آدامز “المفاجئة” بعد كأس العالم

تحقق الشرطة في الوفاة المفاجئة للاعب منتخب جنوب أفريقيا، جايدن آدامز، في بلاده.

وظهر آدامز (25 عاما) في مباريات بلاده الثلاث في دور المجموعات الشهر الماضي قبل أن يعلن اتحاد لاعبي كرة القدم في جنوب أفريقيا وفاته يوم السبت.

ومع عدم معرفة سبب الوفاة حاليًا، أكدت الشرطة في كيب تاون أنها تحقق في وفاة آدامز.

وقالت الشرطة لوكالة أسوشييتد برس: “سجلت الشرطة المركزية في كيب تاون تحقيقًا لإجراء تحقيق بعد اكتشاف جثة رجل يبلغ من العمر 25 عامًا يوم السبت”.

“ويجري التحقيق في الظروف المحيطة بهذا الحادث.”

وقال والده، خوانيتو آدامز، إن الأسرة لا تزال تنتظر وضع خطط الجنازة.

وقال خوانيتو لمحطة أخبار تلفزيون جنوب أفريقيا eNCA: “كما تعلمون جميعا، كانت الوفاة مبكرة. الأسرة تكافح من أجل استيعاب الأمر”.

“لن يكون من السهل الاستمرار في الأمر. يقول الناس إن الأمر سيصبح أسهل، لكنه لن يكون كذلك. كل ما عليك فعله هو أن تتعلم كيف تتعايش معه.”

لعب آدامز في البطولة بقلب مثقل، حيث توفيت جدته قبل يوم واحد من تعادل جنوب أفريقيا مع جمهورية التشيك 1-1.

في وقت لاحق، بعد فوز فريقه على كوريا الجنوبية للتأهل إلى دور الـ 32، يمكن رؤية آدامز جالسًا بهدوء في الزاوية بينما احتفل زملاؤه بابتهاج بالفوز.

تم العثور على جثته داخل منزل في شوتشيه كلوف في الساعة 11:06 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم السبت، حسبما قال المتحدث باسم شرطة كيب الغربية بجنوب إفريقيا إف سي فان ويك لشبكة ESPN.

وبحسب ما ورد شارك آدامز ابنة تبلغ من العمر خمس سنوات مع شريكه أكيلا أديندورف.

وكتب أديندورف على إنستغرام قبل أسابيع من البطولة: “إن رؤيتك تحقق شيئًا بهذا الحجم ملأ قلبي بالكثير من الفخر”.

“من العمل الجاد، والتضحيات، والصباح الباكر، وخيبات الأمل، واللحظات التي لم يرها أحد – واصلت المضي قدمًا، وبقيت منضبطًا، وثقت بالله خلال كل ذلك. والآن انظر إليك … تمثل بلدك في المنتخب الوطني.

كما وصف رئيس الفيفا جياني إنفانتينو وفاة آدامز بأنها “حزينة للغاية”، في حين نعى اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم أيضًا وفاته.

وقالوا: “لقد فقدت كرة القدم في جنوب أفريقيا لاعباً موهوباً وخادماً فخوراً للعبة وحياة شابة كان لا يزال لديها الكثير لتقدمه”. “فلتسترح روحه في سلام أبدي.”

ولم يلعب آدامز في المباراة النهائية لجنوب أفريقيا، والتي خسرتها 1-0 أمام كندا في دور الـ32.