تحويل أسوار حديقة شجرة الدولار إلى ديكور جدران جميل مع DIY سهل

هل أخذت تحديًا لصياغة شجرة الدولار؟ على الرغم من عدم وجود منافسة رسمية تحت هذا الاسم ، إلا أن هناك عشرات من المشاريع المشتركة عبر الإنترنت مع موضوع موحد: فهي مصنوعة من أدوات شجرة الدولار المخصصة في الأصل لغرض غير صرف. أحد الوسيط الصياغة المطمئن هو سياج الحديقة ، الذي يتم بيعه في أقسام مقابل 1.25 دولار مميز للقطعة. مع بعض القرص ، وبعض الغراء ، والطلاء ، يتحول واحد أو أكثر إلى ديكور مزخرف لمساحتك. يمكن أن يدعم إكليلًا من الزهور ، أو تأطير علامة ترحيب ، أو توابل جدار فارغ ، أو ، كما سنفصل هنا ، إنشاء فوانيه أو شمعة ذات مظهر أنيق.
لجعل هذه الأشجار الدولار السهلة والأسعار معقولة (بإذن من منشئ YouTube مع ماريا) ضرب ممر الحديقة لمقطع واحد أو أكثر من سياج الحديقة السوداء. أثناء وجودك هناك ، التقط صندوق ديكور خشبي مربع واحد مع غطاء. إن إكمال هذا المشروع أمر بسيط للغاية – افصل أقواس السياج ، وقم بتقليص الزائد ، وانفصال كل قسم حول غطاء الصندوق الخشبي الخاص بك.
لإعطاء السياج مظهرًا تجويفًا ، التقط بعض الطلاء الذهبي للفرشاة على بعض التفاصيل. يمكنك أيضًا إلغاء المظهر الأسود وتغطيته بلون آخر يناسب ديكورك. امنح أي لون المزيد من الطابع عن طريق الفرشاة الجافة على صبغة أخرى للزاوية القديمة.
الإعدادية وتوصيل أجزاء السياج لإنشاء حامل الشمعة الخاص بك
خذ غطاء الصندوق الخشبي الخاص بك ، ورسمه بلون من اختيارك. سيكون الغطاء بمثابة قاعدة للفانوس (لن تحتاج إلى الصندوق نفسه لهذا المشروع). اختارت الصياغة مع ماريا رسم الغطاء الأسود ، ولكن يمكنك أن تتردد في جعل أي لون تريده.
بينما تجف قاعدة الفوانيس الخاص بك ، خذ سياج حديقتك وفصل كل قسم مقوس ، مع التأكد من قطع أي فائض. يمكنك استخدام المنشار أو زوج من القرص الثقيل لهذا الجزء. ستنتهي بأربعة أقواس ذات حجم متساوٍ ستكون بمثابة الهيكل الرئيسي لفوانيك. تحتوي أسوار حديقة شجرة الدولار هذه على قواطع مجوفة على ظهرها ، لذا خذ عصي المصاصة وقطعها لتناسب طول وعرض الشريط السفلي لكل قوس. ثم ، لصقهم على. سيوفر هذا سطحًا قويًا لكي تعلق قاعدتك.
عندما تكون قاعدتك جافة ، قم بلصق قوس على كل جانب من القاعدة. عندما يبدأ الفانوس في التبلور ، تأكد من إضافة الغراء إلى حيث يتصل كل قوس ببعضها البعض. إذا احتفظت بـ E6000 Glue في منزلك ، ففكر في استخدامه لتعزيز الغراء الساخن-سيؤدي هذا المادة اللاصقة المشحونة الفائقة إلى إنشاء رابطة أكثر موثوقية. وفويلا! لديك الآن فانوس جميل يمكن تخصيصه وتزيينه ، كما ترى مناسبًا.
تخصيص وتزيين الفانوس الخاص بك
أبقى مشروع DIY الأصلي الزخارف على الفانوس أنيقة وبسيطة مع القليل من المساحات الخضراء وشمعة LED. إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الدراما ، فيمكنك إضافة رذاذ جميل من الزهور إلى أعلى الفانوس. للقيام بذلك ، خذ قطعة صغيرة من رغوة الأزهار (مثل هذه الكتل الرغوية الزهرية المستديرة) ، وقم بتوصيلها بحامل الشمعة/الشمعة مع سلك الأزهار. احصل على بعض الزهور وأوراق الشجر التي تختارها ، وقم بقطع السيقان حتى يبلغ طولها بضع بوصات. ثم ، ما عليك سوى إدخال السيقان لإنشاء flowercape المورقة. اعتمادًا على عدد الزهور التي تستخدمها ، قد ترغب في التفكير في تعزيز الجزء السفلي من الفانوس مع بعض الأحجار الصغيرة لجعل الهيكل أقل ثقلًا.
إذا كنت ترغب في إيماءة أكثر بساطة للطبيعة ، فقم بإدخال مزهرية صغيرة في وسط الفانوس ، واملأها بالخزامى الطازج (أو نبات جميل آخر من اختيارك) ، وأحيطه بالأضواء الخيالية.