تحويل أسوار حديقة شجرة الدولار إلى ديكور جدران جميل مع DIY سهل

هل أخذت تحديًا لصياغة شجرة الدولار؟ على الرغم من عدم وجود منافسة رسمية تحت هذا الاسم ، إلا أن هناك عشرات من المشاريع المشتركة عبر الإنترنت مع موضوع موحد: فهي مصنوعة من أدوات شجرة الدولار المخصصة في الأصل لغرض غير صرف. أحد الوسيط الصياغة المطمئن هو سياج الحديقة ، الذي يتم بيعه في أقسام مقابل 1.25 دولار مميز للقطعة. مع بعض القرص ، وبعض الغراء ، والطلاء ، يتحول واحد أو أكثر إلى ديكور مزخرف لمساحتك. يمكن أن يدعم إكليلًا من الزهور ، أو تأطير علامة ترحيب ، أو توابل جدار فارغ ، أو ، كما سنفصل هنا ، إنشاء فوانيه أو شمعة ذات مظهر أنيق.

لجعل هذه الأشجار الدولار السهلة والأسعار معقولة (بإذن من منشئ YouTube مع ماريا) ضرب ممر الحديقة لمقطع واحد أو أكثر من سياج الحديقة السوداء. أثناء وجودك هناك ، التقط صندوق ديكور خشبي مربع واحد مع غطاء. إن إكمال هذا المشروع أمر بسيط للغاية – افصل أقواس السياج ، وقم بتقليص الزائد ، وانفصال كل قسم حول غطاء الصندوق الخشبي الخاص بك.

لإعطاء السياج مظهرًا تجويفًا ، التقط بعض الطلاء الذهبي للفرشاة على بعض التفاصيل. يمكنك أيضًا إلغاء المظهر الأسود وتغطيته بلون آخر يناسب ديكورك. امنح أي لون المزيد من الطابع عن طريق الفرشاة الجافة على صبغة أخرى للزاوية القديمة.