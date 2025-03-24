تحويل خزانة قاعة صغيرة إلى تخزين مدخل وظيفي

الكل يريد خزانة مدخل أنيقة وعملية. يعد وجود شماعات معطف مثبت على الجدار الجمالية أو رف رئيسي رائع لتخزين العناصر الصغيرة ، ولكن ماذا عن عندما يتعلق الأمر بمعاطف الشتاء الضخمة وحقائب الظهر والحقائب؟ قد تكون خزانة القاعة الصغيرة في المنطقة المناسبة لكي يحولها إلى خزانة مدخل ، ولكن قد لا تأتي مع تخزين كافٍ لتناسب جميع احتياجاتك. لهذا السبب يجب عليك التفكير في خزانة معطف لاستخدام مساحتك بشكل أفضل عن طريق ملءها بخطافات التخزين ، والتي قد تكون أكثر فائدة.
أولاً ، سترغب في إزالة أي قضبان توتر بعناية تشغل مساحة في خزانة القاعة الخاصة بك. قد تبدو هذه مفيدة لتخزين المعاطف والحقائب في البداية ، ولكن يمكن أن تصبح بسرعة مع الشماعات. لحسن الحظ ، من السهل إزالة قضبان التوتر ؛ ما عليك سوى تقصير القضيب بالضغط على الداخل ولأسفل وابناقه مباشرة من الحائط. بالنسبة لرفوف الخزانة ، ما عليك سوى الاستيلاء على مفك البراغي لأخذ نظام الرف بأكمله بعناية من الحائط. بمجرد الانتهاء من ذلك ، استعد لإضافة خطافات مثبتة على الحائط في جميع أنحاء الخزانة لتعليق المعاطف والأكياس المفضلة لديك بحرية.
وضع وتثبيت السنانير
بعد إزالة قضيب التوتر والرف ، يجب أن تحدق في خزانة فارغة تمامًا. أولاً ، قد تحتاج إلى ملء أي ثقوب و/أو رسم المساحة. بعد ذلك ، اكتشف الارتفاع المنطقي الأكثر شهرة لتركيب السنانير على الحائط. سيكون هذا عادةً حول المكان الذي كان فيه قضيب التوتر الخاص بك – في مكان ما حوالي 60 بوصة – أو في أي مكان أكثر راحة لك للوصول.
أسهل طريقة لإضافة السنانير المثبتة على الحائط إلى خزانتك هي ببساطة عن طريق شراء رف معطف مثبت على الحجم بشكل مناسب ، مثل رف المعطف الذي يثبت على الحائط. سيؤدي ذلك إلى إنشاء نظرة أكثر تعمدًا مخصصة داخل خزانة ملابسك لأنه يوفر قاعدة لتركيب السنانير. ستحتاج إلى تثبيت رفوف الأغطية هذه على جميع الجدران الثلاثة في خزانتك (الخلف والجانبين) لإلقاء نظرة على مساحة التخزين الخاصة بك إلى الحد الأقصى.
إذا كنت ترغب في ترتيب خطافات الحائط الخاصة بك بنفسك ، فيمكنك دائمًا شراء خطافات رف معطف فردية ، مثل خطافات معطف ZBDPOVT ، وتركيبها بنفسك. يمكن إرفاقها مباشرة بمسمار في الجدار ، أو يمكنك إنشاء رف معطف مخصص الخاص بك عن طريق تركيبها على لوحة خشبية مقطوعة لتناسب جدار الخزانة الخاص بك. قبل حفر أي ثقوب على جدار خزانة مدخلك ، قم بإخراج قلم الرصاص لضمان أن تكون السنانير مستوية وحتى. اترك حوالي 5 بوصات من المسافة بين كل خطاف حتى يكون لديك مساحة كافية لتعليق المعاطف منها. تأكد من استخدام أدوات التثبيت المناسبة إذا كنت تعمل مع دريوال.
قم بتصميم خزانة مدخلك الجديد
أفضل جزء في استخدام السنانير لتحويل خزانة القاعة الخاصة بك هو التنوع الذي يوفره لك. هل تريد مساحة أكبر للتخزين؟ قم بتثبيت الصف الثاني من السنانير أسفل الأول ، وأضف صفًا آخر من السنانير في الأعلى. أو اترك الجزء العلوي من الخزانة صافية للحصول على رف تخزين إضافي – مثالي للحفاظ على العناصر الموسمية والزخارف والقبعات والحقائب. يمكنك أيضًا تثبيت السنانير أعلى قليلاً مما كنت عليه بشكل طبيعي وترك الجزء السفلي من الخزانة صافية لرفقة الأحذية المفيدة – بعد كل شيء ، يعد عدم وجود رف أحذية أحد أكبر الأخطاء التي يمكن أن ترتكبها مع خزانة المعطف. قد ترغب حتى في إنشاء غرفة طينية مصغرة داخل خزانة المدخل عن طريق ترك مساحة لمقعد وسجادة يمكنك استخدامها لتغيير حذائك.
لا تخف من اللعب مع نوع خطاف الجدار الذي تشتريه. قد ترغب في خطافات أصغر وأكثر دقة للجدران الجانبية حيث تقوم بتخزين الأكياس الصغيرة والمفاتيح والمجوهرات. إذا كنت تعلم أنك ستبقي فقط على ثقل معاطف الشتاء في خزانة المدخل ، فإن السنانير الشاقة مثل خطافات الجدار الريفي القطب تكون أكثر منطقية. حتى أصغر شظية من الجدار يمكن أن تستفيد من خطاف خادم طويل ، وهو محلول تخزين المعطف مثالي للمساحات الصغيرة. هل تريد أن تبدو خزانة مدخلك أنيقة؟ اختر خطافات معطف خفية وأنيقة ، مثل السكك الحديدية المثبتة على الحائط ، لخزانة معطف تبدو جيدة جدًا ، ستحتاج إلى ترك الباب مفتوحًا طوال الوقت ، أو حتى إزالته تمامًا.