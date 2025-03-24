تحويل خزانة قاعة صغيرة إلى تخزين مدخل وظيفي

بعد إزالة قضيب التوتر والرف ، يجب أن تحدق في خزانة فارغة تمامًا. أولاً ، قد تحتاج إلى ملء أي ثقوب و/أو رسم المساحة. بعد ذلك ، اكتشف الارتفاع المنطقي الأكثر شهرة لتركيب السنانير على الحائط. سيكون هذا عادةً حول المكان الذي كان فيه قضيب التوتر الخاص بك – في مكان ما حوالي 60 بوصة – أو في أي مكان أكثر راحة لك للوصول.

أسهل طريقة لإضافة السنانير المثبتة على الحائط إلى خزانتك هي ببساطة عن طريق شراء رف معطف مثبت على الحجم بشكل مناسب ، مثل رف المعطف الذي يثبت على الحائط. سيؤدي ذلك إلى إنشاء نظرة أكثر تعمدًا مخصصة داخل خزانة ملابسك لأنه يوفر قاعدة لتركيب السنانير. ستحتاج إلى تثبيت رفوف الأغطية هذه على جميع الجدران الثلاثة في خزانتك (الخلف والجانبين) لإلقاء نظرة على مساحة التخزين الخاصة بك إلى الحد الأقصى.

إذا كنت ترغب في ترتيب خطافات الحائط الخاصة بك بنفسك ، فيمكنك دائمًا شراء خطافات رف معطف فردية ، مثل خطافات معطف ZBDPOVT ، وتركيبها بنفسك. يمكن إرفاقها مباشرة بمسمار في الجدار ، أو يمكنك إنشاء رف معطف مخصص الخاص بك عن طريق تركيبها على لوحة خشبية مقطوعة لتناسب جدار الخزانة الخاص بك. قبل حفر أي ثقوب على جدار خزانة مدخلك ، قم بإخراج قلم الرصاص لضمان أن تكون السنانير مستوية وحتى. اترك حوالي 5 بوصات من المسافة بين كل خطاف حتى يكون لديك مساحة كافية لتعليق المعاطف منها. تأكد من استخدام أدوات التثبيت المناسبة إذا كنت تعمل مع دريوال.