تحويل مصراع الخشب إلى حل تخزين مدخل ريفي

قد تكون مصاريع الخشب هي مثال مثالي على كيف أن سلة المهملات لشخص ما هي كنز شخص آخر. أضف العمر وارتداء سحرًا مميزًا لهذه التفاصيل الريفية ، ويمكنك أن ترميها بشكل أساسي على الحائط مع القليل من التغيير لجعل القليل من الديكور. إذا نظرت عن كثب ، يمكنك أيضًا العثور على وظيفة ، مما يسمح بتأثير أكثر تحويلية.

يمكن أن يؤدي إعادة استخدام مصراع الخشب القديم في فكرة تخزين DIY الريفية إلى عرض المطبخ العصري ، ويمكن تطبيق نفس المفاهيم على مدخلك. يضيف زخرفة Farmhouse الجذابة لمسة مخصصة لإحداث انطباع أول رائع للضيوف. في هذه الأثناء ، يمنحك التصميم المكافئ مكانًا للصناديق ، والسنانير ، وفتحات البريد.

قبل تصميم حل تخزين المدخل الخاص بك ، قم بتحديث مصراعك القديم باستخدام طبقة من الطلاء. رمل الأسطح مع ورق الصنفرة المتوسطة أو الدقيقة ، مع الاهتمام بالثقوب أو الشقوق أو الخدوش التي تحتاج إلى حشو الخشب. ثم ، Prime و Paint ، اختيار لون لتناسب نموذجك. تطبيق المعاطف الخفيفة للحصول على نسيج نظيف. إن إضافة مظهر مطلي DIY يعتبر أيضًا فكرة ممتازة عن جمالية تم تجويفها تليق مصراع مستصلحة. تأكد من قلب الغالق حتى تواجه الشرائح مواجهة للاحتفاظ بالملحقات المعلقة وتوصيل السنانير على الخلف للتعليق قبل لصق أي عناصر تصميم في المقدمة.