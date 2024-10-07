تخطيطات اتجاه بلاط Zellige الفريدة لمحاولة تحويل المساحة الخاصة بك

بلاط الزليج هو الأساس لتصميم مذهل. لا يمكنك أن تخطئ في استخدام بلاط التيراكوتا المزجج، خاصة إذا كان مصنوعًا يدويًا. الطريقة الحرفية التي يتم بها تشكيل البلاط وإغلاقه تمنح كل قطعة لمسة نهائية فريدة. على الرغم من أن جميعها تأتي من نفس المجموعة، إلا أن البلاط سيختلف قليلاً في اللون والملمس. يؤدي استخدام بلاط الزليج إلى إنشاء تصميم ديناميكي، سواء كان ذلك لأرضية الحمام أو باكسبلاش للمطبخ. ومع ذلك، إذا كنت جريئًا في الإبداع، فإن وضع البلاط بأنماط فريدة يمكن أن يؤدي إلى ترقية قطع التيراكوتا على الفور. لدينا 11 نمطًا أنيقًا من بلاط الزليج، بدءًا من الأشكال المتعرجة البسيطة وحتى الأنماط المنقوشة المذهلة.
قد لا تكون البلاطات المربعة والمستطيلة العادية ديناميكية مثل البلاطات السداسية أو ذات الشكل المقياس، ولكن يمكن أن يتغير ذلك بناءً على كيفية وضعها. الشبكة المفردة والتخطيطات المكدسة بسيطة. يمكنك رفع الأشياء باستخدام نمط الطوب، ولكن حتى هذا تم القيام به مليون مرة. للحصول على شيء مميز حقًا، قم بإنشاء أنماط لافتة للنظر باستخدام البلاط مثل نسيج متعرج أو نسج السلة. يعد بلاط Zellige عنصرًا رائعًا للإبداع وإنشاء تصميمات مذهلة من شأنها تحسين المساحة الخاصة بك.
شبكة الماس
إذا كنت تريد شيئًا مميزًا ولكن دقيقًا، فجرّب وضع الشبكة الماسية. فهو يقلب نمط الشبكة المستقيمة رأسًا على عقب – حرفيًا. تم وضع بلاط الزليج المربع بزاوية، مع التخلص من الخطوط الأفقية والعمودية الأساسية، ودعوة الأقطار إلى الحفلة. يحول هذا التخطيط البلاط المتوسط ذو الجوانب الأربعة إلى معين. يمكن للإمالة الطفيفة أن تجعل الأمر يبدو وكأنك منبهرًا بالبلاط ذو الشكل الفاخر ولكنه كله قديم 4 × 4. الشبكة الماسية ليست أنيقة فحسب، بل يمكنها أيضًا أن تجعل الغرفة تبدو أكبر.
رقعة الشطرنج
ربما تكون قد شاهدت نمط رقعة الشطرنج من قبل، حيث يمكنك التبديل بين لونين مختلفين من البلاط المربع. إنه نمط كلاسيكي نجا من العديد من عصور التصميم، ويبدو أفضل مع بلاط الزليج، نظرًا للاختلاف الطفيف في اللون لكل قطعة من الطين. انضم إلى اتجاه الأرضية المتقلب أو أنشئ جدارًا مميزًا. عادة، يتم عمل أنماط رقعة الشطرنج بألوان متباينة، ولكن إذا كنت تفضل شيئًا أكثر دقة، فإن النمط يعمل أيضًا مع ظلال مماثلة، مثل البني الداكن والخفيف. إنه يكمل المظهر العضوي لبلاط الزليج. علاوة على ذلك، يمكن وضع البلاط بنمط مستقيم أو ماسي لرفع مستوى التصميم.
كومة بالتناوب
إذا كنت تحب مظهر رقعة الشطرنج ولكنك تفضل البلاط المستطيل، قم بإنشاء نمط مشابه بالتناوب بين لونين مختلفين من بلاط الزليج المستطيل. إنه يخلق عمقًا بصريًا وتباينًا في مساحتك الخاصة. يمكنك توجيه قطع الطين عموديًا أو أفقيًا للحصول على هذا المظهر. كلا الأسلوبين أنيقان. يعتمد العامل الحاسم حقًا على الطريقة التي تريد بها جذب عين المشاهد. ستخلق الألوان المتباينة تصميمًا مذهلاً بينما تعمل الظلال المتشابهة على تخفيف النمط. يمكنك أيضًا إضافة لون ثالث أو رابع، أو إزاحة المحاذاة، أو وضع البلاط بزاوية لإضافة دورانك الشخصي.
نسج السلة
يعد نسج السلة، المعروف أيضًا باسم التظليل المتقاطع، طريقة رائعة لإضافة نمط خالد إلى الأرضية أو الحائط. يبدأ الأمر ببلاطات مستطيلة أصغر يتم تكديسها لتشكل مربعًا أكبر. بعد ذلك، يتم وضع تلك المربعات في نمط رأسي إلى أفقي بالتناوب. إنه يخلق تصميمًا منسوجًا يلعب بالشكل والحجم والاتجاه. يمكن أن يكون نمطًا مزدحمًا، خاصة إذا كنت تستخدم أكثر من لون. ومع ذلك، نظرًا لأن بلاط الزليج له درجات ألوان مختلفة، فكل ما تحتاجه هو مجموعة ألوان واحدة لتصميم ديناميكي.
متعرجة
Herringbone هو تخطيط بلاط فريد آخر يلجأ إليه الأشخاص عندما يريدون تبديل الأشياء. يتم وضع البلاط المستطيل بنمط متعرج متدرج بحيث تلتقي الأطراف بزاوية 90 درجة. يخلق النمط وهم الحركة والمساحة، مما يجعله نمط البلاط المثالي لأي غرفة في منزلك. كما أنه يخلق إحساسًا بالتصميم المتعمد، حيث أن هذا النمط أكثر تعقيدًا في الترتيب من، على سبيل المثال، تخطيط رقعة الشطرنج أو الشبكة الماسية. ضع النمط المتعرج عموديًا أو أفقيًا أو قطريًا للحصول على لمسة فريدة.
شيفرون
يعتبر تصميم شيفرون مشابهًا للعظم المتعرج، ولكن بدلاً من النهايات المتداخلة بزاوية 90 درجة، يتم قطع طرفي البلاط المستطيل بزاوية 45 درجة، بحيث يتم ربطهما بسلاسة. إنه يشكل نمطًا متعرجًا سلسًا من طرف إلى آخر. يعتمد هذا الأسلوب أكثر على الجمالية النظيفة والبسيطة بتناسقها الخالي من العيوب وزواياها الحادة. إنه مثالي لتفكيك المساحة الصلبة وإنشاء أنماط أنيقة. ومع ذلك، يمكنك تعويض تخطيط شيفرون وتغيير المظهر النظيف بالكامل إلى مظهر غامق.
المشارب
المشارب هي خيار أكثر جرأة قليلاً. هذا مظهر ممتع وفريد من نوعه مثالي للانطلاق باستخدام بلاط الزليج. النمط متعدد الاستخدامات – قم بإنشاء صفوف متناوبة باستخدام ألوان أو أشكال أو أحجام مختلفة للبلاط. يمكن أن يصل سمك كل شريط إلى صف واحد أو صفين أو ثلاثة صفوف أو جعل كل شريط بحجم مختلف لتصميم فريد. يمكنك تشكيل خطوط رأسية أو أفقية أو قطرية. يمكن لكل نمط أن يزيد من الجاذبية البصرية ويخلق تأثيرًا مختلفًا لجعل مساحتك تبدو أطول أو أوسع مما هي عليه في الواقع.
خطوط الأوفست
إذا كنت لا تعتقد أن البلاط المخطط يمكن أن يصبح أكثر جرأة، فكر مرة أخرى. يؤدي موازنة النمط إلى تقسيم المظهر من الجدار إلى الجدار وإنشاء المزيد من الحركة في التصميم. هذا النمط ليس لضعاف القلوب. إنه أمر رائع لإضافة لمسة جمالية إلى المناطق الصغيرة مثل مكان الدش أو باكسبلاش الحمام أو رف الرف. يمكنك أيضًا إضافة أحد خطي الإزاحة إلى تصميم بلاط الزليج الخاص بك لإنشاء نقطة محورية بدلاً من جدار مميز بالكامل أو أرضية منقوشة.
مزيج المباراة الاتجاه
هناك طريقة أخرى للعب على الخطوط وهي وضع بلاط الزليج في اتجاهات مختلفة مع صفوف مختلفة من البلاط الأفقي والرأسي. إنه مظهر أكثر دقة ولكنه لا يزال تصميمًا ديناميكيًا. إنه التصميم المثالي إذا كنت تفضل الالتزام ببلاط بلون واحد ولا تريد أي شيء تشوش. إنه نمط يمكنك وضعه على عدة جدران أو على الأرضية بأكملها، ولن يطغى على المساحة. ما لم تختر ترتيب الصفوف المتناوبة قطريًا، فقد ترغب في حفظ ذلك للاستحمام أو باكسبلاش فقط، حيث قد يكون مشغولًا قليلاً.
منقوشة
البلاط المنقوش ليس نمطًا تراه كل يوم، ولكن بالنسبة لبلاط الزليج الخاص بك، فهو مظهر مذهل. الصفوف والأعمدة المتشابكة هي تصميم ملفت للنظر. إنه يلعب بشكل جيد مع البلاط المصنوع يدويًا نظرًا لموجة درجات الألوان. يتميز هذا النمط بظل مختلف للخطوط، والمستطيل الداخلي الذي تصنعه الخطوط، ومكان تداخل الخطوط. إنه تصميم معقد، ولكنه يستحق الجهد المبذول، حيث يتبقى لك تصميم مذهل بصريًا يكمل بلاط الزليج والغرفة.