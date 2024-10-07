تخطيطات اتجاه بلاط Zellige الفريدة لمحاولة تحويل المساحة الخاصة بك

بلاط الزليج هو الأساس لتصميم مذهل. لا يمكنك أن تخطئ في استخدام بلاط التيراكوتا المزجج، خاصة إذا كان مصنوعًا يدويًا. الطريقة الحرفية التي يتم بها تشكيل البلاط وإغلاقه تمنح كل قطعة لمسة نهائية فريدة. على الرغم من أن جميعها تأتي من نفس المجموعة، إلا أن البلاط سيختلف قليلاً في اللون والملمس. يؤدي استخدام بلاط الزليج إلى إنشاء تصميم ديناميكي، سواء كان ذلك لأرضية الحمام أو باكسبلاش للمطبخ. ومع ذلك، إذا كنت جريئًا في الإبداع، فإن وضع البلاط بأنماط فريدة يمكن أن يؤدي إلى ترقية قطع التيراكوتا على الفور. لدينا 11 نمطًا أنيقًا من بلاط الزليج، بدءًا من الأشكال المتعرجة البسيطة وحتى الأنماط المنقوشة المذهلة.

قد لا تكون البلاطات المربعة والمستطيلة العادية ديناميكية مثل البلاطات السداسية أو ذات الشكل المقياس، ولكن يمكن أن يتغير ذلك بناءً على كيفية وضعها. الشبكة المفردة والتخطيطات المكدسة بسيطة. يمكنك رفع الأشياء باستخدام نمط الطوب، ولكن حتى هذا تم القيام به مليون مرة. للحصول على شيء مميز حقًا، قم بإنشاء أنماط لافتة للنظر باستخدام البلاط مثل نسيج متعرج أو نسج السلة. يعد بلاط Zellige عنصرًا رائعًا للإبداع وإنشاء تصميمات مذهلة من شأنها تحسين المساحة الخاصة بك.