تخلص من أعشاب ذيل الحصان باستخدام نصيحة بسيطة لقص العشب

الآن، دعونا ندخل في تفاصيل كيفية عمل هذه النصيحة وكيفية القيام بذلك بشكل صحيح. أولاً، ستحتاج إلى معرفة الطول المناسب لقص حديقتك حتى تتمكن من ضبط ارتفاع قطع جزازتك. سيساعدك ضبطه على مستوى منخفض، من الناحية المثالية 2 بوصة، على تقليم ذيل الحصان قبل أن تتمكن من إنتاج الجراثيم وانتشرت إلى أبعد من ذلك. احرص على عدم فروة العشب أثناء هذه العملية، خاصة إذا كان لديك نوع عشبي يفضل ارتفاع القص أعلى قليلًا.

القص بشكل متكرر هو المفتاح. ينمو ذيل الحصان بسرعة، لذا من المهم أن تراقبه عن طريق القص بانتظام، خاصة خلال فترات ذروة نموه. في كل مرة تقوم فيها بالقص، فإنك تضعف قدرة النبات على التمثيل الضوئي ونمو جذور أعمق، ومع مرور الوقت سيساعدك ذلك على التخلص منها. لا تترك قصاصات العشب في حديقتك. يمكن أن يؤدي تركها إلى تشجيع المزيد من الانتشار، خاصة إذا كانت أبواغ أو بذور ذيل الحصان موجودة في القصاصات. تساعد إزالتها على تقليل فرص إعادة تكوين الحشائش لنفسها.

القص المستمر والقليل من العناية بالعشب يمكن أن يقلل بشكل كبير من وجود ذيل الحصان في حديقتك؛ ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه قد لا يتخلص من ذيل الحصان إلى الأبد. نظرًا لأن القص لا يقتل جذور ذيل الحصان فعليًا، فقد يستمر في العودة. إن الجمع بين القص وطرق الوقاية الأخرى، مثل تهوية العشب ومبيدات الأعشاب المستهدفة، هو أفضل طريقة لتقليل تأثيره.