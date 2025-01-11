تخلص من الفوضى المتراكمة باستخدام طريقة تخزين خزانة صديقة للميزانية

القبعات تكمل ملابسنا، وتبقينا دافئين، وتساعدنا على إظهار الولاء لفرقنا الرياضية المفضلة. لسوء الحظ، يمكن أن يكون تخزينها بشكل أنيق غير مريح بعض الشيء. ربما يتخلف معظمنا عن تخزين القبعات والقبعات مكدسة واحدة فوق الأخرى. ومع ذلك، قد يكون من الأسهل رؤية الأجهزة القابلة للارتداء والعثور عليها مقارنةً بالأجهزة المكدسة. غالبًا ما تبدو أكثر أناقة أيضًا. استفد من المساحة الرأسية غير المستخدمة في خزانتك لإنشاء مكان تخزين مثالي لأغطية الرأس الخاصة بك.

بدلًا من تكديس القبعات فوق القبعات، حاول ربطها بحلقات تنزلق بسلاسة على طول قضيب شد خفيف الوزن. تعتبر HILLHOME قطعتين من قضبان الشد الصغيرة وحلقات الستارة AMZSEVEN المكونة من 40 قطعة مع المشابك مثالية لهذا الغرض. قم بقص الحلقات على الحواف أو حبال الذقن أو الجزء الخلفي القابل للتعديل من قبعاتك وقبعاتك، حسب النمط. بأقل من 25 دولارًا، يمكنك تحرير مساحة الرف والأدراج باستخدام هذا النظام الرائع. والأفضل من ذلك، أن الأمر لا يقتصر على تعليق القبعات فقط.

هناك الكثير من الأماكن المؤهلة للتوتر أو قضبان الستائر المثبتة على الحائط في خزاناتك. هل لديك رف خزانة يحوم فوق رف الأحذية، ويترك على الأقل قدمًا من الهواء الفارغ بينهما؟ ماذا عن الجزء العلوي من الجدار في الجزء الخلفي من خزانتك؟ كلا المكانين مثاليان للتعليق على نطاق صغير مثل هذا.