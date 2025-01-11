تخلص من الفوضى المتراكمة باستخدام طريقة تخزين خزانة صديقة للميزانية

القبعات تكمل ملابسنا، وتبقينا دافئين، وتساعدنا على إظهار الولاء لفرقنا الرياضية المفضلة. لسوء الحظ، يمكن أن يكون تخزينها بشكل أنيق غير مريح بعض الشيء. ربما يتخلف معظمنا عن تخزين القبعات والقبعات مكدسة واحدة فوق الأخرى. ومع ذلك، قد يكون من الأسهل رؤية الأجهزة القابلة للارتداء والعثور عليها مقارنةً بالأجهزة المكدسة. غالبًا ما تبدو أكثر أناقة أيضًا. استفد من المساحة الرأسية غير المستخدمة في خزانتك لإنشاء مكان تخزين مثالي لأغطية الرأس الخاصة بك.
بدلًا من تكديس القبعات فوق القبعات، حاول ربطها بحلقات تنزلق بسلاسة على طول قضيب شد خفيف الوزن. تعتبر HILLHOME قطعتين من قضبان الشد الصغيرة وحلقات الستارة AMZSEVEN المكونة من 40 قطعة مع المشابك مثالية لهذا الغرض. قم بقص الحلقات على الحواف أو حبال الذقن أو الجزء الخلفي القابل للتعديل من قبعاتك وقبعاتك، حسب النمط. بأقل من 25 دولارًا، يمكنك تحرير مساحة الرف والأدراج باستخدام هذا النظام الرائع. والأفضل من ذلك، أن الأمر لا يقتصر على تعليق القبعات فقط.
هناك الكثير من الأماكن المؤهلة للتوتر أو قضبان الستائر المثبتة على الحائط في خزاناتك. هل لديك رف خزانة يحوم فوق رف الأحذية، ويترك على الأقل قدمًا من الهواء الفارغ بينهما؟ ماذا عن الجزء العلوي من الجدار في الجزء الخلفي من خزانتك؟ كلا المكانين مثاليان للتعليق على نطاق صغير مثل هذا.
حلول خالية من التوتر لتخزين القبعات
خذ هذه الفكرة نفسها، ومع تعديل بسيط يمكنك الاستفادة من كل بوصة من مساحة التخزين في خزاناتك. بدلاً من اختيار قضيب شد، اختر قضيب ستارة رفيع معلق من خطافين مثبتين على الحائط. هذا التعديل الطفيف يناسب أي جدار، بغض النظر عن طوله. إذا كان ما تخطط لتخزينه خفيفًا بدرجة كافية، فيمكن للخطافات اللاصقة القابلة للإزالة والصديقة للمستأجر أن تمسك بالقضيب.
لا يرغب الجميع في اغتنام الفرصة للحصول على عروات لاصقة قابلة للإزالة لتثبيت الرف. للحصول على هذه الخدعة أكثر متانة وجديرة بالعرض، جرب طولًا قصيرًا من المعدن الأسود أو الأنابيب النحاسية المثبتة على الحائط مع وصلات وحواف متطابقة بزاوية 90 درجة. نظرًا لأن الحامل لن يكون قابلاً للإزالة بسهولة، استبدل حلقات الستارة بخطافات ستارة الدش. تعتبر خطافات ستارة الحمام المزخرفة من سبلاش هوم على شكل حرف S بتشطيبات من النحاس أو النيكل الأسود مثالية لإضفاء مظهر أنيق ولامع. إذا كانت الجماليات البوهيمية هي ما تفضله، ففكر في تجربة حل جميل لتخزين القبعات المكرامية.
احصل على فائدة إضافية من حيلة تعليق القبعة هذه
تستخدم قضبان وحلقات الستائر بشكل يتجاوز تنظيم مجموعة قبعتك. يمكنها تغيير طريقة تنظيم الحقائب والإكسسوارات وحتى الأحذية خفيفة الوزن مثل الصنادل أو أحذية كروكس. إذا كان لديك جرو يحب الأحذية، فقد تكون هذه هي الطريقة المثالية للحفاظ على نعالك آمنة. تتكون العديد من علاقات ربطات العنق والأحزمة، بالإضافة إلى علاقات الأوشحة، من خطافات أفقية قصيرة لا تثبت الملحقات في مكانها بشكل جيد. أمسك بربطة عنق أو حزام واحد، وستسقط ثلاثة أخرى على الأرض. استخدمي محلول حلقات الدش لتثبيتها في مكانها، وهذه المشكلة أصبحت شيئًا من الماضي.
قد تكون محظوظًا بما يكفي لأن يكون لديك خزائن مخصصة للمعاطف أو المعدات الخارجية والرياضية. من المحتمل أن يستخدموا جرعة من التنظيم أيضًا. يمكنك حتى استعارة هذا الاختراق للجراج أو سقيفة الحديقة. أزواج من القفازات، ومقاود الكلاب، وقفازات العمل، وأكياس التسوق القابلة لإعادة الاستخدام كلها تستفيد من نظام التعليق الذكي هذا.