تخلص من حصيرة تجفيف الأطباق القديمة للحصول على بديل أكثر جمالية

يمكن لبساط تجفيف الأطباق الممزق والمشبع بالمياه أن يعرقل على الفور المظهر الجمالي الأنيق والنظيف الذي عملت بجد لتحقيقه في مطبخك. ليس من الصعب حقًا معرفة السبب – حتى لو كانت أسطح العمل الخاصة بك لامعة وكانت الخلفية تبدو وكأنها شيء مأخوذ مباشرة من مجلة التصميم، فقد توجد هناك بجوار الحوض سجادة لتجفيف الأطباق ملطخة ومهترئة حول الحواف ورطبة دائمًا . من المؤكد أن هذا المظهر القبيح للعين سيقلل من مظهر مطبخك، مما يجعله يبدو أكثر قذارة.

إذا كان من الواضح أن سجادتك قد شهدت أيامًا أفضل، فقد حان الوقت لتوديعها وتبني بديل أكثر جمالية. واحدة من أفضل الخيارات التي يجب مراعاتها هي حصيرة تجفيف الأطباق المصنوعة من التراب الدياتومي. تشمل الأمثلة على ذلك حصيرة التجفيف الحجرية SpaceAid بإطار من الخيزران والتي تبلغ تكلفتها حوالي 30 دولارًا أو حصيرة التجفيف الحجرية Heros التي تتميز بمظهر رخامي وتبلغ تكلفتها 28 دولارًا. تُعد حصيرة تجفيف الأطباق من هذا النوع خيارًا بسيطًا لا يضيف فقط لمسة من الأناقة البسيطة إلى مساحة الحوض لديك، ولكنه أيضًا فعال بشكل مدهش في تجفيف الأطباق المغسولة حديثًا.

لشيء يبدو غير مهم، يمكن لبساط تجفيف الأطباق أن يزيد أو يكسر المظهر العام لمطبخك. هناك العديد من الأسباب التي تدفعك للتفكير في التحول إلى حصيرة التجفيف الحجرية. إلى جانب المظهر، تساعد هذه السجادات أيضًا في حماية أسطح العمل الخاصة بك من أضرار المياه والبقع العنيدة. وفي الوقت نفسه، يمكن أن يساعدك الاستثمار في سجادة تجفيف الأطباق جيدة الصنع على البقاء آمنًا، حيث تزدهر البكتيريا غالبًا على سجادات القماش القديمة. لذلك، يعد هذا الاختيار أيضًا أكثر نظافة وفعالية وعملية.