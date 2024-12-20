تدخلت امرأتان في الملعب في مباراة نيكس-تمبروولفز بينما كان كارل أنتوني تاونز يراقب

حصل مشجعو نيكس وتمبروولفز على القليل من كرة القدم مع كرة السلة ليلة الخميس.

تم التعامل مع زوج من المشجعين من قبل الأمن بسبب اندفاعهم إلى الملعب خلال الربع الثاني من فوز نيكس بنتيجة 133-107 على ملعب تارجت سنتر.

قام مسؤول أمني بإلقاء أحد المشجعين على الأرض أمام نجم نيكس كارل أنتوني تاونز، الذي سجل أعلى مستوى في المباراة 32 نقطة في عودته إلى توين سيتيز وبدأ في الهجوم على الفرد.

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وحدث كل ذلك في تسلسل قصير مع بقاء دقيقتين و34 ثانية في الربع الثاني مع تقدم نيكس بشكل مريح 69-45.

خرج المشجعون، الذين كانوا يرتدون السراويل القصيرة والقمصان بلا أكمام – وهي خطوة جريئة لشهر ديسمبر في مينيسوتا – وعصابات الرأس من الصف الثالث وركضوا نحو الملعب.

المشجعة المتأخرة، التي كانت ترتدي شورتًا أزرقًا، لم تتمكن من الوصول بعيدًا حيث قام أحد المسؤولين بالتعامل معها مباشرة على الخط الجانبي.

أمسكها حارس الأمن من ساقيها بينما كانت مستلقية على الأرض، وفي النهاية ارتفعت تاونز عنها بينما كانت مستلقية على ظهرها.

وصلت المروحية الأخرى، التي كانت ترتدي ملابس برتقالية، نحو الملعب الأوسط وركضت بطريقة احتفالية، وهي تضخ يديها أثناء قيامها برحلتها.

لكن رحلتها لم تدم طويلا، وانتهت بطريقة محرجة بعد أن ضربها ضابط أمن من الخلف ودفعها إلى الأرض.

ركض اثنان من مسؤولي الأمن الآخرين إلى مكان الحادث وانضم إليهما اثنان آخران في النهاية قبل أن يحملوها حرفيًا من ذراعيها وساقيها خارج الملعب.

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من غير المعروف – حتى الآن – سبب هروب المشجعين إلى الملعب.

ربما شعروا بالحرج من اللعب المثير للشفقة لفريق تيمبروولفز، حيث تفوق الفريق المضيف بنتيجة 41-18 في الربع الثاني مما أدى إلى إبعاد المباراة.

استضاف Target Center هذا النوع من حوادث المشجعين من قبل، حيث شابت ثلاث مباريات فاصلة لـ Timberwolves في عام 2022 من قبل المشجعين الذين ركضوا إلى الملعب.

حتى أن إحدى المشجعات ألصقت يديها على الملعب.

نشأت هذه الخلافات بسبب مزاعم القسوة على الحيوانات ضد مالك Timberwolves Glen Taylor.