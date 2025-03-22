تذكر جورج فورمان “Rumble in the Jungle” في واحدة من مشاركاته النهائية في Instagram قبل وفاته

احتفل جورج فورمان بـ “أفضل وقت في حياتي” قبل أشهر قليلة من وفاته وهو يتذكر ملحمة “Rumble in the Jungle” لعام 1974 ضد محمد علي.

ابتسم الملاكم الأسطوري الذي تحول إلى إبداعه الذكرى الخمسين لتأسيس Africa Bout من خلال تشويش شريحة من الكعكة مع ابتسامة ضخمة.

“هل يمكنك أن تصدق قبل 50 عامًا ،” الدمدمة في الغابة “، محاربة محمد علي. إذا نظرنا إلى الوراء في أفضل وقت في حياتي-روبت معي مع شريحة من الكعكة ، وأنا أسترجع” حبل الشباك “، كتب فورمان على Instagram في واحدة من آخر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت عائلته إن فورمان ، وهو بطل عالمي للوزن الثقيل مرتين ، توفي يوم الجمعة عن 78 عامًا.

وكتبت عائلة فورمان: “كان واعظًا متدينًا وزوجًا مخلصًا وأبًا محبًا وجدًا كبيرًا وفخورًا كبيرًا ، عاش حياة تتميز بالإيمان الثابت والتواضع والغرض”.

وصفت لعمله الإنساني قبل مسيرته في الملاكمة التي شهدت فوز الذهب في الألعاب الأولمبية ويحكم مرتين على المسرح العالمي ، وتذكرت عائلته فورمان بأنه “واعظ متدين” وبطريرك عائلي مخلص.

وقالت العائلة: “لقد عاش حياة تتميز بالإيمان الثابت والتواضع والغرض”.

“كان يحظى باحترام عميق – قوة من أجل الخير ، ورجل الانضباط ، والإدانة ، وحامي إرثه ، يقاتل بلا كلل للحفاظ على اسمه الجيد – لعائلته.”

تمت مشاركة الملف المبتسم “Big George’s” مع أتباعه في 30 أكتوبر 2024 ، بعد نصف قرن من المعركة التي شهدت اختراع تقنية علي الشهيرة-“Rope-A-Dope”.

إن المباراة ، التي أقيمت في ما كان آنذاك جمهورية زير ، حرضت بطل الوزن الثقيل الذي لم ينسى آنذاك ضد علي في ما كان يُنظر إليه على أنه أحد أعظم الأحداث الرياضية في القرن.

فاجأ علي ، وهو مستضعف من 4 إلى 1 ، مشجعي الملاكمة عندما قدم “Rope-A-Dope” ، وهو تكتيك يستخدم ليظهر نفسه ضد الحبال ، حيث كان خصومه يتعبون مع ضربات غير ضرورية قبل أن يطلق سراحه من اللكمات السريعة.

فورمان ، غير قادر على مواجهة أيدي علي السريعة ، تم طرخه في الحلبة حيث شاهد أكثر من 60،000 شخص في الساحة بمليار آخرين يشاهدونهم على شاشة التلفزيون.

حصل علي على الفوز بالضربة القاضية في الجولة الثامنة.

في عام 1995 ، انعكس فورمان على معركته مع علي في الذكرى الثلاثين للمباراة ، ووصف خصمه بأنه “أكبر من الملاكمة”.

وقال فورمان لـ 60 دقيقة: “دخلت خاتمًا مع رجل يعرف شيئًا لم أكن أعرفه. كان يعلم أنه قد يخسر ، ولم أكن أعرف أنني قد أخسر”.

قال مواطن تكساس إنه ذهب إلى الحلبة معتقدين أنه يمكن أن يطرد علي مع لكمةه القوية.

“لقد ضربته ، طرقته ضد الحبال ، قال” نعم ، فماذا ، حاربني “، يتذكر فورمان.

وقال: “أخيرًا ، وضع على الحبال ، وأنا أحب مخدر ، تعبت ، وهذا هو اختراع الحبل-لقد كنت المخدر الذي سمح له على الحبل حتى تعبت”.

اعترف فورمان بالدخول إلى المعركة معتقدين أنه يمكن أن يطرد علي في كل جولة ، لكن “الأعظم” نجا من كل جولة وتعبت فورمان ، مما أدى إلى خروج المغلوب.

قال فورمان: “أنا على قمة ، تم إغلاقه. عندما قفزت الحكم قال إن الأمر قد انتهى. كان علي أن أعيش مع ذلك عاماً بعد عام”. “لقد كان هذا يطاردني لأنني كنت أستطيع أن أستيقظ ، كان ينبغي علي القفز حتى لو قتلني.

وأضاف: “كان يجب أن أموت قبل السماح لهذا الرجل بالفوز. اضطررت للعيش مع هذا لسنوات عديدة”.

قال فورمان إنه “فقد عقله تقريبًا” بسبب الإهانة التي عاشها في الخسارة.