ترتفع الفرق التي تحتوي على QBs الصاعد

من قال أنه عليك التخفيف من حدة لاعب الوسط الصاعد؟

كان كل من القادة جايدن دانيلز وبو نيكس من برونكو وكاليب ويليامز من بيرز جميعًا مبتدئين منذ الأسبوع الأول، وتعد انتصاراتهم العشرة المجمعة هي ثاني أكبر فوز يحققه فئة الوسط الصاعد خلال الأسابيع الخمسة الأولى من الموسم منذ 1970 AFL- اندماج اتحاد كرة القدم الأميركي.

إنه يجعلك تتساءل متى قد يقوم باتريوتس – الذي انخفض إلى مستويات منخفضة جديدة مع سلسلة هزائم في أربع مباريات – بالتحول من المخضرم جاكوبي بريسيت إلى الصاعد دريك ماي، خاصة إذا كان المالك روبرت كرافت ينظر حوله بحسد إلى حصول الامتيازات الأخرى على انطلاقة من لاعب الوسط الشاب.

يتمتع فريق الفايكنج وفالكونز الصاعد برفاهية لاعبي الوسط الصاعد جي جي مكارثي (المصاب) ومايكل بينيكس جونيور، على التوالي، في انتظار الخطط طويلة المدى.

فيما يلي تصنيفات قوة The Post’s NFL للأسبوع السادس:

1. كانساس سيتي تشيفز 5-0 (1)

بدون توقيع حتى 17 سبتمبر، عزز كريم هانت مكانته كأفضل لاعب للخلف طالما تم تهميش إيشيا باتشيكو بحمل 27 مرة لمسافة 102 ياردة في فوز 26-13 على القديسين. رمى باتريك ماهومز مسافة 331 ياردة وساعد فريق Chiefs في الحصول على ميزة مدتها 18 دقيقة تقريبًا في وقت الاستحواذ. سجل هاريسون بوتكر أربعة أهداف ميدانية.

2. مينيسوتا فايكنج 5-0 (2)

لم يشعل سام دارنولد فريقه السابق. وترك آرون جونز مصابا. لذلك، اعتمد الفايكنج على دفاعهم لاعتراض آرون رودجرز ثلاث مرات في الفوز 23-17 على جيتس في لندن. أعاد أندرو فان جينكل اختياره للهبوط وحقق ستيفون جيلمور الفوز به في المنطقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة.

3. ديترويت لايونز 3-1 (3)

هل كان وقتًا سيئًا للوداع؟ بعد الفوز بنتيجة 2-1 في مباريات بنتيجة واحدة لبدء الموسم، كان هجوم الأسود يضغط على جميع الأسطوانات في فورة من 42 نقطة ضد سي هوكس في الأسبوع الرابع. لكن الدفاع يقوم بدوره أيضًا، مع إيدن هاتشينسون 6.5 أكياس واعتراضات كيربي جوزيف الثلاثة.

4. هيوستن تكسانز 4-1 (4)

ساعد الهدف الميداني الذي سجله كايمي فيربيرن من مسافة 59 ياردة مع انتهاء الوقت في تخفيف آلام إهدار تقدم 17 نقطة وتخلل الفوز 23-20 على بيلز. اتصل فيربيرن أيضًا بالركلات من 50 و 47 ياردة. حصل Stefon Diggs على ستة مسكات مقابل 82 ياردة من 331 ياردة لـ CJ Stroud في أول مباراة له ضد فريقه السابق.

5. بالتيمور رافينز 3-2 (5)

أعد مسار ديريك هنري الذي يبلغ طوله 51 ياردة هدف جاستن تاكر الميداني من 24 ياردة ليهزم فريق بنغلس 41-38 في الوقت الإضافي. كانت مسيرة هنري التي غيرت قواعد اللعبة هي المسرحية الأولى بعد إهدار هدف ميداني. مر لامار جاكسون لمسافة 348 ياردة وأربعة هبوط وركض لمسافة 55 ياردة ونقطة أخرى، لكنه خسر ارتباكًا عند الاستحواذ الأول على الوقت الإضافي.

6. بافالو بيلز 3-2 (6)

كان جوش ألين بعيدًا عن العلامة طوال اليوم في الخسارة أمام فريق تكساس، حيث أكمل 9 من 30 تمريرة لمسافة 131 ياردة، بما في ذلك هبوط 49 ياردة إلى كيون كولمان. أخطأ ألين لقطة واحدة فقط بعد أن ارتد رأسه عن العشب ولكن تم تشخيص إصابته بـ … تدحرج في الكاحل؟ ركض جيمس كوك لمسافة 82 ياردة وهبط.

7. واشنطن كوماندرز 4-1 (10)

لم يسجل أي فريق نقاطًا أكثر هذا الموسم من القادة الذين تغلبوا على براون 34-13 ليحققوا فوزهم الرابع على التوالي. ألقى دانيلز تمريرة لمس 41 ياردة وكان واحدًا من أربعة مندفعين – جنبًا إلى جنب مع بريان روبنسون وأوستن إيكلر وجيريمي ماكنيكولز – الذين اجتمعوا لحمل 31 مرة لمسافة 211 ياردة. وسجل دانيلز هدفا على الأرض أيضا.

8. أتلانتا فالكونز 3-2 (12)

فاز كيرك كوزينز بقاعدته الجماهيرية الجديدة من خلال رمي مسافة 509 ياردات وأربعة هبوط – آخرها لـ KhaDarel Hodge كان الفائز في الوقت الإضافي في فوز 36-30 على القراصنة. قاد أبناء العمومة أيضًا الصقور لتحقيق هدف التعادل الميداني مع انتهاء الوقت في التنظيم من خلال إكمال خمس تمريرات في 1:14 بدون مهلة.

9. جرين باي باكرز 3-2 (14)

تغلب جوردان لوف على أول اختيار ستة في مسيرته – وهي محاولة رمية فاشلة – لإكمال تمريراته التسعة التالية، بما في ذلك هبوطين إلى تاكر كرافت في فوز 24-19 على رامز. تعافى Xavier McKinney من ارتباك وأصبح أول لاعب منذ عام 1970 يتم اعتراضه في كل من مبارياته الخمس الأولى مع فريق جديد.

10. تامبا باي بوكانيرز 3-2 (7)

انضم مايك إيفانز إلى نادي الهبوط المهني 100، حيث حصل على اثنين من بيكر مايفيلد في خسارة الوقت الإضافي أمام الصقور. بدا الأمر وكأن القراصنة قد حققوا فوزًا عندما اعترض لافونتي ديفيد أبناء عمومته عند خط 28 ياردة في أتلانتا مع 1:52 للعب في الربع الرابع، لكن فريق Bucs تراجع بطريقة ما 14 ياردة واضطر إلى الرمي، ولم يستعيد الكرة أبدًا.

11. دالاس كاوبويز 3-2 (18)

12. بيتسبرغ ستيلرز 3-2 (8)

13. دنفر برونكوس 3-2 (20)

14. فيلادلفيا إيجلز 2-2 (13)

15. لوس أنجلوس تشارجرز 2-2 (17)

16. أريزونا كاردينالز 2-3 (23)

17. سان فرانسيسكو 49ers 2-3 (11)

18. سياتل سي هوكس 3-2 (9)

19. الطائرات 2-3 (15)

فشلت محاولة التغلب على عجز قدره 17 نقطة في الشوط الأول في الخسارة أمام الفايكنج. بدأ Garrett Wilson بدايته البطيئة بـ 13 عملية اصطياد لمسافة 101 ياردة وهبوط ، لكن Jets تمكنت فقط من 14 حملًا لمسافة 36 ياردة وحقق رودجرز أعلى مستوى في مسيرته بثلاثة اعتراضات. خط الهجوم لا يستطيع إبقاء رودجرز في وضع مستقيم أيضًا.

20. نيو أورليانز ساينتس 2-3 (16)

21. شيكاغو بيرز 3-2 (21)

22. العمالقة 2-3 (27)

لا مالك نابرز، لا ديفين سينجليتاري، لا مشكلة. رمى دانييل جونز مسافة 257 ياردة وهبطتين، وركض الصاعد تيرون تريسي جونيور لمسافة 129 ياردة ليهزم سي هوكس، 29-20. قام Isaiah Simmons بمنع هدف ميداني تم إرجاعه على بعد 60 ياردة من أجل تحقيق النصر لتعويض هبوط العودة المتعثر السابق لمسافة 102 ياردة بواسطة سياتل.

23. سينسيناتي بنغلس 1-4 (25)

24. إنديانابوليس كولتس 2-3 (19)

25. لاس فيغاس رايدرز 2-3 (22)

26. لوس أنجلوس رامز 1-4 (24)

27. جاكسونفيل جاغوارز 1-4 (32)

28. تينيسي تايتنز 1-3 (29)

29. ميامي دولفين 2-3 (30)

30. كليفلاند براونز 1-4 (28)

31. كارولينا بانثرز 1-4 (31)

32. نيو إنجلاند باتريوتس 1-4 (26)