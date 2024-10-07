ترد هانا كافيندر على التعليق حول استخدام أموال كارسون بيك NIL

هانا كافيندر لديها حقيبتها الخاصة.

شاركت حارسة Miami Hurricanes، وهي أحد وجوه عصر NIL، مقطع فيديو على TikTok لها على متن طائرة خاصة – ثم أغلقت تعليقًا يقول إن صديقها، لاعب الوسط في جورجيا كارسون بيك، اعتنى بالنقل باستخدام لا شيء له.

كتب أحد الأشخاص: “نعلم جميعًا أن صفقة كارسون PJ NIL اهتمت بهذا الأمر”.

وردت كافيندر في مقطع فيديو أظهرتها وهي تجلس على متن الطائرة: “أعتقد أنه من الجنون أن تمتلك فتاة حقيبتها الخاصة”.

وكانت تهز كتفيها وترقص في مقعدها على أنغام أغنية “34+35” للمطربة أريانا غراندي.

أثارت كافيندر وبيك شائعات عن مواعدتهما عندما نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع في الرابع من يوليو.

أكد بيك، الذي من المتوقع أن يكون الاختيار الأفضل في مسودة اتحاد كرة القدم الأميركي العام المقبل، علاقتهما في مقابلة مع ESPN قبل المباراة الافتتاحية لجورجيا ضد كليمسون، بفوز 34-3 على النمور.

وأضاف كافيندر قبل أن يرد على بعض التعليقات: “مجنون”.

وكتب شخص آخر: “لكن الطائرة الخاصة التي استخدمتها كانت من الشركة التي (ليس لديها) أي صفقة معها”.

أجاب كافيندر: “أممم، لم يكن الأمر كذلك”، مضيفًا اثنين من الرموز التعبيرية الضاحكة والباكية.

وقع بيك – الذي تبلغ قيمته NIL بقيمة 1.8 مليون دولار – صفقة NIL مع شركة الطائرات الخاصة Airstar Charter في أغسطس 2024.

استقل كافيندر طائرة خاصة تابعة لشركة Southern Aviation إلى جورجيا لدعم بيك في مباراة السبت ضد أوبورن، كما يظهر في مقطع فيديو منفصل على TikTok.

وكتبت: “مزاجك لأنك اشتعلت فيه المشاعر، لذا يمكنك الآن اللحاق بالرحلات الجوية”. “إلى جورجيا.”

لدى Cavinder تقييم NIL بقيمة 863000 دولار، وفقًا لـ On3.

صمم رياضي Under Armor قميص Bulldogs مع رقم Beck’s رقم 15، وتنورة من الدنيم وحذاء أحمر يصل إلى الركبة، كما رأينا في فيديو آخر على TikTok.

أكمل بيك، وهو لاعب الوسط في جورجيا في العام الخامس، 23 من 29 تمريرة لمسافة 240 ياردة، وهبوطين وصفر دوران.

انتعش فريق Bulldogs مرة أخرى بعد الخسارة أمام ألاباما، 41-34، في الأسبوع السابق – والتي كانت أول خسارة لجورجيا في الموسم العادي منذ ما يقرب من أربع سنوات.

يواجه فريق Bulldogs ولاية ميسيسيبي في جورجيا في 12 أكتوبر.