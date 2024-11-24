ترك Sloppy Rangers أعزل مرة أخرى في خسارة كبيرة أمام Oilers

إدمونتون، ألبرتا – يجب الاعتراف بأن هذه كانت المجموعة الأولى من الخسائر المتتالية لفريق رينجرز هذا الموسم، والتي شهدت حصول الفريق على ضعف عدد الانتصارات مقارنة بالخسائر التنظيمية حتى الآن.

يجب الإشارة إلى ذلك لأنه على الرغم من فوزهم 2-2 في هذه الرحلة البرية الغربية المكونة من أربع مباريات – بعد الخسارة الكئيبة 6-2 أمام أويلرز ليلة السبت في روجرز بليس، فإن الرينجرز محظوظون جدًا بالتواجد في المكان الذي هم فيه. نحن نفكر في مدى عدم اتساق اللعب خلال الشهر الماضي.

لقد مر ما يزيد قليلاً عن عام منذ أن اكتسح فريق Blueshirts مباراة غرب كندا في الموسم الماضي. يبدو الأمر كما لو كان قبل قرن من الزمان الآن.

لقد تخلى رينجرز عن خمسة أهداف أو أكثر خمس مرات بالفعل هذا الموسم. عيد الشكر هو الاسبوع المقبل.

وقال بيتر لافيوليت، المدير الفني للمنتخب: “كنا نعلم أن فريق أويلرز كان فريقًا جيدًا في عجلة من أمره، وتحدثنا عن ذلك”. “تحدثنا عن محاولة البقاء فوقهم والتفوق عليهم، وأحيانًا نضع أنفسنا في مواقف سيئة، وأحيانًا نخسر سباقات القدم، وأحيانًا نقلب كرة القرص، وأحيانًا سقطنا في المنطقة الهجومية وفقدنا الحافة والاندفاع”. يعود إليك سريعًا.”

وقد بشر لافيوليت بمفهوم الهجوم الهجومي في اللعبة منذ توليه قيادة الفريق العام الماضي. لكن مدرب رينجرز على مقاعد البدلاء شاهد فريقه يتدحرج على ظهره ويظهر بطنه لفترات في وقت واحد هذا الموسم.

لم يكن لدى الرينجرز أي روح قتالية لبدء المباريات مؤخرًا، وهو قلق صارخ يمنح خصومهم اليد العليا في كل مرة.

في الفترتين الأخيرتين مجتمعتين، تم التفوق على فريق Blueshirts بنتيجة مؤسفة 41-14. جاء ذلك بعد أن علق فريق أويلرز هدفين من 21 تسديدة على حارس مرمى رينجرز جوناثان كويك خلال أول 20 دقيقة ليلة السبت.

وقال جيمي فيسي: “لم تكن جيدة بما فيه الكفاية في المباراتين الأخيرتين، ولم تكن الفترات الأولى رائعة”. “عشرون تسديدة، تقريبًا، في الفترتين الأوليين الأخيرتين، وبشكل عام لا أعتقد أن فتراتنا الأولى كانت رائعة طوال العام. إنها ليست وصفة للنجاح. إنهم يسددون 20 تسديدة، ولا أقول إنها 20 تسديدة جيدة، لكن هذا يضعنا نوعًا ما في حالة من التدافع ونلعب خلف الكرات الثمانية.

عمل إدمونتون بسرعة مختلفة لم يكن لدى رينجرز أي إجابة لها، مما أدى إلى تطويق الزوار في نهايتهم لفترات طويلة في كل مرة. لقد أصبح توقيت منطقة الهجوم المستمر أمرًا صعبًا للغاية على الرينجرز.

انطلقت هبة Artemi Panarin لفريق Oilers لاندفاع غريب قبل أن يستفيد Vasil Podkolzin من الفتحة العالية ليفتتح التسجيل.

في حين أن ألعاب القوة كانت قليلة ومتباعدة بالنسبة لفريق رينجرز، إلا أن افتقارهم إلى الإلحاح مع ميزة الرجل سمح لفريق أويلرز – الذين لديهم ثاني أسوأ ضربة جزاء في دوري الهوكي الوطني – بتسجيل أول هدف مختزل لهذا الموسم.

بعد اللعب، تُرك دارنيل نورس بمفرده ليطلق تسديدة واضحة على كويك ليتقدم 2-0 بعد الشوط الأول.

عندما استسلم الرينجرز لاندفاع رجل غريب آخر في لعبة القوة التالية، تم استدعاء فنسنت تروشيك للتثبيت لإبطال ميزة الرجل.

بعد ذلك، أهدر ليون درايسيتل وكونور ماكديفيد فرصة ثنائية لواحد خلال لعب أربعة ضد أربعة، قبل أن يدفن الأول هدفه السادس عشر في الدوري الوطني للهوكي هذا الموسم.

قال تروتشيك: “في أول مباراتين، أتيحت لنا فرص، فرص سريعة ومظهر جيد، لكننا كنا واحدًا وانتهينا”. “علينا أن نكون أفضل في عمليات الاسترجاع، بالتأكيد، ويجب أن تكون إدخالاتنا أفضل كثيرًا. هروبنا – نحن لا نصبح نظيفين. علينا أن نحل ذلك.”

على الرغم من جهود بانارين للتعويض عن زلته المكلفة في وقت سابق من المباراة، من خلال ضمان عدم إغلاق رينجرز بهدف عند علامة 15:02 من الشوط الثاني، استمر هجوم أويلرز للتو.

بدأ روجرز بليس في الاستهزاء بـ Quick، مرددًا اسمه في جميع أنحاء الردهة السفلية.

ثم سجل ماكديفيد هدفين في الإطار الأخير، حيث انحرف في تمريرة عرضية من إيفان بوشار على أحدهما وانتظر دفاع رينجرز من جهة أخرى.

تجدر الإشارة إلى أن رينجرز يحتل المركز الرابع في دوري الدرجة الأولى بفارق نقطتين فقط عن المركز الثالث وخمس نقاط عن المركز الأول على الرغم من أنه لعب مباريات أقل.

يجب أن نتذكره، لأنه أصبح من السهل نسيانه مؤخرًا.