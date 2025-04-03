تري ماكبرايد من الكراد

ذكر آدم شيفتر من ESPN أن Trey McBride هو الآن نهاية ضيقة مدفوعة الأجر في تاريخ اتحاد كرة القدم الأميركي بعد أن وافق على تمديد مدته أربع سنوات بقيمة 76 مليون دولار مع الكرادلة.

وفقًا للتقرير ، ستجني McBride 43 مليون دولار مضمونًا وستحصل على 19 مليون دولار في المتوسط ​​في السنة ، وهو أكبر مبلغ لنهاية ضيقة في اتحاد كرة القدم الأميركي.

يتجاوز حامل الرقم القياسي السابق ، Travis Kelce Stravis Kelce (17.1 مليون دولار في السنة).

ينتمي McBride ، وهو في الجولة الثانية من الجولة الثانية من ولاية كولورادو ، في موسم قوي حيث وضع في مجال الاستقبال في الاستقبال (111) والروايات (1،146).

وكان النهاية الضيقة أيضا ثلاثة هبوط لاسمه في عام 2024.

“Maaaaan! سعيد جدًا لديغ ، يستحق كل قرش! المزيد من العمل الذي يتعين القيام به ولكن يوم رائع” ، نشر لاعب الكرادلة كيلر موراي على X بعد الإبلاغ عن أخبار التوقيع.

“LFG! سيكون مميزًا” ، كان رد فعل ماكبرايد أيضًا.

يتوقع الكرادلة المزيد من الأشياء الكبيرة من الطفل البالغ من العمر 25 عامًا في السنوات القادمة.

وقال جوناثان غانون المدير الفني لفريق كاردينالز في اتحاد كرة القدم الأميركي ، “لقد كان لديه عام جيد حقًا لكنه لم يضرب سقفه”. “إنه يعمل على أجزاء مختلفة من لعبته ، لكنه يحتاج إلى الاستمرار في فعل ما يفعله.

“إنه ليس مهرًا واحدًا.”