تزلج آدم باكفيست في الوسط مع سكان الجزيرة في أزمة تشكيلة

رياضة
تزلج آدم باكفيست في الوسط مع سكان الجزيرة في أزمة تشكيلة

أناهايم ، كاليفورنيا – كان كايل ماكلين خارج تشكيلة يوم الأحد بالمرض ، لذلك جرب سكان الجزيرة شيئًا ما للخروج من الحقل الأيسر.

تركز آدم Boqvist ، وهو مدافع ، على السطر الرابع في موقع Maclean حيث ذهب سكان الجزيرة مع تشكيلة كان من الناحية الفنية 11 مهاجمًا وسبعة مدافعين ، بقصد اللعب كما لو كان 12 وثمانية.

وقال المدرب باتريك روي قبل خسارة 4-1 أمام البط: “لقد سألته نوعًا ما عما إذا كان مفتوحًا”. قال كل ما يساعد الفريق على الفوز. هذا ما نريده من رجالنا “.

عاد سكوت مايفيلد إلى الدفاع بينما كان مات مارتن ، الذي تم تنشيطه من الاحتياطي المصاب يوم السبت ، خدشًا صحيًا.

لعب Boqvist في نهاية المطاف 10:52 من الجليد ، مع 8:13 من ذلك قادم بقوة ، وهو ما يمثل لقطة واحدة على شبكة مع Pierre Engvall و Marc Gatcomb ، مع مواجهة Engvall.

إن الإعداد الحالي لقائمة سكان الجزيرة ، مع 13 مهاجمًا وتسعة مدافعين ، يضفي نفسه على شيء من هذا القبيل يحدث في حالة خروج المهاجم.

وكان Boqvist ، كونه أكثر المدافعين الهجومية في الفريق ، هو الخيار الأول لموظفي التدريب للتصعيد كمهاجم.

“نقدر ذلك” ، قال روي. “نقدر ما فعله واعتقدت أنه كان لديه لعبة جيدة.”

“على مستوى NHL ، قد يكون الأول (بالنسبة له)” ، قال روي. “لكن في الوقت نفسه ، إنه جيد جدًا. سوف ينخفض ​​مع هؤلاء الرجال (مارك جاتومب وبيير إنغفال) ، وسيكون في عجلة من أمره. سنرى كيف تسير الأمور. إنها لبدء اللعبة ، أليس كذلك؟ “

بعد تنشيطه من الاحتياطي المصاب يوم السبت ، كان ماركوس هوغبيرج في صافي لسكان الجزيرة يوم الأحد ، مما أعطى إيليا سوروكين يومًا نادرًا.

قال روي عن هوجبيرج ، الذي عانى من إصابة يدوية مفترضة في 25 يناير: “لقد عمل بجد بعد الإصابة. لقد كان على الجليد كل يوم تقريبًا مع (مدرب حارس المرمى) بييرو (جريكو). لم يكن يتلقى طلقات ، لكنه كان مستعدًا.

“عندما جاءت الطلقات ، كان واثقًا بما فيه الكفاية من أن عفريت لن يذهب بإصبعه ، وضرب رمح عصاه ويذهب لإصبعه. بشكل عام ، من الجيد أن ترى شخصًا يعمل بجد ، في هذه الفرصة. … آخر مباراة لعبها ضد كارولينا ، لعب بشكل جيد. يسعدنا رؤيته “.

توقف Hogberg ، الذي قد يكون النسخة الاحتياطية لبقية الموسم مع وضع Semyon Varlamov الغامض في أحسن الأحوال ، 22 من أصل 25 طلقة أمام دفاع من سكان الجزيرة المتسرب.

“بادئ ذي بدء ، كان من الممتع اللعب مرة أخرى ، للعب في لعبة” ، قال هوجبيرج. “قليلاً صدئ ، لكنه ساعدني كلما استمرت اللعبة. شعرت بالراحة أكثر “.

غاب كايل بالميري إلى آخر 7:38 من الفترة الثانية بسبب إصابة واضحة لكنه عاد للعب في الثالث.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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