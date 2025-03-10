تزلج آدم باكفيست في الوسط مع سكان الجزيرة في أزمة تشكيلة

أناهايم ، كاليفورنيا – كان كايل ماكلين خارج تشكيلة يوم الأحد بالمرض ، لذلك جرب سكان الجزيرة شيئًا ما للخروج من الحقل الأيسر.

تركز آدم Boqvist ، وهو مدافع ، على السطر الرابع في موقع Maclean حيث ذهب سكان الجزيرة مع تشكيلة كان من الناحية الفنية 11 مهاجمًا وسبعة مدافعين ، بقصد اللعب كما لو كان 12 وثمانية.

وقال المدرب باتريك روي قبل خسارة 4-1 أمام البط: “لقد سألته نوعًا ما عما إذا كان مفتوحًا”. قال كل ما يساعد الفريق على الفوز. هذا ما نريده من رجالنا “.

عاد سكوت مايفيلد إلى الدفاع بينما كان مات مارتن ، الذي تم تنشيطه من الاحتياطي المصاب يوم السبت ، خدشًا صحيًا.

لعب Boqvist في نهاية المطاف 10:52 من الجليد ، مع 8:13 من ذلك قادم بقوة ، وهو ما يمثل لقطة واحدة على شبكة مع Pierre Engvall و Marc Gatcomb ، مع مواجهة Engvall.

إن الإعداد الحالي لقائمة سكان الجزيرة ، مع 13 مهاجمًا وتسعة مدافعين ، يضفي نفسه على شيء من هذا القبيل يحدث في حالة خروج المهاجم.

وكان Boqvist ، كونه أكثر المدافعين الهجومية في الفريق ، هو الخيار الأول لموظفي التدريب للتصعيد كمهاجم.

“نقدر ذلك” ، قال روي. “نقدر ما فعله واعتقدت أنه كان لديه لعبة جيدة.”

“على مستوى NHL ، قد يكون الأول (بالنسبة له)” ، قال روي. “لكن في الوقت نفسه ، إنه جيد جدًا. سوف ينخفض ​​مع هؤلاء الرجال (مارك جاتومب وبيير إنغفال) ، وسيكون في عجلة من أمره. سنرى كيف تسير الأمور. إنها لبدء اللعبة ، أليس كذلك؟ “

بعد تنشيطه من الاحتياطي المصاب يوم السبت ، كان ماركوس هوغبيرج في صافي لسكان الجزيرة يوم الأحد ، مما أعطى إيليا سوروكين يومًا نادرًا.

قال روي عن هوجبيرج ، الذي عانى من إصابة يدوية مفترضة في 25 يناير: “لقد عمل بجد بعد الإصابة. لقد كان على الجليد كل يوم تقريبًا مع (مدرب حارس المرمى) بييرو (جريكو). لم يكن يتلقى طلقات ، لكنه كان مستعدًا.

“عندما جاءت الطلقات ، كان واثقًا بما فيه الكفاية من أن عفريت لن يذهب بإصبعه ، وضرب رمح عصاه ويذهب لإصبعه. بشكل عام ، من الجيد أن ترى شخصًا يعمل بجد ، في هذه الفرصة. … آخر مباراة لعبها ضد كارولينا ، لعب بشكل جيد. يسعدنا رؤيته “.

توقف Hogberg ، الذي قد يكون النسخة الاحتياطية لبقية الموسم مع وضع Semyon Varlamov الغامض في أحسن الأحوال ، 22 من أصل 25 طلقة أمام دفاع من سكان الجزيرة المتسرب.

“بادئ ذي بدء ، كان من الممتع اللعب مرة أخرى ، للعب في لعبة” ، قال هوجبيرج. “قليلاً صدئ ، لكنه ساعدني كلما استمرت اللعبة. شعرت بالراحة أكثر “.

غاب كايل بالميري إلى آخر 7:38 من الفترة الثانية بسبب إصابة واضحة لكنه عاد للعب في الثالث.