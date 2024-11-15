تساعد سجلات بو هورفات لسكان الجزيرة في العودة الأخيرة إلى فانكوفر

فانكوفر، كولومبيا البريطانية – لم يكن هناك شيء مثل جدار وسائل الإعلام الذي كان ينتظر بو هورفات في ملعب روجرز أرينا قبل عام من يوم الخميس، لكنك لست بحاجة إلى النظر بعيدًا لرؤية بعض السترات رقم 53 المزينة بحرف “C” في الشوارع المحيطة بساحة منزل Canucks.

“في بعض الأحيان، أنسى التوقيع على الرقم 53 بدلاً من الرقم 14″، هذا ما قاله هورفات صباح الخميس قبل أن يسحق سكان الجزيرة فريق كانوكس بنتيجة 5-2. “لذا، آسف إذا فعلت ذلك لك هناك.”

لقد مر 22 شهرًا منذ أن لعب هورفات مع الفريق المضيف هنا، لكن عودته لا تزال غريبة.

على الرغم من ذلك، كان هورفات يدرك جيدًا منذ بداية موسم 2022-23 أنه سيتم شحنه في النهاية من فانكوفر بعد أن وقع فريق كانوكس مع JT Miller على تمديد لمدة ثماني سنوات، مما يعني أنه لن يكون لديهم الغرفة لإعادة التوقيع معه.

لم يكن لدى آتو راتي، الذي كان جزءًا من حزمة العودة التي أعادها سكان الجزيرة، جنبًا إلى جنب مع أنتوني بوفيلييه واختيارهم في الجولة الأولى لعام 2023، أي دليل على أن هذه الخطوة ستلعب على الخط الرابع في فانكوفر ليلة الخميس.

قال راتي، الذي كان يعتبر أفضل احتمال للجزر في ذلك الوقت: “أشعر أنه شيء إذا لم يتم تداولك، فإنك تشعر أنه لن يحدث”. “نظرت إلى الغرفة، ولا أعتقد أنه تم الحديث عني على نطاق واسع من أجل التداول. لم يقل أي من أصدقائي أي شيء عن ذلك أو أي شيء.

“لقد كانت صدمة بالتأكيد. لم أكن على هاتفي، ولم أكن في الغرفة مع هاتفي، لذلك أعتقد أنني اكتشفت ذلك بعد ثلاث ساعات تقريبًا. لم يكن ذلك رائعًا.”

كان راتي، الذي قضى الموسم الماضي في فريق AHL التابع لـ Canucks في أبوتسفورد، يواجه سكان الجزيرة لأول مرة يوم الخميس، والذي صادف أيضًا عيد ميلاده الثاني والعشرين.

قال راتي مازحا: “لقد تم تحديد هذا بالتأكيد في التقويم”.

من الواضح أن هذا هو الحال أيضًا بالنسبة لهورفات، الذي طار على الجليد، متغلبًا على العديد من كانوكس على طول الطريق قبل أن يغذي أندرس لي ليسجل الهدف الرابع لسكان الجزيرة في الساعة 11:42 من الهدف الثالث.

وقال: “ليس لدي الكثير من الأعصاب كما فعلت في العام الماضي، لأسباب عديدة”. “أعتقد أن خوض هذه التجربة في العام الماضي ساعد بالتأكيد في تحقيق النجاح. لا يزال الأمر مدمرًا للأعصاب، ولا يزال غريبًا. … من الممتع أن أعود.

قال المدرب الرئيسي لسكان الجزيرة باتريك روي إن استدعاء ترافيس ميتشل يوم الأربعاء لم يكن مرتبطًا بأداء أي شخص ولكن كان المقصود منه فقط منح سكان الجزيرة جسدًا إضافيًا أثناء تواجدهم على الساحل الغربي.

لا يزال هناك احتمال أن يعود ألكسندر رومانوف، الذي يعاني يوميًا من إصابة في الجزء العلوي من الجسم، للعب في مرحلة ما من الرحلة، لكن اللاعب رقم 28 استمر في ارتداء القميص غير الملامس في التزلج الصباحي يوم الخميس.