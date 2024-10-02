تشارك إيرين نابير من HGTV نصيحة لتنظيم المطبخ لمحبي الشاي في حياتك

اتضح أن الشاي هو كوب الشاي الخاص بـ Erin Napier من HGTV. يعرف المعجبون ذوو عيون النسر أنه عندما تجمع نجمة مسلسل “Home Town” فتياتها في حفل شاي، فإنها تفضل كوبًا من مشروب “إيرل غراي” منزوع الكافيين. نابير ليست غريبة على تصميم المساحات لزملائها من محبي الشاي. عندما احتاج المزارعون من شركة Longleaf Tea Company إلى المساعدة في تحويل مزرعة مكونة من ستة أجيال إلى مساحة عامة لتذوق الشاي والمناسبات الخاصة، ألهم المشروب العطري العديد من خيارات تصميم Napier، بدءًا من ألوان الطلاء إلى الأعمال الفنية المستوحاة من الألوان المائية التي ابتكرتها هي وآخرون باستخدام الشاي المخمر. وكما كان من الممكن أن تتنبأ أوراق الشاي، قام فريقها “Home Town” ببناء منزل انتقائي على طراز الصيدلية الإنجليزية لزوجين شابين يتضمن محطة شاي خاصة في المطبخ.

في وقت سابق من هذا العام، توقع موقع Pinterest أن أصحاب المنازل سوف يتخلصون من الحانات المنزلية للحصول على بديل مريح. لقد انخفض استهلاك الكحول، خاصة بين الأجيال الشابة، التي أصبحت تشرب القهوة والشاي أكثر من أي وقت مضى. تشير دراسات مركز بيو للأبحاث إلى أن مليارات الأشخاص حول العالم يبدأون يومهم بهذه المشروبات الساخنة، وأن الشاي في الواقع أكثر شعبية من القهوة في جميع أنحاء العالم. كما أنه محصول نقدي مهم يساعد الأسر في البلدان النامية. مع العشرات من الخيارات اللذيذة المتاحة بسهولة، من أولونغ إلى الرويبوس، ومن الماتشا إلى المتة، لم يكن هناك وقت ألذ لإضافة محطة شاي إلى منزلك.