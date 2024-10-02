تشارك إيرين نابير من HGTV نصيحة لتنظيم المطبخ لمحبي الشاي في حياتك

اتضح أن الشاي هو كوب الشاي الخاص بـ Erin Napier من HGTV. يعرف المعجبون ذوو عيون النسر أنه عندما تجمع نجمة مسلسل “Home Town” فتياتها في حفل شاي، فإنها تفضل كوبًا من مشروب “إيرل غراي” منزوع الكافيين. نابير ليست غريبة على تصميم المساحات لزملائها من محبي الشاي. عندما احتاج المزارعون من شركة Longleaf Tea Company إلى المساعدة في تحويل مزرعة مكونة من ستة أجيال إلى مساحة عامة لتذوق الشاي والمناسبات الخاصة، ألهم المشروب العطري العديد من خيارات تصميم Napier، بدءًا من ألوان الطلاء إلى الأعمال الفنية المستوحاة من الألوان المائية التي ابتكرتها هي وآخرون باستخدام الشاي المخمر. وكما كان من الممكن أن تتنبأ أوراق الشاي، قام فريقها “Home Town” ببناء منزل انتقائي على طراز الصيدلية الإنجليزية لزوجين شابين يتضمن محطة شاي خاصة في المطبخ.
في وقت سابق من هذا العام، توقع موقع Pinterest أن أصحاب المنازل سوف يتخلصون من الحانات المنزلية للحصول على بديل مريح. لقد انخفض استهلاك الكحول، خاصة بين الأجيال الشابة، التي أصبحت تشرب القهوة والشاي أكثر من أي وقت مضى. تشير دراسات مركز بيو للأبحاث إلى أن مليارات الأشخاص حول العالم يبدأون يومهم بهذه المشروبات الساخنة، وأن الشاي في الواقع أكثر شعبية من القهوة في جميع أنحاء العالم. كما أنه محصول نقدي مهم يساعد الأسر في البلدان النامية. مع العشرات من الخيارات اللذيذة المتاحة بسهولة، من أولونغ إلى الرويبوس، ومن الماتشا إلى المتة، لم يكن هناك وقت ألذ لإضافة محطة شاي إلى منزلك.
أعد استخدام خزانة المطبخ لإنشاء محطة الشاي
“نحن نعلم كم تحب الشاي الخاص بك. أردنا التأكد من أن لديك نظام تنظيمي،” أخبرت إيرين نابير أصحاب المنازل المبتهجين عندما أطلعتهم على مطبخهم الجديد (عبر موقع يوتيوب). طلب نابير من النجار دانييل “ستابس” لوكاس إنشاء خزانة سفلية مخصصة تنسحب للخارج لتكشف عن رفين طويلين. يستوعب الرف العلوي العديد من الجرار الزجاجية المليئة بأكياس الشاي المختلفة وأوراق الشاي السائبة، بينما يحتوي الرف السفلي على مساحة لتخزين غلاية الشاي الكهربائية بعيدًا عن الأنظار. تحتوي الخزانة أيضًا على مساحة كبيرة لصندوق مكعبات السكر وجرة العسل. هناك أيضًا مساحة لتخزين ملحقات الشاي الأخرى، مثل المصفاة وكرات النقع، والتي تعد ضرورية لتخمير فنجان جيد، خاصة إذا كنت ترغب في زراعة نباتات رائعة لشاي الأعشاب محلي الصنع.
إن وجود حل تخزين ذكي للشاي الخاص بك يزيد من احتمال استمتاعك بعملية اختيار المزيج المثالي، وتسخين الماء إلى درجة الحرارة المثالية، وتحلية كوبك للحصول على النكهة المثالية. يمكنك بسهولة إعادة إنشاء محطة شاي Napier عن طريق إعادة استخدام خزانة المطبخ الخاصة بك. إذا كنت من محبي الإفطار الإنجليزي، فتأكد من أن الخزانة المخصصة لك قريبة من ثلاجتك حتى يكون الحليب قريبًا. بعد تنظيفه، أضف مرطبانات زجاجية بغطاء للحفاظ على الشاي طازجًا وبعض الأكواب المفضلة لديك. يجب عليك أيضًا تضمين حاوية صغيرة للأوراق المهملة، والتي يمكنك استخدامها لصنع شاي الأسمدة الذي يغذي حديقتك.