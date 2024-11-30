تشارك Fixer Upper Star Joanna Gaines حلاً لتغليف العطلات بدون فوضى

إنه موسم الأعياد، ولن يمر وقت طويل قبل أن تتمكن من تغليف الهدايا باستخدام الورق وأي شريط لاصق متوفر لديك. أو ربما تكون مهووسًا بعض الشيء، وتستخدم بعض الأشرطة، ولكنها موجودة في صندوق الخياطة أو الدرج. كنت أعتقد. ربما. أنت لست متأكدًا تمامًا من مكانه. حسنًا، قد لا يكون تغليف الهدايا كما كان في المستقبل القريب.

شاركت نجمة فيلم “Fixer Upper” جوانا جاينز حلاً لتغليف الهدايا بدون فوضى، وسوف تتساءل كيف قمت بتغليف هدية من قبل. سيغير حامل بكرة الشريط مع درج الإمدادات الذي طورته وتبيعه في Target تحت علامة Hearth & Hand™ مع العلامة التجارية Magnolia كل شيء من خلال الاحتفاظ بالأشرطة والمقصات والمزيد في مكان واحد، ومنظمة بشكل أنيق، ويسهل الوصول إليها.

يمكن أن يكون تغليف هدايا الأعياد عملاً فوضويًا، خاصة إذا كان لديك الكثير من الهدايا لتغليفها أو إذا كنت تقوم بذلك في اللحظة الأخيرة. (ارفع يدك إذا بدأ تبادل الهدايا العائلية خلال تسع دقائق، وما زلت تقوم بتغليف الهدايا.) تعرف جاينز، وهي أم لخمسة أطفال، معاناتك، وقد يكون وجود عائلة كبيرة جزءًا من سبب تصميمها لحامل الشريط. . ربما جربت طرقًا مبتكرة لإعادة استخدام صناديق الأحذية القديمة، والتي تستخدم صناديق الأحذية لحمل لفات الأشرطة على طول قضيب مربوط عبر صندوق الأحذية. إنها بداية جيدة لتنظيم مستلزمات تغليف الهدايا بحيث تكون في متناول يدك. قم بتنميتها من خلال دمج الملصقات، وهو اقتراح نابع من الطرق الـ 16 التي يجب أن تستخدم بها صانع الملصقات لتنظيم مكتبك المنزلي. ولكن حتى لو فعلت كل ذلك، فربما لا يزال يسيل لعابك بسبب التخزين المؤقت لشريط جاينز؛ تابع القراءة لمعرفة كيفية جعل تغليف الهدايا أقل قسوة! (كانت القافية لا تقاوم، مثل منظم الشريط!)