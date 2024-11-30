تشارك Fixer Upper Star Joanna Gaines حلاً لتغليف العطلات بدون فوضى

إنه موسم الأعياد، ولن يمر وقت طويل قبل أن تتمكن من تغليف الهدايا باستخدام الورق وأي شريط لاصق متوفر لديك. أو ربما تكون مهووسًا بعض الشيء، وتستخدم بعض الأشرطة، ولكنها موجودة في صندوق الخياطة أو الدرج. كنت أعتقد. ربما. أنت لست متأكدًا تمامًا من مكانه. حسنًا، قد لا يكون تغليف الهدايا كما كان في المستقبل القريب.
شاركت نجمة فيلم “Fixer Upper” جوانا جاينز حلاً لتغليف الهدايا بدون فوضى، وسوف تتساءل كيف قمت بتغليف هدية من قبل. سيغير حامل بكرة الشريط مع درج الإمدادات الذي طورته وتبيعه في Target تحت علامة Hearth & Hand™ مع العلامة التجارية Magnolia كل شيء من خلال الاحتفاظ بالأشرطة والمقصات والمزيد في مكان واحد، ومنظمة بشكل أنيق، ويسهل الوصول إليها.
يمكن أن يكون تغليف هدايا الأعياد عملاً فوضويًا، خاصة إذا كان لديك الكثير من الهدايا لتغليفها أو إذا كنت تقوم بذلك في اللحظة الأخيرة. (ارفع يدك إذا بدأ تبادل الهدايا العائلية خلال تسع دقائق، وما زلت تقوم بتغليف الهدايا.) تعرف جاينز، وهي أم لخمسة أطفال، معاناتك، وقد يكون وجود عائلة كبيرة جزءًا من سبب تصميمها لحامل الشريط. . ربما جربت طرقًا مبتكرة لإعادة استخدام صناديق الأحذية القديمة، والتي تستخدم صناديق الأحذية لحمل لفات الأشرطة على طول قضيب مربوط عبر صندوق الأحذية. إنها بداية جيدة لتنظيم مستلزمات تغليف الهدايا بحيث تكون في متناول يدك. قم بتنميتها من خلال دمج الملصقات، وهو اقتراح نابع من الطرق الـ 16 التي يجب أن تستخدم بها صانع الملصقات لتنظيم مكتبك المنزلي. ولكن حتى لو فعلت كل ذلك، فربما لا يزال يسيل لعابك بسبب التخزين المؤقت لشريط جاينز؛ تابع القراءة لمعرفة كيفية جعل تغليف الهدايا أقل قسوة! (كانت القافية لا تقاوم، مثل منظم الشريط!)
نظام تخزين الشريط الذي يغمرنا بالسعادة
على غرار القطع العتيقة الأساسية التي يعتقد جاينز أنها يجب أن تكون في كل منزل، فإن نظام Hearth & Hand™ المزود بشريط ماغنوليا للتخزين يبدو وكأنه شيء مصنوع من الخشب المستصلح، وعلى الرغم من أنها ليست قطعة أثاث كبيرة، إلا أن قطعة التخزين هذه تصنع بيان. هذا المنتج مصنوع من خشب المانجو، وهي شجرة مستدامة تنمو بسرعة كبيرة (يبلغ ارتفاعها الكامل خلال 15 عامًا فقط) وتوفر الفاكهة لمدة سبع سنوات وبعد ذلك الوقت، يتم قطع الشجرة الضخمة (قطرها 4 أقدام) واستخدامها لأغراض أخرى . باعتباره خشبًا ناعمًا إلى حد ما، فهو مثالي للمفروشات الصغيرة مثل الطاولات النهائية وصناديق المجوهرات وحافظة شريط جاينز. التصميم الذكي لنظام بكرة الشريط والدرج يحافظ على كل شيء مرتبًا ولا يزال يبدو جميلًا بما يكفي للجلوس على المكتب أو الرف. حتى لو كنت لا تزال تقوم بتغليف الهدايا بدون أشرطة في الغالب، يمكن أن تحتوي البكرة على لفات من ملصقات هدايا عيد الميلاد (لفة 500 أقل من 8.00 دولارات) وشريط إضافي، مثل شريط تغليف الهدايا سكوتش.
إن الشيء العظيم في منظم الشريط هو أنه يستخدم لأكثر من مجرد مساعدتك في تغليف الهدايا. تتضمن أفضل نصائح Gaines لتجهيز منزلك لقضاء العطلات إضافة مواد مريحة، بعضها مزود بزخارف شريطية كبيرة، والتي سيكون من الأسهل العثور عليها باستخدام نظام تخزين الشريط. يمكن للدرج أن يحمل مقصًا ومقصًا ورديًا (لقص حواف الشريط الفاخرة) وأقلام التحديد والأقلام. الآن بعد أن تم تنظيم الأشرطة والإكسسوارات الخاصة بك، تأكد من مراجعة النصائح الخاصة بتخزين ورق التغليف الخاص بك، وستكون عطلتك بمثابة غلاف حقيقي!