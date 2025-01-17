تشير تجارة بلو جايز إلى الدفعة الأخيرة في مسابقة يانصيب روكي ساساكي

تقترب مسابقات يانصيب روكي ساساكي من نهايتها، ويبقى السؤال الأكبر:

هل سينتهي الأمر باللاعب الياباني على الساحل الغربي، أم سيتجه شمالًا من الحدود؟

البطل الحالي دودجرز وبلو جايز هما الفريقان الأخيران اللذان يقفان من مجموعة تضم يانكيز وميتس وأشبال ورينجرز والعمالقة – مع إخراج بادريس من المعادلة يوم الجمعة، وفقًا لفرانسيس روميرو.

ربما تكون تورونتو قد وجدت للتو طريقة لزيادة عرضها للاعب الأيمن البالغ من العمر 23 عامًا.

وفقًا لتقارير متعددة، استحوذ فريق بلو جايز على لاعب الدفاع مايلز سترو من كليفلاند في صفقة جلبت لهم 2 مليون دولار في مساحة المكافآت الدولية يوم الجمعة.

نظرًا لأن عمره أقل من 25 عامًا، يعتبر ساساكي أحد الهواة الدوليين، مما يقتصر على الفرق في أموالها الدولية للحصول على عرض له.

بعد تعاملات يوم الجمعة، أصبح لدى تورونتو ما يصل إلى حوالي 8.26 مليون دولار من الأموال المتاحة لإنفاقها على ساساكي، بينما يمتلك فريق دودجرز 5.1 مليون دولار.

المال ليس هو العامل الوحيد عندما يتعلق الأمر بالهبوط على لاعب كرة النار، الذي يمكنه اختيار الانضمام إلى زملائه النجمين اليابانيين شوهي أوهتاني ويوشينوبو ياماموتو في دورة لوس أنجلوس، أو التدخل على الفور كلاعب أساسي في قمة الدورة مع بلو جايز.

إن سعره المنخفض، بالإضافة إلى ترسانة من الملاعب التي تتضمن كرة سريعة تبلغ سرعتها 100 ميل في الساعة لتتماشى مع مقسم ومنزلق، ليست سوى عدد قليل من سماته الأكثر جاذبية للفرق.

الأرقام تدعم مجموعة مهاراته: 2.02 عصر، 11.4 ك/9، 2.0 ب ب/9 و6.0 ح/9 على مدى أربعة مواسم مع شيبا لاتيه مارينز من دوري البيسبول المحترف نيبون، وكان هناك فرق تراقبه عن كثب لسنوات.

الآن، لم يتبق سوى اثنين، ومع اقتراب فترة النشر البالغة 45 يومًا من الإغلاق، فإن السباق مستمر.