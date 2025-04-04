تصميم خزانة المطبخ عفا عليه الزمن أصبح عمليًا مرة أخرى

تأتي اتجاهات خزانة المطبخ وتذهب ، لكن تلك التي لديها قوة البقاء تميل إلى أن تكون تلك ليست جميلة فحسب ، ولكنها عملية أيضًا. سقطت خزائن الخبز القائمة بذاتها القائمة بذاتها التي كانت في كل مكان في المطابخ في أوائل القرن العشرين من الموضة خلال فترة ما بعد الحرب ، حيث أصبحت الخزانات والعدادات المجهزة أكثر شيوعًا. على الرغم من أنه لم يعد من الدعائم الأساسية للمطبخ ، إلا أنه لا يزال من الممكن أن تكون خزائن الخبز عملية للتخزين والتنظيم في جميع أنحاء منزلك.

من خلال الجمع بين مساحة التخزين ومساحة العمل في قطعة واحدة من الأثاث ، من السهل أن نرى لماذا كانت خزائن الخبز Hoosier أساسية محبوبة للمطبخ – ولماذا لا يزال لديهم مكان في العديد من المنازل القديمة كبديل مريح للخزانات المجهزة. حتى إذا كان لديك مطبخ حديث رائع مع خزانة مجهزة ، فقد تجد أن خزانة الخبز هي خيار عملي لمنزلك ، سواء اخترت إضافة واحد مزود إلى مطبخك أو التمسك بالتصميم التقليدي التقليدي. ليست هذه الخزانات طريقة مثالية لتخزين الأجهزة المستخدمة من حين لآخر ، ولكن يمكنها أيضًا الاحتفاظ بالعديد من المواد الغذائية الأساسية الخاصة بك.