تصميم خزانة المطبخ عفا عليه الزمن أصبح عمليًا مرة أخرى

الإسكان
تصميم خزانة المطبخ عفا عليه الزمن أصبح عمليًا مرة أخرى

تأتي اتجاهات خزانة المطبخ وتذهب ، لكن تلك التي لديها قوة البقاء تميل إلى أن تكون تلك ليست جميلة فحسب ، ولكنها عملية أيضًا. سقطت خزائن الخبز القائمة بذاتها القائمة بذاتها التي كانت في كل مكان في المطابخ في أوائل القرن العشرين من الموضة خلال فترة ما بعد الحرب ، حيث أصبحت الخزانات والعدادات المجهزة أكثر شيوعًا. على الرغم من أنه لم يعد من الدعائم الأساسية للمطبخ ، إلا أنه لا يزال من الممكن أن تكون خزائن الخبز عملية للتخزين والتنظيم في جميع أنحاء منزلك.

من خلال الجمع بين مساحة التخزين ومساحة العمل في قطعة واحدة من الأثاث ، من السهل أن نرى لماذا كانت خزائن الخبز Hoosier أساسية محبوبة للمطبخ – ولماذا لا يزال لديهم مكان في العديد من المنازل القديمة كبديل مريح للخزانات المجهزة. حتى إذا كان لديك مطبخ حديث رائع مع خزانة مجهزة ، فقد تجد أن خزانة الخبز هي خيار عملي لمنزلك ، سواء اخترت إضافة واحد مزود إلى مطبخك أو التمسك بالتصميم التقليدي التقليدي. ليست هذه الخزانات طريقة مثالية لتخزين الأجهزة المستخدمة من حين لآخر ، ولكن يمكنها أيضًا الاحتفاظ بالعديد من المواد الغذائية الأساسية الخاصة بك.

باستخدام خزائن الخبز في منزلك الحديث

في حين أن خزائن Hoosier الخبز كانت تقليديًا ميزات مدمجة مثل Sifters Flour Sifters و Meat Grinders ، فإن تلك ليست على الأرجح الجوانب التي ستجعلها جذابة اليوم. بدلاً من ذلك ، فإن عدادات السحب المريحة ومجموعة متنوعة من المقصورات والأدراج هي أهم ميزاتها للجماهير الحديثة. يمكن أن تكون المكان المثالي لخلاطك أو محمصة أو أي أجهزة أخرى لا تريد تشوش عداداتك. إذا كنت مهتمًا بإضافة خزانة خبز تقليدية إلى منزلك ، فغالبًا ما تكون متوفرة في المتاجر والمواقع العتيقة – رغم أنها ليست رخيصة.

حتى لو كان لديك بالفعل إعداد خزانة مثالي ولا تبحث عن أفكار لإعادة تشكيل المطبخ ، فقد تظل خزانة الخبز Hoosier مثالية لك. هذه الخزانات المفيدة ليست فقط للمطابخ ، حيث يمكنها أيضًا تقديم حلول تخزين ممتازة للهوايات. المقصورات المختلفة في مجلس الوزراء مثالية لتنظيم غرفة الحرفية.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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