تصميم طاولة DIY الذكي الذي يضبط أرقام الجلوس الخاصة بك أثناء الطيران

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بمجرد أن تكون السمة المميزة للتصميمات الداخلية الحديثة ، تطورت تصاميم المفاهيم المفتوحة مع تحول أكبر إلى مخططات مجزأة ومحددة. ربما تعبت أخيرًا من مساحتك غير الرسمية ، مما يستلزم تغييرًا لتحديث راحته. كل ما تحتاجه هو بعض الإضافات الذكية التي تلعب نقاط قوة المفهوم المفتوح ، مما يساعدك على الوقوع في حب تخطيطك مرة أخرى. هل تحتاج إلى بعض الإلهام؟ تحقق من هذا DIY الأنيق لإنشاء جدول وحدة تحكم قابلة للطي يمكن أن يثني بين ديكور الخلف وتناول الطعام في المجموعة المساعدة.

كجدول وحدة تحكم ، يجلس قسمين متطابقان جنبًا إلى جنب لصنع سطح طويل ضحل. مع البراز تحتها ، يمكنك تناول الطعام على الطاولة أثناء الاستمتاع بإطلالة مباشرة على التلفزيون. عندما تكون جاهزًا لتجربة طعام أكثر حميمية ، يمكنك سحب الطاولة بعيدًا ووضع القسمين إلى الوراء. الآن ، سيكون لديك طاولة مربعة ذات أربعة مقاعد مربعة ، مع مقعدين على جانب واحد واثنين على الجانب الآخر.

تصميم حديث ، يمكن أيضًا بناء هذا الجدول الذكي فائق الوظائف! في حين أن هناك عدة طرق لبناءها ، فإن أسهل سيشمل اثنين على أرباع لصنع إطار. في الواقع ، يمكنك تكييف طاولة المدخل الخشبية المذهلة التي يمكنك صنعها مع تصميمتين في التصميم. نظرًا لأن ذلك قد يتطلب الكثير من الأخشاب ، فقد تكون أفضل من التحقق من صفقات الخشب في Doe’s أو Home Depot والحصول على ما يكفي من أربعة أضعاف لبناء إطار. ثم ، يمكنك وضع الخشب الرقائقي فوقه لصنع السطح. علاوة على ذلك ، تحتاج فقط إلى منشار طاولة ، تدريبات مع مسامير خشبية ، وأجهزة لجمع طاولة الطعام معًا.