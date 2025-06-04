تصميم طاولة DIY الذكي الذي يضبط أرقام الجلوس الخاصة بك أثناء الطيران

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بمجرد أن تكون السمة المميزة للتصميمات الداخلية الحديثة ، تطورت تصاميم المفاهيم المفتوحة مع تحول أكبر إلى مخططات مجزأة ومحددة. ربما تعبت أخيرًا من مساحتك غير الرسمية ، مما يستلزم تغييرًا لتحديث راحته. كل ما تحتاجه هو بعض الإضافات الذكية التي تلعب نقاط قوة المفهوم المفتوح ، مما يساعدك على الوقوع في حب تخطيطك مرة أخرى. هل تحتاج إلى بعض الإلهام؟ تحقق من هذا DIY الأنيق لإنشاء جدول وحدة تحكم قابلة للطي يمكن أن يثني بين ديكور الخلف وتناول الطعام في المجموعة المساعدة.
كجدول وحدة تحكم ، يجلس قسمين متطابقان جنبًا إلى جنب لصنع سطح طويل ضحل. مع البراز تحتها ، يمكنك تناول الطعام على الطاولة أثناء الاستمتاع بإطلالة مباشرة على التلفزيون. عندما تكون جاهزًا لتجربة طعام أكثر حميمية ، يمكنك سحب الطاولة بعيدًا ووضع القسمين إلى الوراء. الآن ، سيكون لديك طاولة مربعة ذات أربعة مقاعد مربعة ، مع مقعدين على جانب واحد واثنين على الجانب الآخر.
تصميم حديث ، يمكن أيضًا بناء هذا الجدول الذكي فائق الوظائف! في حين أن هناك عدة طرق لبناءها ، فإن أسهل سيشمل اثنين على أرباع لصنع إطار. في الواقع ، يمكنك تكييف طاولة المدخل الخشبية المذهلة التي يمكنك صنعها مع تصميمتين في التصميم. نظرًا لأن ذلك قد يتطلب الكثير من الأخشاب ، فقد تكون أفضل من التحقق من صفقات الخشب في Doe’s أو Home Depot والحصول على ما يكفي من أربعة أضعاف لبناء إطار. ثم ، يمكنك وضع الخشب الرقائقي فوقه لصنع السطح. علاوة على ذلك ، تحتاج فقط إلى منشار طاولة ، تدريبات مع مسامير خشبية ، وأجهزة لجمع طاولة الطعام معًا.
بناء طاولة قابلة للطي DIY لمقاعد أكثر مرونة
الجانب الأكثر أهمية في هذا DIY هو التوفيق بين حجم طاولة الأريكة المثالي مع ترتيب طعام قابل للتطبيق. خطط للسطح ليكون في نفس ارتفاع الجزء الخلفي من الأريكة. لحسن الحظ ، فإن ارتفاع تناول الطعام القياسي من 28 إلى 30 بوصة يتماشى تقريبًا مع جدول وحدة التحكم المتوسط. يجب أن يكون العمق حوالي 18 بوصة. على الرغم من أن هذا على الجانب الأعمق لطاولة وحدة التحكم ، إلا أنك سترغب في ترك مساحة كافية للساق عندما يتناول الناس فيه.
من الحكمة ، قم بإطلاق النار لكل طاولة وحدة تحكم لا يقل عن 48 بوصة من جانب إلى آخر. يحتاج شخصان إلى مساحة كافية للجلوس بشكل مريح بجوار بعضهما البعض. بالطبع ، يجب أن يكونوا أيضًا حوالي ثلثي عرض كل ما يجلسون عليه ، سواء كان جدارًا أو أريكة ، عند وضعه معًا على طاولة وحدة تحكم طويلة ، لذلك قم بإجراء تعديلات حسب الحاجة للعمل مع أثاث الجلوس الخاص بك.
خطط لأبعاد الإطار الخاص بك ، وقطع لوحاتك. قم بعمل إطارات مستطيلة مطابقة للجانبين ، مما يؤدي إلى إبطال الأطرتين مع مسامير خشبية وغراء. قم بتوصيل الجانبين مع Spanners اثنين على أعلى. قم بتغطية الجزء الداخلي وخارج الجزء العلوي ، والجانبين ، والعودة مع قطع الخشب الرقائقي إلى الحجم باستخدام منشار الطاولة الخاص بك. لتنظيف المقدمة ، تقليم الخشب الرقائقي الغراء والأظافر حول الحافة ، تغطي المفاصل حيث يلتقي الخشب الرقائقي بالإطار. ميتري نهايات الجانب والتقليم العلوي لإلقاء نظرة واضحة. ثم ، ضع الطاولات إلى الوراء كما ستكون عندما تكون في إعداد لتناول الطعام. انتهى من خلال تثبيت زوج من المفصلات ، مثل هذه المفصلات 6 بوصة ، بحيث يمكن فتحها وإغلاقها.
نصائح لجدول DIY عملي وجذاب ومتعدد الاستخدامات
في حين أن البناء الأساسي واضح ومباشر ، فإن جدول وحدة التحكم DIY هذا يستفيد من بعض الاهتمام الوثيق إلى بعض التفاصيل الرئيسية. يمكنك البدء بالخشب الذي تختاره. ما لم تكن تخطط لطلاء الطاولة ، تأكد من شراء الخشب الرقائقي من الخزانة للحصول على أكثر الحبوب جاذبية. نظرًا لأنه سطح لتناول الطعام ، يجب عليك حمايته من أضرار الرطوبة بنوع من النهاية ، مثل السدادات التي آمن من وصمة عار (على سبيل المثال ، زيت التونج أو اللك).
بالنسبة للأجهزة ، ستحتفظ مجموعة بسيطة من المفصلات بجدولين وحدة تحكم متصلة. لكن هذا يعمل فقط إذا كانت مساحتك واسعة بما يكفي لتناسبها جنبًا إلى جنب. سيكون الجدولين على الأقل 96 بوصة على الأقل عندما بجوار بعضهما البعض. إذا كان لديك جدار طويل أو جدار ، فقد يعمل. خلاف ذلك ، سيبدو الجدول محرجًا يمتد إلى الماضي الأثاث. في هذا الموقف ، ربما يمكنك الحفاظ على الجداول غير المنفصلة والفصل ، ووضعها على الحائط والآخر خلف الأريكة. عند تجميعها معًا ، قم بتثبيت أقفال الأوراق ، مثل أقفال طاولة المعادن المتجر التي تم انتخابها ، والتي ستبقى سرية تحت الطاولات وتوقفها عن الانفصال عند معًا في اتجاه تناول الطعام.
نظرًا لأنك ستنزلق هذه الطاولات حول الأرض ، فستحتاج أيضًا إلى نوع من المخزن المؤقت لتخفيف الحركة وتجنب تمزيق الأرض. تعد العجلات ذات العجلات المصنفة للاحتفاظ بالوزن عملية تثبيت بسيطة للإطار ثنائي الربع. سيكون عليك فقط حساب الارتفاع الإضافي في خططك. للحصول على ملف تعريف أقل ، استخدم انزلاقات الأثاث اللاصقة التي يمكن أن تلتصق تحت الزوايا الأربع لكل طاولة ، ولن تواجه مشكلة في إعادة تكوين تصميمك.