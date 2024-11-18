تصنيفات كرة القدم الجامعية في صحيفة The Post، شاهدها Heisman بعد الأسبوع 12

رياضة
تصنيفات كرة القدم الجامعية في صحيفة The Post، شاهدها Heisman بعد الأسبوع 12

فيما يلي تصنيفات كرة القدم الجامعية في The Post بعد الأسبوع الأول2:

1. أوريغون (11-0) (الأسبوع الماضي: 1)

الفوز على واشنطن وخسارة إنديانا أمام ولاية أوهايو من شأنه أن ينتزع لقب Big Ten للموسم العادي لفريق البط. الكثير بالنسبة لولاية أوريغون التي تكافح ضد اللياقة البدنية لذلك الدوري.

2. ولاية أوهايو (9-1) (2)

سمح دفاع فريق Buckeyes الأعلى تصنيفًا بتسجيل 37 نقطة خلال آخر أربع مباريات. يبدو أنه جاهز للمواجهة ضد إنديانا والتي من المحتمل أن تحدد خصم أوريغون في مباراة بطولة Big Ten.

3. تكساس (9-1) (3)

وعندما بدا الأمر وكأن تكساس تسير في الاتجاه الصحيح، بالكاد تجاوزت ولاية أركنساس المخيبة للآمال. القرون الطويلة هي لغزا.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

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