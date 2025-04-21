تعامل الشياطين لضربة مزدوجة في خسارة اللعبة 1 بينما يغادر العديد من اللاعبين مع الإصابات

رالي ، نورث كارولاينا-سجل لوجان ستانكوفن هدفين من الفترة الثانية على حارس مرمى الشياطين جاكوب ماركستروم في أول مباراة له في مباراة فاصلة مع كارولينا وخسر ديف 4-1 أمام الأعاصير لفتح سلسلة الجولة الأولى.

كان الشياطين وراء 3-0 ، وأكثر من الضعف من الأعاصير ضاعفة إنتاج Devs وأبقت الضغط في بداية قوية ل posteason.

وقال فريدريك أندرسن ، حارس المرمى “من الواضح أنه كان من الواضح أنني أعتقد أننا نتطلع إلى هذا اليوم.”

سجل جالين شاتفيلد هدفًا أولًا في الفترة من أجل الأعاصير ، الذي حافظ على ضغوط ثابتة على Netminder Jacob Markstrom. أضاف Andrei Svechnikov فاصلة شبكية فارغة في وقت متأخر من الثالث.

خسرت كارولينا سبع مباريات من آخر ثماني مباريات في الموسم العادي منذ أن حصلت على رحلة فاصلة سابعة على التوالي في 3 أبريل ، حيث قادم العديد من النجوم والمساهمين الرئيسيين من التشكيلة. وبهذا المعنى ، فقد كان انتظارًا طويلًا للوصول إلى هنا ، والعودة إلى المنزل مع حشد من المنزل الصاخب في وضع الفاصلة.

وقال المدرب رود بريندامور: “هناك دائمًا هذا القلق من أنك ربما تخرج قليلاً من البطيخ أو أي شيء آخر”. “لكن من الواضح أن هذا لم يكن هو الحال. وكنا بصحة جيدة ، مجموعة صحية. لذلك كان هناك خطر محسوب ربما ، ولكن على الأقل بعد اللعبة 1 ، كان هذا هو القرار الصحيح.”

أنهى أندرسن مع 23 ينقذ لكارولينا ، بما في ذلك محطة رئيسية على تيمو ماير بالقرب من التجعد في منتصف الطريق حتى الثالث. كما أدى الأعاصير إلى إبعاد مسرحية Power Devils مع بقاء حوالي ثماني دقائق للبقاء في سيطرة الشركة.

حصل نيكو هيشييه على هدف نيو جيرسي الوحيد من خلال أخذ تمريرة جليد جيسبر برات وتفجير عفريت الماضي أندرسن خلال فرصة 4 إلى 4 في الثانية.

انتهت كارولينا بميزة 45-24.

“إنهم لا يفعلون أي شيء مميز” ، قال Hischier. “إنهم يلعبون الهوكي البسيط ، والهوكي الصلب ، وعلينا للتو مطابقة ذلك.”

أنهى Markstrom مع 41 ينقذ على ما تبين أنه فترة بعد الظهر القاسي جسديًا للشياطين ، الذين كان لديهم العديد من اللاعبين يتزلجون على النفق بسبب الإصابات.

سقط المدافع الأول بريندن ديلون في الفترة الثانية بعد أن تشابك مع وليام كاريير كارولينا ، ثم كافح من أجل البقاء على قدميه قبل أن يساعد في النفق. وقال المدرب شيلدون كيف أراد ديلون العودة لكن الأطباء أوقفوه.

في وقت لاحق ، فقد الشياطين لاعبين على تسلسل فوضوي واحد في الثالث ، والذي بدأ مع المدافع لوك هيوز الذي كان يضع في الشبكة ثم تضاعف من الألم أثناء الوصول إلى كتفه الأيسر. على الفور تقريبًا ، أخذ Markstrom ضربًا في Svechnikov بالقرب من الجزء العلوي من التجعد فقط لضرب Cody Glass عن غير قصد وطرقه إلى الجليد.

بينما كان Hughes قادرًا على العودة ، تم مساعدة الزجاج إلى النفق ولم يكن لدى Keefe أي تحديث على الزجاج بعد ذلك.

حصلت Chatfield على إعصار بداية سريعة بهدف فقط 2:24 في اللعبة. ثم كان يومًا كبيرًا بالنسبة إلى Stankoven ، الذي كان العائد الأساسي في صفقة خطية تجارية سمحت لكارولينا بالخروج من إضافة جناحها الأكبر من شهر يناير من تسجيل الجناح المتسجل ميكو رانتانين.

قام Stankoven أولاً بضرب عفريت من Markstrom من علف من الأردن Martinook ، الذي أجبر Hischier على دوران على طول الألواح ، الساعة 6:37 من الثانية. لقد ضرب مرة أخرى على لعب السلطة ، حيث قام ستانكوفن بتفجير تسديدة عبر Markstrom وخارج الجزء الداخلي من المنشور الأيسر لحافة 3-0.

قال كيف: “اعتقدت أن الفترة الثانية ، لقد غمرنا فقط”. “لم يكن ذلك جيدًا بما فيه الكفاية. كانت الفترة الثالثة جيدة. لقد حدث الضرر بحلول ذلك الوقت.”

اللعبة 2 من السلسلة هي الثلاثاء.