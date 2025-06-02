تعديل ترسانة ريد غاريت الذي يغذي Mets مضواء

لوس أنجلوس – جلب عمل إدوين دياز على مدار الأسابيع القليلة الماضية الراحة إلى Mets ، لكن الأداء الأكثر اتساقًا في الفريق ، من حيث منع الركض ، كان أداءً أقل نسبيًا من الضجة المحيطة به هذا الموسم.

سيكون ذلك ريد غاريت ، الذي يتصاعدته تمرينه ، إلى جانب أهميته للثيران الذي بدأ الاثنين في المركز الثاني في MLB هذا الموسم مع 2.84 عصر.

امتدت غاريت يوم الأحد إلى ظهور ثامن على التوالي دون أن يسمح بالتشغيل من خلال وضع الشوط الثامن بدون أهداف ضد روكي.

يمتلك اللاعب الأيمن 0.70 عصرًا في 26 مباراة هذا الموسم حيث افتتح فريق Mets سلسلة من أربع مباريات ضد Dodgers يوم الاثنين.

ما الذي عمل في غاريت؟

القليل من كل شيء في ترسانة يتضمن قاطعًا ، غطسًا ، كاسحًا ، كرة سريعة من أربعة أعمدة ، فاصل.

اعتمد غاريت في الغالب على القاطع ، ورميه 32.8 في المائة من الوقت هذا الموسم ، ولكن لا يمكن التغاضي عن ملاعبه الأخرى.

وقال المدير كارلوس ميندوزا: “عندما تحصل على 97 ، 98 (ميلا في الساعة) ويمكنك رمي الغطس ، يمكنك رمي قواطع ، والكنس ، الانقسام ، وهذا ليس سهلا هناك”. “عندما يكون في جميع أنحاء المنطقة ، فإنه يجعل من الصعب على الضاربين وأصبح جزءًا كبيرًا من هذا الثيران. إنه رجل يمكنه عرض أدوار متعددة. هناك براعة هناك والكثير الذي يعجبه.”

برز غاريت ، 32 عامًا ، كقطعة كبيرة للثور للميتس في الموسم الماضي ، عندما وصل إلى 3.77 عصر في 53 مباراة.

حدث معظم أفضل أعمال غاريت في وقت مبكر من هذا الموسم ، لكنه بدأ في زيادة استخدامه القاطع في وقت لاحق ، مما سمح له باستعادة الكثير من موجو له في سباق التمدد.

كان هذا أول موسم كامل في بطولات الدوري الكبرى لجاريت ، الذي كان مسيرته السابقة في المظاهر 13 ، مع النمور في عام 2019.

قال جاريت: “لقد تعلمت الكثير عن كيفية التحضير والثقة في نفسك وعدم الضغط على الممارسة”. “إذا كنت أنا ، وليس أي شيء أو أقل ، فسوف حقق نجاحًا. أعتقد أن الأمر استغرق مني دقيقة لأدرك ذلك.

“ثم الحصول على الفرصة للعرض في التصفيات ، في المواقف في المواقع الكبيرة ، ورميها جميعًا جيدًا ، أشعر أن ذلك أعطاني الزخم في الخارجية لمواصلة البناء عليه.”

على مدار 7 ²/₃ الأدوار ، نشر غاريت 12 تمرين.

على هذا الامتداد سار فقط اثنين من المقاتلين.

كانت المشي مصدر قلق لجاريت ، الذي بلغ نسبة المشي البالغة 12.5 في المائة فقط في المئوية التاسعة في MLB.

لكن غاريت يخرج 28.8 في المائة من المقاتلين ، ويضعه في المئوية 83.

متوسط ​​سرعة الكرة السريعة من 96.8 ميلا في الساعة في المئوية 87.

كان غاريت بالقرب من التخلي عن الكرة السريعة الأربعة مكونًا كبيرًا في نجاحه ، وفقًا لمدرب النصب جيريمي هيفنر.

وقال هيفنر: “إنه يرمي المزيد من الغطس ، ويحد من الأضرار ، وتحسن قاطعه”.

استشهد غاريت بإعداده المسبق كعنصر مهم لنجاحه ونجاحه في الثيران بأكمله.

كان دياز ، غاريت ، هواسكار برازوبان الأسلحة الأساسية ، لكن راين ستانيك ، وخوسيه بوتو وماكس كرانيك ، من بين أمور أخرى ، استوعبوا أدوار مهمة.

وقال غاريت: “واحد إلى ثمانية ، الجميع هناك سيء ، لذلك فقط كن قادرًا على الوثوق بأشياءك”. “أشعر أن المؤسسة قامت بعمل رائع في تزويدنا بالمعلومات عن سبب قيادنا ونحن نستخدم هذه المعلومات عن سبب قيامنا بالذهاب إلى اللعبة ونثق في ذلك ،” مهلا ، سأذهب إلى اللعبة وأثق في هذه الملاعب لأنها جيدة “. “