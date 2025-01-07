تعرض Hulk Hogan لصيحات استهجان شديدة في أول ظهور لـ WWE Raw على Netflix

لم يكن استقبال الأبطال لهوليوود هالك.

ظهر أسطورة WWE Hulk Hogan بشكل مفاجئ هذا الأسبوع في برنامج “Monday Night Raw” على Netflix في لوس أنجلوس – لكنه واجه بحرًا من صيحات الاستهجان طوال خطابه أثناء خطابه للجمهور.

دخل The Hulkster، البالغ من العمر 72 عامًا، إلى Intuitive Dome المليئة بالمعجبين في إنجلوود لأغنيته الكلاسيكية “Real American”، مرتديًا قميصًا من علامته التجارية Real American Beer إلى جانب مديره منذ فترة طويلة على الشاشة جيمي هارت.

حاول هوجان، واسمه الحقيقي تيري بوليا، إثارة الجماهير الجامحة من خلال الحديث عن إرثه في مجال المصارعة ونسب الفضل إلى الجماهير باعتباره “أعظم شريك في فريق العلامات” حصل عليه في مسيرته الطويلة.

قال هوجان بينما كان يغرق في صيحات الاستهجان: “أنتم، أيها المشجعون، كنتم أعظم شريك لي في فريق العلامات لأنكم يا رفاق عالقون معي من خلال الرجال السميكين والنحيفين”.

ثم قام المصارع المحترف المتقاعد بالترويج لعلامته التجارية Real American Beer.

“كما تعلم، لدي شريك جديد في فريق العلامات الآن. “لقد حصلت على البيرة الأمريكية الحقيقية من Hulk Hogan والتي تعاونت معها،” صرخ في الميكروفون.

“وفي الماضي، كان لدي مجموعة كاملة من الشركاء. لقد كان لدي شركاء رائعون مثل “أوه يا” الرجل الرجولي راندي سافاج. لقد كان لدي شركاء عملاقين، مثل أندريه العملاق.

ومع ذلك، أخبر هالكستر الجمهور أنهم كانوا يشاهدون التاريخ وهو في طور التكوين مع “أعظم شريك حظيت به WWE على الإطلاق”.

قال هوجان، وهو لا يزال يتعرض لصيحات الاستهجان بصوت عالٍ: “لكن أعظم شريك حظيت به WWE على الإطلاق، هو حقيقة أننا الليلة نصنع التاريخ، وقد تعاونت WWE مع Netflix، أعظم شريك لفريق العلامات على الإطلاق”. من قبل الجمهور عندما أنهى كلمته على أنغام موسيقاه الشهيرة.

أعلنت WWE عن شراكة لعدة سنوات مع “Real American Beer” في بيان صحفي قبل ساعات قليلة من انطلاق الرو.

“حسنًا، دعني أخبرك شيئًا يا أخي! وقال هوجن: “منذ أول مرة دخلت فيها الحلبة، كنت أقاتل دائمًا من أجل شيء أكبر من نفسي”.

“يسعدني أن أحضر Real American Beer إلى الحلبة مع WWE. معًا، سنجلب هذا الفخر إلى أمريكا، بيرة واحدة، ومباراة واحدة في كل مرة، يا أخي!

بدأ هوجان مسيرته في المصارعة عام 1977.

بحلول أوائل الثمانينيات، أصبح وجهًا للاتحاد العالمي للمصارعة (WWF)، وسرعان ما جعلته شخصيته في الحلبة رمزًا أمريكيًا.

خلال مسيرته، فاز ببطولة WWF خمس مرات وكان أول مصارع يفوز بمباريات Royal Rumble متتالية في عامي 1990 و1991.

تم إدخال هوجان إلى قاعة مشاهير WWE في عام 2005 ومرة ​​أخرى في عام 2020.