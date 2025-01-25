تعرف على سلبيات تركيب التلفزيون على الحائط قبل تجربته

هل يجب عليك تركيب تلفزيونك أو عرضه في مركز ترفيهي؟ يأتي كلا الخيارين مع العديد من الامتيازات. يمكنك تزيين حامل التلفاز واستخدامه للتخزين ونقله إلى مكان جديد عندما تريد. يستغرق تركيب جهاز التلفزيون الخاص بك مساحة أقل من مركز الترفيه ويمنح غرفتك مظهرًا أنيقًا وبسيطًا. كما أنه يمنع الأطفال والحيوانات الأليفة من قلب التلفزيون ولكنه يحد من خياراتك ويثبتك في الموقع بمجرد تثبيت الحامل.

عندما تقوم بتركيب التلفزيون الخاص بك مباشرة على الحائط، فإنك تختار مكانًا طويل الأمد ليس من السهل تغييره دون إصلاح الثقوب الموجودة في الحائط حيث كان التثبيت. إذا قمت بتثبيت الحامل بشكل غير صحيح، فقد تتعرض لأضرار جسيمة في الجدار تتجاوز الثقوب الأساسية الموجودة في الأقواس. بمجرد تثبيت التلفزيون على الحامل، لن يكون هناك مجال كبير للحركة. تمتد بعض الحوامل وتسمح لك بإدارة التلفزيون قليلاً، ولكن غالبًا ما يكون هناك نطاق صغير من الحركة لتحسين عرض التلفزيون.

يمكن أن يكون التثبيت بحد ذاته تحديًا مع احتمال ارتكاب أخطاء جسيمة عند تركيب جهاز التلفزيون الخاص بك. يجب تثبيته بشكل صحيح في المسامير، وإلا فقد يسقط التلفزيون ويسبب إصابات خطيرة. يعد الحصول على الموضع الصحيح عاملاً أيضًا. يؤدي وضع التلفزيون في مكان مرتفع جدًا أو منخفض جدًا إلى خلق زوايا مشاهدة غير مريحة. تعد إدارة الأسلاك أكثر صعوبة عندما يتم تعليق التلفزيون عالياً على الحائط دون وجود خزانة أسفله لإخفاء الكابلات.