تعقب الموعد النهائي للتجارة NFL لعام 2024: تحديثات حية للمعاملات

لقد وصل الموعد النهائي للتجارة لعام 2024 NFL.

أمام الفرق حتى الساعة 4 مساءً لعقد الصفقات وترسيخ قوائمها من أجل جولات ما بعد الموسم المحتملة، وبينما من المحتمل أن تكون الطائرات قد حققت بالفعل أكبر نجاح لها الشهر الماضي عندما استحوذت على Davante Adams من Raiders، لا يزال بإمكان العمالقة تداول اللاعبين وتخزين اختيارات المسودة.

لقد تم بالفعل توزيع أجهزة الاستقبال الواسعة DeAndre Hopkins و Amari Cooper على Chiefs و Bills، على التوالي، ولكن هل ستغير الأسماء البارزة الأخرى الفرق؟

اتبع أداة تعقب The Post أدناه للحصول على التحديثات والتحليلات لكل صفقة عبر الدوري.