تغيير غنائي Drake Fuels LeBron James Feud تكهنات

رياضة
تغيير غنائي Drake Fuels LeBron James Feud تكهنات

ما هي الصفقة مع ليبرون جيمس ودريك؟

غذ مغني الراب شائعات الإصدارات مع نجمة ليكرز عندما غير كلمات الأغاني ، “nonstop” ، التي تشير إلى أرقام جيمس جيرسي ، خلال أداء يوم الثلاثاء في بيرث.

“كيف أذهب من 6 إلى 23 ولكن ليس ليبرون ، رجل” ، انطلق دريك ، 38 عامًا ، أثناء وجوده على خشبة المسرح في RAC Arena ، كما هو موضح في مقطع فيديو ظهر على X من جولته Anita Max Wynn في أستراليا.

غنائي الأصلي – من ألبوم Drake’s 2018 ، “Scorpion” – هو “كيف أذهب من 6 إلى 23 مثل Libron”.

إنه يشير إلى جيمس ، وهو هداف الدوري الاميركي للمحترفين على الإطلاق ، ويغير رقم قميصه عدة مرات طوال مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين.

ارتدى جيمس رقم 6 عندما فاز اثنتين من بطولاته الأربع في الدوري الاميركي للمحترفين مع هيت في عام 2012 و13. ارتدى رقم 23 خلال لقبه لعام 2016 مع كافالييرز.

يعتقد الكثيرون أن دريك وجيمس ، اللذان كانا صديقان حميمان لسنوات ، قد انخفضوا بسبب عداء الراب دريك مع كيندريك لامار.

بدأت التكهنات عندما شوهد جيمس وهو يغني ويرقص على أغنية لامار ، “ليس مثلنا” ، وهو مسار ديس عن دريك ، بينما في حفل كونغ فو كيني جونيتيش في يونيو الماضي.

يوم الأربعاء ، نشر جيمس مقطع فيديو عن لامار وقال إنه “لا يستطيع الانتظار” لأداء نهاية الشوط الأول لمغني الراب في Super Bowl 2025 في نيو أورليانز. “ذهب قتل هذا S – T !!!!”

كما حضر نجوم الدوري الاميركي للمحترفين جيمس هاردن وديمار ديروزان وراسل ويستبروك التحويل في منتدى كيا في إنجلوود ، كاليفورنيا.

في الشهر الماضي ، اتصل دريك بأصدقائه في “القتال الأيرلندي” الحر ، الذي تم تحميله على صفحة يوتيوب وليامز الموصل وسرعان ما أسقطها.

“لقد وقع العالم في حب الحيل ، وحتى إخواني حصلوا على تذاكر ، بدا أنهم يحبون كل دقيقة” ، Drake Raps على المسار. “فقط تعرف على أن S -T شخصية بالنسبة لنا ولم يكن مجرد عمل / تحليل الأنماط السلوكية أمر مشبوه إلى حد ما.”

فاز لامار بخمس جوائز لـ “ليس مثلنا” في Grammys 2025 يوم الأحد ، وهو ما لم يحضره دريك.

جيمس لم يعالج علنا ​​أي تكهنات تحيط بعلاقته مع دريك.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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