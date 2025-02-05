تغيير غنائي Drake Fuels LeBron James Feud تكهنات

ما هي الصفقة مع ليبرون جيمس ودريك؟

غذ مغني الراب شائعات الإصدارات مع نجمة ليكرز عندما غير كلمات الأغاني ، “nonstop” ، التي تشير إلى أرقام جيمس جيرسي ، خلال أداء يوم الثلاثاء في بيرث.

“كيف أذهب من 6 إلى 23 ولكن ليس ليبرون ، رجل” ، انطلق دريك ، 38 عامًا ، أثناء وجوده على خشبة المسرح في RAC Arena ، كما هو موضح في مقطع فيديو ظهر على X من جولته Anita Max Wynn في أستراليا.

قام دريك بتبديل كلمات الأغاني إلى دون توقف أثناء أداء الليلة الماضية “كيف أذهب من 6 إلى 23 ولكن ليس ليبرون يا رجل” pic.twitter.com/turdnognba – Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (big_business_) 5 فبراير 2025

غنائي الأصلي – من ألبوم Drake’s 2018 ، “Scorpion” – هو “كيف أذهب من 6 إلى 23 مثل Libron”.

إنه يشير إلى جيمس ، وهو هداف الدوري الاميركي للمحترفين على الإطلاق ، ويغير رقم قميصه عدة مرات طوال مسيرته في الدوري الاميركي للمحترفين.

ارتدى جيمس رقم 6 عندما فاز اثنتين من بطولاته الأربع في الدوري الاميركي للمحترفين مع هيت في عام 2012 و13. ارتدى رقم 23 خلال لقبه لعام 2016 مع كافالييرز.

يعتقد الكثيرون أن دريك وجيمس ، اللذان كانا صديقان حميمان لسنوات ، قد انخفضوا بسبب عداء الراب دريك مع كيندريك لامار.

بدأت التكهنات عندما شوهد جيمس وهو يغني ويرقص على أغنية لامار ، “ليس مثلنا” ، وهو مسار ديس عن دريك ، بينما في حفل كونغ فو كيني جونيتيش في يونيو الماضي.

يوم الأربعاء ، نشر جيمس مقطع فيديو عن لامار وقال إنه “لا يستطيع الانتظار” لأداء نهاية الشوط الأول لمغني الراب في Super Bowl 2025 في نيو أورليانز. “ذهب قتل هذا S – T !!!!”

كما حضر نجوم الدوري الاميركي للمحترفين جيمس هاردن وديمار ديروزان وراسل ويستبروك التحويل في منتدى كيا في إنجلوود ، كاليفورنيا.

في الشهر الماضي ، اتصل دريك بأصدقائه في “القتال الأيرلندي” الحر ، الذي تم تحميله على صفحة يوتيوب وليامز الموصل وسرعان ما أسقطها.

“لقد وقع العالم في حب الحيل ، وحتى إخواني حصلوا على تذاكر ، بدا أنهم يحبون كل دقيقة” ، Drake Raps على المسار. “فقط تعرف على أن S -T شخصية بالنسبة لنا ولم يكن مجرد عمل / تحليل الأنماط السلوكية أمر مشبوه إلى حد ما.”

فاز لامار بخمس جوائز لـ “ليس مثلنا” في Grammys 2025 يوم الأحد ، وهو ما لم يحضره دريك.

جيمس لم يعالج علنا ​​أي تكهنات تحيط بعلاقته مع دريك.